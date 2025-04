„Primakow-Dreieck“ gegen den Westen: Russland, China und Iran schmieden neue Weltordnung

In diesem brisanten Gespräch analysiert der renommierte geopolitische Journalist Pepe Escobar im Gespräch mit Danny Haiphong die eskalierende Lage im Nahen Osten – insbesondere den Krieg gegen den Jemen – sowie die strategische Neuordnung der Weltordnung im Zeichen multipolarer Allianz.

Pepe berichtet direkt aus Sanaa, schildert die Realität der Bombardierungen durch CENTCOM, entlarvt die mediale Rhetorik der USA und beleuchtet die militärische und moralische Standfestigkeit der Huthis (Ansarallah). Er zeigt, wie die USA zunehmend irrational agieren und wie das neue „Primakow-Dreieck“ – bestehend aus Russland, China und Iran – versucht, inmitten der westlichen Eskalation eine rationalere, diplomatische Ordnung zu etablieren.

Dabei werden nicht nur der drohende Krieg gegen den Iran, sondern auch die strategischen Irrtümer der Trump-Regierung, die Schwächung Europas und der Rückzug der USA in eine imperialistische Alleingangslogik scharf kritisiert.

Ein Interview voller präziser Einsichten, dramatischer Warnungen – und der Hoffnung, dass Vernunft gegen Wahnsinn siegen kann.

Pepe Escobar: Trump gibt zu, dass Jemen US-Kriegsschiffe versenkt hat, Iran und Putin vertiefen Kriegsvorbereitungen

Danny Haiphong: Willkommen, willkommen, willkommen! Ich bin euer Gastgeber Danny Haiphong. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mit dem geopolitischen Analysten und Journalisten Pepe Escobar verbunden. Danke, dass du heute wieder bei mir bist, Pepe.

Pepe Escobar: Mitternacht in Thailand, Leute. Danke an alle, die gewartet und sich auf die einstündige Verzögerung eingestellt haben – vielen Dank! Aber jetzt sind wir hier und legen sofort los. Zeit ist kostbar. Fangen wir doch gleich mit Jemen an. Du warst gerade dort, es gibt viele Updates.

Danny Haiphong: Die New York Times hat gerade einen aufsehenerregenden Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass die USA bereits Munition im Wert von über 200 Millionen Dollar im Krieg verbrauchen – Trumps Krieg gegen den Jemen kostet über eine Milliarde Dollar in nur wenigen Wochen. Die NYT schreibt außerdem, dass dies nicht funktioniert – die Houthis (Ansarallah) feuern weiterhin Drohnen und Raketen auf Tel Aviv, es gibt Scharmützel im Roten Meer mit den USA. Selbst Trump sagt in einem Video nach einem Bombenangriff auf ein Stammesfest während Eid: „Sie werden unsere Schiffe nie wieder versenken.“ Das klingt für mich so, als ob Ansarallahs Strategie funktioniert. Was passiert da?

Pepe Escobar: Das hier ist ein Fragment einer Trump-Bombe, die ich in einem Krankenhaus im Bauzustand in Saada aufgesammelt habe – zwei Tage bevor wir dort ankamen, hat CENTCOM das Krankenhaus bombardiert. Die Antwort auf deine Frage: CENTCOM hat keine Ahnung, was sie bombardieren.

Während ich dort war, und auch danach, bombardierten sie im Bau befindliche Krankenhäuser, Wohngebäude in Sanaa und Saada – einige davon sehr nahe an der Altstadt von Sanaa. Außerdem trafen sie eine Wasseraufbereitungsanlage im Hafen von Hodeidah – das nimmt etwa 50.000 Menschen das Trinkwasser.

CENTCOM weiß absolut nicht, was sie treffen. Sie vermuten, dass es Raketenlager in den Bergen gibt – ja, die gibt es, aber sie wissen nicht wo. Und das Gebiet ist riesig. Ich bin mit dem Flugzeug über diese Berge geflogen – wunderschön, unzugänglich, perfektes Terrain für Guerillakämpfer.

Ansarallah nutzt keine Smartphones – sie verwenden einfache Handys. Es gibt also keine Möglichkeit, ihre Kommunikation zu orten wie in Afghanistan. Geheimdienstniveau der USA in Jemen: unter Null. Selbst mit saudischen Spionen funktioniert das nicht – die werden innerhalb von 30 Sekunden enttarnt.

Das Ergebnis: blinde Bombardierungen – wie auf dieses Stammesfest, bei dem eindeutig klar war, dass es sich nicht um einen militärischen Versammlungsort handelte. Das war ein Kriegsverbrechen. Und jetzt wird es schlimmer – US-Fox-Kommentatoren fordern „Bombardierung bis zur Hölle“.

Wir erleben einen völlig absurden, illegalen Krieg, geführt von Zynikern zur Verteidigung Israels, und angetrieben von einem Präsidenten, der sich mit Netanjahu, einem der schlimmsten Kriegsverbrecher unserer Zeit, im Oval Office trifft.

Die USA versuchen, Ansarallahs Führung zu enthaupten – das ist deren Modell, inspiriert von Israels Taktik gegen Hisbollah. Aber das funktioniert nicht. Ich war kürzlich im Libanon – Hisbollah lebt, ist stärker und jünger.

Ansarallah ist spirituell und militärisch gefestigt. Sie haben die volle Unterstützung der Bevölkerung, auch in Gebieten außerhalb ihrer Kontrolle – sogar in Aden, das von einer puppenhaften Regierung in Riad verwaltet wird, sind viele Menschen auf ihrer Seite.

Die Leute dort sagen: „Wir haben 10 Jahre Erfahrung im Überleben.“ Der Krieg begann 2015 mit saudischer und VAE-Beteiligung. Die EU ist übrigens seit Anfang an mit dabei – auch in der Unterstützung des Krieges gegen den Jemen.

Heute ist Ansarallah der einzige Akteur, der wirklich gegen Israel kämpft. Das hat nationale Einheit im Jemen geschaffen – auch in der Diaspora.

Danny Haiphong: Und doch erklärt Pete Hegseth im Weißen Haus: „Wir vernichten ihre Waffen, ihre Bunker, ihre Luftabwehr… wir sind unnachgiebig.“ Aber, Pepe – glaubt er das selbst?

Pepe Escobar: Der Typ ist ein Witz. Er liest einfach Pressemitteilungen, hat keine Ahnung. Ansarallah stellt sich nie offen auf. Sie sind eine Guerillabewegung. Yahya Saree, Sprecher der Houthis, den die USA angeblich getötet haben – ich habe ihn getroffen, in unserem Hotel. Sie können ihn nicht orten, weil sie keine modernen Geräte nutzen.

Die US-Darstellung ist einfach völlig realitätsfern.

Danny Haiphong: Und doch sagt Trump: „Sie werden unsere Schiffe nie wieder versenken.“ Ist das ein Freudscher Versprecher?

Pepe Escobar: Möglicherweise – denn es gibt Berichte über tägliche Angriffe mit Drohnen und Raketen auf US-Kriegsschiffe, vor allem den USS Truman-Komplex. Kein Kommentar vom Pentagon. Das ist schwerwiegend.

Ansarallah ist dabei absolut diszipliniert. Sie lügen nicht – das ist eine Sünde für sie. Wenn sie keine Bestätigung haben, sagen sie nichts. Ihre militärischen Geheimnisse geben sie auch nicht an Ausländer weiter.

Und noch etwas: Sie kommunizieren direkt mit Russland und China – auf mehreren Ebenen, auch militärisch. Iran hilft ihnen derzeit nicht aktiv – der Iran ist selbst auf maximale Alarmbereitschaft gegen einen möglichen Angriff durch Israel und die USA.

Danny Haiphong: Und was ist mit dem neuen strategischen Bündnis zwischen Russland und Iran? Die Duma hat es ratifiziert – ein historisches Abkommen?

Pepe Escobar: Ja. Es ist kein Militärbündnis, aber es enthält militärtechnische Unterstützung. Im Falle eines Angriffs auf Iran kann Russland S-400 oder sogar S-500 liefern, oder Hyperschallraketen – nach dem Wunsch Teherans.

Das bedeutet: Die militärische Kooperation ist offen – aber nicht automatisch wie in einem NATO-Vertrag. Im Vergleich dazu ist das Bündnis tiefer als das mit Syrien.

China, übrigens, sagt: „Wir brauchen gar kein Militärbündnis mit Russland – wir sind ohnehin eng genug verbunden.“

Und: In einem Monat, rund um den Siegertag in Moskau, wird Xi Jinping persönlich Putin treffen – das nächste Kapitel der „100 Jahre Veränderung“-Doktrin. Und das passiert in einem Kontext, in dem Iran kurz vor einem Krieg stehen könnte – vielleicht im September.

Danny Haiphong: Und Trump? Er sagt: „Wenn die Verhandlungen scheitern, ist der Iran in großer Gefahr.“ Das klingt nicht nach Diplomatie, sondern wie eine Kriegserklärung.

Pepe Escobar: Genau das ist es. Und die Zielscheibe ist das neue „Primakow-Dreieck“: Russland, China, Iran. Aber sie bereiten sich vor – und sie stehen geschlossen zusammen.

Diese Achse ist der Kern von BRICS, der eurasischen Integration, der multipolaren Ordnung.

Danny Haiphong: Vielen Dank, Pepe. Deine Einschätzungen sind wie immer brillant. Deine Links sind in der Videobeschreibung – auch zu deinem Artikel über das neue Primakow-Dreieck. Hast du noch ein Schlusswort?

Pepe Escobar: Ja – ich fliege nächste Woche nach China, dann nach Iran. Ich bin auf BRICS-Tour! Und ich sage nur: „Haltet durch. Bleibt wachsam.“