Privatschule in Miami will keine geimpften Lehrer und Mitarbeiter beschäftigen

Eine Privatschule mit zwei Standorten in Miami hat seine Mitarbeiter vor der Einnahme von Impfstoffen gewarnt, die COVID-19 zu verhindern sollen: „Und diejenigen die eine Impfung erhalten haben, werden gebeten sich von den Schülern zu isolieren“.

Die Centner Academy, mit Standorten im Design District und Edgewater, informierte die Eltern am Montag per E-Mail über ihre Politik für Lehrer und Mitarbeiter. Die Ankündigung, über die zuerst die New York Times berichtete, ließ einige Eltern, Lehrer und medizinische Experten entsetzt zurück, weil sie als Tatsache dargestellt wurde, ohne irgendwelche wissenschaftlichen Beweise zu zitieren.

Leila Centner, die die Schule zusammen mit ihrem Ehemann David Centner gegründet hat, warnte, dass geimpfte Personen „möglicherweise etwas von ihrem Körper übertragen“, das anderen schaden könnte, insbesondere den „reproduktiven Systemen, der Fruchtbarkeit und dem normalen Wachstum und der Entwicklung bei Frauen und Kindern.“

Centner räumte in der E-Mail ein, dass die Informationen „neu sind und noch erforscht werden müssen“. Dennoch bat sie Mitarbeiter, die sich noch nicht gegen COVID zu impfen und bis zum Ende des Schuljahres zu warten. Sie empfahl auch, dass Lehrkräfte und Mitarbeiter mit der Injektion warten sollten, „bis es weitere Untersuchungen darüber gibt, ob dieses experimentelle Medikament Auswirkungen auf ungeimpfte Personen hat.“

„Es ist unsere Politik, soweit möglich, niemanden zu beschäftigen, der die experimentelle COVID-19-Injektion genommen hat, bis weitere Informationen bekannt sind“, schrieb Centner in der E-Mail an die Eltern.

Staatliche Aufzeichnungen zeigen, dass die Privatschule 2018 gegründet wurde. Die Schule hat etwa 300 Studenten und die Gebühren sind $30,000 für ein Jahr im Unterricht, nach Informationen auf seiner Website.

Eine Erklärung die per Mail dem Herald gesendet wurde, listet Bedenken im Zusammenhang mit dem Impfstoff auf, belegt die Behauptungen aber nicht mit wissenschaftlichen Beweisen oder begutachteter Forschung, sondern nur mit Links zu inoffiziellen Websites, die vorgeben, Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff zu verfolgen.

„Wir wissen, dass nicht jeder mit diesem Thema einverstanden ist, aber dies ist unsere Philosophie an der Centner Academy, eine, die viele unserer Lehrer und Eltern teilen“, heißt es in der Erklärung. Leila Centner antwortete jedoch nicht auf direkte Anfragen für einen Kommentar.

Das Centner verkündete letzte Woche in einem Schreiben an die Fakultät und an das Personal, dass sie die Entscheidung, die neue Richtlinie anzunehmen, „sehr schweren Herzens“ getroffen hat.

„Ich glaube fest an ‚Health Freedom‘ und „my body, my choice“ und habe aus diesem Grund die Mitarbeiter nicht daran gehindert, sich vor dem 21. April 2021 für den COVID-19-Impfstoff zu entscheiden“, schrieb sie. „Allerdings sind in letzter Zeit Berichte aufgetaucht, wonach nicht geimpfte Personen durch die Interaktion mit geimpften Personen negativ beeinflusst werden.“

Centner forderte Mitarbeiter, die bereits geimpft waren, auf, dies der Schule zu melden und Abstand zu den Schülern zu halten. Außerdem forderte sie alle Mitarbeiter auf, die Informationen durch Ausfüllen eines vertraulichen Formulars offenzulegen.

Das Verbreiten von Fehlinformationen über COVID-Impfstoffe, ohne wissenschaftliche Beweise anzuführen oder sogar einen medizinischen Experten zu zitieren, kann einen Großteil der Botschaften hinter den Maßnahmen, die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens ergriffen haben, um zu versuchen, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren, zunichtemachen, sagte Dr. Aileen Marty, ein Arzt und Spezialist für Infektionskrankheiten am Wertheim College of Medicine der Florida International University.

Marty sagte, sie habe die E-Mail an die Eltern gelesen und fand sie „sehr traurig“. Weil es vom Mitbegründer der Schule geschrieben wurde, sagte Marty, könnten die Eltern annehmen, dass die Aussagen von der Wissenschaft unterstützt werden, wenn es keine Beweise dafür gibt, dass Personen, die einen COVID-Impfstoff erhalten, ein Risiko darstellen, das anderen schaden würde.

Marty fügte hinzu, dass unbegründete Behauptungen wie, die in dem Brief in Umlauf gebrachten einen Welleneffekt der Unwissenheit erzeugen können, der das Potenzial hat, einen Großteil der Arbeit zunichtezumachen, die Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens leisten, um die Verbreitung des Virus zu kontrollieren.

„Wenn sie es glauben und dann diese große Lüge verbreiten, hat das einen schrecklichen Einfluss auf unsere gesamte Gemeinschaft“, sagte sie. Mehr Details sie im Original in der Quelle.