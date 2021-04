Durchgesickerte Dokumente: Israel untersucht den Zusammenhang zwischen der Pfizer-Impfung und den dabei auftretenden Herzproblemen bei Männern unter 30

Durchgesickerte Untersuchung des Gesundheitsministeriums gibt Anlass zur Sorge, da 62 Fälle von Myokarditis unter 5 Millionen Geimpften festgestellt wurden – die meisten nach der zweiten Dosis; 2 Todesfälle, aber kein direkter Zusammenhang.

Details aus einem unveröffentlichten Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zu den Nebenwirkungen des Impfstoffs von Pfizer-BioNtech haben Bedenken geweckt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem zweiten Schuss und mehreren Dutzend Fällen von Myokarditis geben könnte, einer Entzündung des Herzmuskels, vor allem bei Männern unter 30, Channel 12 berichtete am Freitag.

Die Bedenken stammen aus einem Zwischenbericht, der den Leitern des Ministeriums und Pfizer in den letzten Wochen vorgelegt wurde, so der TV-Bericht. Auszüge aus dem durchgesickerten Bericht betonten, dass die Ermittler keinen schlüssigen Beweis für einen Zusammenhang erbracht hätten, aber dass sie erhebliche Bedenken hätten.

Der Bericht sagte, dass von mehr als 5 Millionen Menschen, die in Israel geimpft wurden, 62 Fälle von Herzmuskelentzündung in den Tagen nach der Impfung registriert wurden. Er stellte fest, dass 56 dieser Fälle nach der zweiten Impfung auftraten und die meisten der Betroffenen Männer unter 30 Jahren waren.

Der Bericht besagt, dass 60 der Patienten behandelt und in gutem Zustand aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Zwei der Patienten, die Berichten zufolge bis zur Impfung gesund waren, darunter eine 22-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, starben.

„Die Ergebnisse wurden der Firma Pfizer vorgelegt, die antwortete, dass sie keine ähnlichen Berichte im Rest der Welt gehabt hatte und würde die Daten zu untersuchen,“ ein Auszug aus dem Bericht zeigt, dass die Details auch an die US FDA und CDC gesendet worden war, die auch untersucht wurden.

Der Bericht wurde von hochrangigen Beamten des Ministeriums unter der Leitung von Prof. Dror Mevorach, Leiter einer der COVID-19-Einheiten am Hadassah Hospital Ein Kerem, verfasst.

Die Autoren vermuteten, dass „ein möglicher Grund für das Fehlen ähnlicher Befunde in anderen Ländern die niedrige Impfrate bei jungen Menschen ist.“

„Besondere Sorge bereitet die Häufigkeit des beobachteten Auftretens bei Männern unter 30 Jahren in den Tagen unmittelbar nach der zweiten Impfung“, schrieben sie. „Zum jetzigen Zeitpunkt besteht nach ersten Erkenntnissen, die noch verifiziert werden müssen, der Eindruck, dass die Zahl (der Fälle) höher ist als zu erwarten wäre, insbesondere bei den unter 30-Jährigen.“

Der Bericht stellte fest, dass von denjenigen, die die zweite Dosis erhielten, 1 von 100.000 mögliche Nebenwirkungen einer Myokarditis aufwiesen; bei den 16- bis 30-Jährigen stieg diese Zahl jedoch auf 1 von 20.000.

„Wir können noch nicht sagen, ob es mehr Fälle als normal gibt oder ob es jährlich ähnliche Zahlen gibt und die Nähe nur ein Zufall ist. Die Bemühungen, mehr Daten zu sammeln, gehen weiter“, heißt es in dem Bericht.

„Im Moment glauben wir, dass der Impfplan für die über 16-Jährigen normal weitergeführt werden sollte. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Möglichkeit besteht, dass wir die gleichen Ergebnisse bei den Impfungen der 12- bis 15-Jährigen sehen werden“, warnte der Bericht.

Israel will mit der Impfung der unter 16-Jährigen fortfahren, sobald die Impfung genehmigt ist.

Am Donnerstag überschritt der jüdische Staat den Meilenstein von über 5 Millionen Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden nun 5.005.418 zweite Dosen verabreicht, was fast 54% der Gesamtbevölkerung und mehr als 80% der berechtigten Bevölkerung über 16 Jahren entspricht. Knapp 58% – 5.374.276 – aller Israelis haben mindestens eine Impfung erhalten.

Der TV-Bericht kam, als Israel seinen ersten Tag in 10 Monaten ohne neue COVID-19-Todesfälle verzeichnete.

In den Daten, die am Freitag veröffentlicht wurden, blieb die Zahl der Todesopfer mit 6.346 unverändert gegenüber dem Vortag. Der letzte Tag, an dem es keine neuen Todesfälle gab, war der 29. Juni 2020, als die Sterblichkeitsrate nach der ersten Coronavirus-Welle gedämpft blieb.

Das Ministerium sagte, dass von 35.027 Tests, die am Donnerstag durchgeführt wurden, 129 neue Fälle registriert wurden, eine positive Testrate von 0,4 Prozent. Seit Beginn der Pandemie hat das Land 837.892 bestätigte Infektionen verzeichnet.

Die Zahl der aktiven Infektionen fiel weiter, auf 1.850, mit 157 Patienten in ernstem Zustand, darunter 82 an Beatmungsgeräten.

Israel hat seit dem Höhepunkt der Pandemie Ende Januar einen starken Rückgang der täglichen Sterblichkeits- und Infektionsraten zu verzeichnen, da das Land seine weltweit führende Impfkampagne vorantreibt.

„Dies ist ein enormer Erfolg für das Gesundheitssystem und die israelischen Bürger. Gemeinsam sind wir dabei, das Coronavirus auszurotten“, twitterte Gesundheitsminister Yuli Edelstein am Freitag.

Das israelische Impfprogramm, das auf dem Zwei-Schuss-Impfstoff von Pfizer-BioNtech basiert, hat seit seinem Beginn Ende Dezember die höchste Pro-Kopf-Impfrate der Welt erreicht.

Das Land bereitet sich darauf vor, mit der Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren zu beginnen, sobald die US Food and Drugs Administration die Verwendung des Impfstoffs für Kinder in dieser Altersgruppe genehmigt.

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Chezy Levi, sagte am Donnerstag, dass das Land eine Herdenimmunität erreichen wird, sobald diese Altersgruppe geimpft ist, und dass es nicht notwendig sein wird, jüngere Kinder zu impfen, so der öffentliche Sender Kan.

Ebenfalls am Donnerstag gab das Gesundheitsministerium eine Reisewarnung für sieben Länder heraus, die von einer Welle von Virusinfektionen betroffen sind, und begründete dies mit der Sorge vor möglichen Coronavirus-Stämmen, die resistenter gegen Impfstoffe sein könnten.

Die in der Reisewarnung aufgeführten Länder waren die Ukraine, Äthiopien, Brasilien, Südafrika, Indien, Mexiko und die Türkei.

Das Ministerium sagte weiter, dass alle Israelis, einschließlich der Geimpften und Genesenen, generell jede „unnötige“ internationale Reise ganz vermeiden sollten.

Die Warnung kam, als Gesundheitsbeamte ihre Besorgnis über einen neuen mutierten Stamm ausdrückten, der in Indien entdeckt wurde, das mit einem der schlimmsten Ausbrüche seit Beginn der Pandemie im Jahr 2019 zu kämpfen hat.

Da die Infektionen zurückgegangen sind, hat Israel Einschränkungen für das öffentliche Leben zurückgerollt, einschließlich der Aufhebung der Anforderung, Gesichtsmasken im Freien zu tragen, die am Sonntag endete.