Der pro-russische serbische Präsident Aleksander Vucic hat die Präsidentschaftswahlen in seinem Land mit einem erdrutschartigen Sieg gewonnen. Vucic ist seit 2017 Präsident von Serbien und war zwischen 2014 und 2017 auch drei Jahre lang Ministerpräsident.

Am Sonntag sagte der Präsident in einer Fernsehansprache, er habe mehr als zwei Millionen Stimmen erhalten. Er erhielt rund 60 Prozent der Stimmen, sodass sich ein zweiter Wahlgang erübrigte.

Am selben Tag errang der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban einen großen Sieg bei den Parlamentswahlen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen kam seine Partei Fidesz auf 58 Prozent, während die sechs Oppositionsparteien, die sich gegen Orban zusammengeschlossen hatten, 30 Prozent erreichten.

Orban, einer von Putins wichtigsten Verbündeten in Europa, ist seit 2010 zum zweiten Mal Ministerpräsident von Ungarn. Der russische Präsident hat Orban, der sich weigert, Waffen an die Ukrainer zu liefern, zu seinem Wahlsieg gratuliert und ist zuversichtlich, eine stärkere Partnerschaft mit Ungarn aufzubauen.

Ein interessantes Detail: Oppositionsführer Peter Marki-Zay konnte nicht einmal in seinem eigenen Bezirk, in dem er Bürgermeister war, gewinnen. Orban sagte, sein Sieg sei so groß, dass man ihn vom Mond aus und ganz sicher von Brüssel aus sehen könne. Meinungsforscher sagten ein sehr knappes Rennen voraus.

Orban sagte, dass „wir uns für immer an diesen Sieg erinnern werden, weil wir gegen eine große Zahl von Gegnern kämpfen mussten“, darunter die „Bürokraten“ in Brüssel, die internationalen Medien und der ukrainische Präsident.

Das Establishment reagierte mit Enttäuschung. Der ehemalige VVD-Abgeordnete Arend Jan Boekestijn twitterte: „Die Wahlen in Ungarn sind frei, aber nicht fair. Was wird die EU tun?“ Daraufhin sagte Sander van Dam: „Wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, ist das nicht fair. Du klingst wie Donald Trump“.

Die PvdA-Abgeordnete Kati Piri schrieb: „Ich bin zutiefst betrübt über den fünften (großen) Wahlsieg des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Und auch eine Neonazi-Partei ins Parlament gewählt. Eine sehr schlechte Nachricht für Ungarn, aber sicherlich auch für die Europäische Union.“

Der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21) besuchte stichprobenartig und ohne Vorankündigung mehrere Wahllokale in und außerhalb von Budapest. „Meiner Beobachtung nach wurden die Wahlen in allen Wahllokalen, die wir besucht haben, korrekt und mit klaren und transparenten Verfahren durchgeführt“, sagte Roos.