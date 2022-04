Zur Abschreckung der Russen will das Pentagon nun dauerhafte Militärstützpunkte in Osteuropa – „Wir haben es jetzt mit zwei Weltmächten zu tun, China und Russland“

Der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte am Dienstag vor dem Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, dass die USA nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ständige Militärstützpunkte in Osteuropa errichten sollten.

Er verwies darauf, dass die Verbündeten Rumänien, Polen und die baltischen Länder weiterhin „sehr bereit“ seien, US-Stützpunkte zu beherbergen, und dass „sie sie bauen und dafür bezahlen werden“. Er sagte zusammen mit Verteidigungsminister Lloyd Austin aus. „Mein Rat wäre, permanente Basen zu schaffen, aber nicht permanent zu stationieren“, sagte Milley.

Er erläuterte, dass dies keine ständige Stationierung von Streitkräften erfordere, aber die gleichen Vorteile mit sich bringe: „Man erhält den Effekt der Dauerhaftigkeit durch rotierende Truppen“, sagte der Top-General.

Zu den weiteren Höhepunkten seiner Aussage im Repräsentantenhaus gehörte die Frage, ob Wladimir Putin vor dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hätte abgeschreckt werden können, ohne dass es zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den USA und Russland gekommen wäre. Er sagte:

Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob er ohne den Einsatz von US-Militärkräften in der Ukraine abschreckbar gewesen wäre.

Er und Minister Austin hoben jedoch die robuste Reaktion des Pentagons bei der Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte hervor, einschließlich der Bereitstellung von Waffen und der Weitergabe von Informationen:

Wir hatten während des gesamten Einsatzes außergewöhnliche nachrichtendienstliche Erkenntnisse, und der Informationsaustausch, den wir der Ukraine ermöglicht haben, war enorm hilfreich, sagte der US-Kommandeur.

Zur Rolle der US-Waffen im Ukraine-Krieg sagte Milley: „Wir haben gesehen, wie sie den Vormarsch einer zahlenmäßig und von den Fähigkeiten her weit überlegenen russischen Streitmacht durch den Einsatz der richtigen Techniken und Waffensysteme gestoppt haben; die Javelin und die Stingers haben sich im Kampf als sehr effektiv erwiesen.“

General Milley bezeichnete das Vorgehen Russlands als die „größte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt in meinen 40 Dienstjahren“.

Er beschrieb, dass sie die Grundfesten der gegenwärtigen Weltordnung erschüttert, wobei er insbesondere auch China erwähnte: „Wir haben es jetzt mit zwei Weltmächten zu tun, China und Russland, die beide über bedeutende militärische Fähigkeiten verfügen“, sagte er.

Außenminister Austin unterstützte Milleys Einschätzung zur Ukraine und bestätigte, dass die USA der Ukraine vor der russischen Invasion eine Milliarde Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt hatten…

.@SecDef: Even before Russia’s unprovoked and illegal invasion, we provided Ukraine with $1 billion worth of weapons and gear through presidential drawdown authority. Now, we are delivering on another $1 billion pledged by @POTUS Biden. pic.twitter.com/2IKJDQG8if — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 5, 2022

In Bezug auf neue, hochmoderne Drohnen bestätigte er, dass das Pentagon Switchblade-Drohnen zum Durchdringen von Panzern an die Ukrainer schicken wird, wie Reuters berichtet:

Die Vereinigten Staaten werden so schnell wie möglich eine Variante der Switchblade-Drohne mit einem Anti-Panzer-Sprengkopf in die Ukraine schicken, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag. „Die Switchblade 600 und 300 werden so schnell wie möglich auf den Weg gebracht“, sagte Austin bei einer Anhörung des House Armed Services Committee. Die 600er-Variante verfügt über einen Anti-Panzer-Sprengkopf und kann nach Angaben von AeroVironment, dem Hersteller der Drohnen, mehr als 40 Minuten über einem Ziel schweben.

Der Pentagon-Chef sagte weiter, dass eine zusätzliche Milliarde Dollar an „Sicherheitsunterstützung“ genehmigt worden sei und nun eilig auf den Weg gebracht werde.