Prof. Homburg zerlegt im Bundestag die Täuschungen der angeblichen Corona-„Pandemie“

Prof. Dr. Stefan Homburg, von 1997 bis 2021 Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz Universität Hannover, ist einer der schärfsten und pointiertesten Kritiker der totalitären Corona-Politik. Seine knappen, klaren Analysen, stets mit Fakten belegt, sind bei den herrschenden Politikern und ihren medialen Knechten gefürchtet. Entlarvend schrieb der „Tagesspiegel“ bereits am 29. Mai 2020: „Homburg nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die nur schwer zu widerlegen sind – und gerade das macht ihn so gefährlich.“ Prof. Homburg hat den Satz genüsslich an die Spitze seines Twitter-Kanals gesetzt. Im Corona-Symposion der AfD im Bundestag bringt er die Dinge auf seine gewohnte Weise auf den Punkt. (hl)

Vortrag Prof. Dr. Stefan Homburg im Deutschen Bundestag, 11.11.2023

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben dunkle Jahre hinter uns. Zunächst das wichtigste, in fünf Stichpunkten.

Erstens sank die Klinikbelegung im Jahre 2020 bundesweit auf ein Allzeittief. Sagt das Bundesgesundheitsministerium.

Zweitens gab es 2020 und 2021 nicht mehr schwere