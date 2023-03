Professor lässt Bombe platzen und entlarvt Grippeimpfungen

In einem Tweet vom 9. Februar 2020 behauptete dieser Professor, dass eine Person, die sich in einem „finanziellen Konflikt“ befand, die Daten von Impfstoffstudien so manipulierte, dass es so aussah, als ob die Sterblichkeitsrate gesenkt würde, was in Wirklichkeit nicht der Fall war.

Professor Peter Gøtzsche ist ein dänischer Arzt und Forscher, der 1993 die Cochrane Collaboration mitbegründete und später das Nordic Cochrane Centre ins Leben rief. Er ist ein ausgesprochener Kritiker von Interessenkonflikten und Voreingenommenheit in der Forschung

Nachdem Gøtzsche eine vernichtende Kritik an der Cochrane-Überprüfung der Sicherheit von HPV-Impfstoffen im Jahr 2018 mitverfasst hatte, wurde er vom Cochrane-Vorstand ausgeschlossen. In einem Tweet vom 9. Februar 2020 nahm Gøtzsche die Cochrane-Überprüfung des Grippeimpfstoffs ins Visier, indem er behauptete, dass eine Person, die in finanzielle Konflikte verwickelt war, die Daten von Impfstoffstudien „neu arrangiert“ hatte, um den Anschein zu erwecken, dass der Grippeimpfstoff die Sterblichkeit reduziert, obwohl dies nicht der Fall ist

In den 15 Jahren vor Gøtzsches Ausschluss hatte Cochrane mehrere Meta-Reviews veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Grippeimpfungen zur Vorbeugung von Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen unwirksam sind und keine nennenswerten Auswirkungen auf Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit haben

Am 3. März 2020 werden die Einwohner von Maine die Möglichkeit haben, an die Urne zu gehen und LD 798 aufzuheben, um religiöse und philosophische Impfausnahmen wieder einzuführen, indem sie bei der Volksbefragung Frage 1 mit JA stimmen

Die hauptsächlich von Big Pharma finanzierte Werbekampagne „No on 1“ hat bereits 476.000 Dollar für irreführende Fernsehspots ausgegeben, um das Referendum zur Wiedereinführung von Impfstoffausnahmen in Maine zu verhindern. Die Werbekampagne wurde bis auf 56.000 Dollar vollständig von Impfstoffherstellern bezahlt, die von der Beibehaltung der staatlichen Impfstoffausnahme (LD 798) profitieren werden

Die Pharmaindustrie behauptet zwar gerne, dass jeder, der ihre Integrität in Frage stellt, Teil eines „Krieges gegen die Wissenschaft“ ist, aber die Beweise für das Fehlverhalten der Industrie sind einfach zu groß und zu beunruhigend, um sie zu ignorieren.

Aus meiner Sicht ist die Pharmaindustrie selbst schuld am schwindenden Vertrauen der Öffentlichkeit in wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Vertrauensverlust ist eine natürliche Folge, wenn eine Lüge nach der anderen aufgedeckt wird, und in den letzten Jahren gab es keinen Mangel an wissenschaftlichen Skandalen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert hätten.

Ein Forscher, der dazu beigetragen hat, die Voreingenommenheit der Industrie in der Forschung aufzudecken, ist Professor Peter Gøtzsche, ein dänischer Arzt und Forscher, der 1993 die Cochrane Collaboration mitbegründet und später das Nordic Cochrane Centre ins Leben gerufen hat.

Cochrane veröffentlicht jedes Jahr Hunderte von wissenschaftlichen Übersichten, in denen untersucht wird, was funktioniert und was nicht, und galt jahrzehntelang als der Goldstandard für unabhängige wissenschaftliche Metaübersichten.

Der Ruf der Organisation blieb bis 2018 bemerkenswert ungetrübt, als Gøtzsche und die mit Cochrane verbundenen Forscher Lars Jørgensen und Tom Jefferson eine vernichtende Kritik an der Cochrane-Überprüfung des HPV-Impfstoffs veröffentlichten und wiesen auf methodische Mängel und Interessenkonflikte hin.

Gøtzsche wurde daraufhin vom Cochrane-Verwaltungsrat ausgeschlossen (obwohl der Vorstand darauf besteht, dass sein Ausschluss aus dem Vorstand auf den „wiederholten Missbrauch des offiziellen Briefkopfes zur Unterstützung persönlicher Ansichten“ zurückzuführen ist und nichts mit seiner Kritik an der HPV-Überprüfung von Cochrane zu tun hat). Vier Vorstandsmitglieder (Gerald Gartlehner, David Hammerstein Mintz, Joerg Meerpohl und Nancy Santesso) traten aus Protest gegen Gotzsches Entfernung aus dem Cochrane-Vorstand zurück.

In einem dreiseitigen Brief an das Nordische Cochrane-Zentrum ging Gøtzsche auf seinen Ausschluss ein und stellte den Weg in Frage, den die Cochrane-Führung in den letzten Jahren eingeschlagen hat, indem er feststellte, dass „das zentrale Exekutivteam von Cochrane es versäumt hat, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen …, um eine ausreichende Politik in den Bereichen Erkenntnistheorie, Ethik und Moral zu gewährleisten.“

Cochrane-Gründer weist auf korrumpierte Grippeimpfstoff-Forschung hin

In einem Tweet vom 9. Februar 2020 schrieb Gøtzsche: „Cochrane-Korruption. Ein Cochrane-Review hat nicht ergeben, dass Grippeimpfungen die Todesfälle reduzieren … ‚Nach Aufforderung von Cochrane‘ hat eine finanziell in Konflikt geratene Person die Daten ’neu arrangiert‘ und Impfstoffe reduzieren die Todesfälle. Das tun sie nicht …“

Diese Informationen, sagt er, sind in seinem neuen Buch „Vaccines: Truth, Lies and Controversy“. In der Tat hat Cochrane in den vergangenen Jahren wiederholt festgestellt, dass Grippeimpfungen unwirksam sind und keine nennenswerten Auswirkungen auf grippebedingte Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit haben. Zum Beispiel:

Die 2006 durchgeführte systematische Überprüfung von 51 Studien, an denen 263 987 Kinder teilgenommen haben, wurde festgestellt, dass „alle vergleichenden Studien, die die Wirkung von Grippeimpfstoffen bei gesunden Kindern untersuchen, ausgewertet und die Wirksamkeit des Impfstoffs (Vorbeugung gegen bestätigte Grippe) und die Effektivität (Vorbeugung gegen grippeähnliche Erkrankungen) bewertet wurden“:

„Lebendimpfstoffe zeigten eine Wirksamkeit von 79 % und eine Wirksamkeit von 33 % bei Kindern über zwei Jahren im Vergleich zu Placebo oder keiner Intervention. Inaktivierte Impfstoffe hatten eine geringere Wirksamkeit von 59 % als Lebendimpfstoffe, aber eine ähnliche Wirksamkeit: 36%. Bei Kindern unter zwei Jahren war die Wirksamkeit des inaktivierten Impfstoffs mit der von Placebo vergleichbar.“

Die Cochrane-Studie aus dem Jahr 2010 von 50 Grippeimpfstoffstudien ergab, dass:

„In dem relativ seltenen Fall, dass der Impfstoff mit dem zirkulierenden Virusstamm übereinstimmt und die Zirkulation hoch ist, entwickelten 4 % der nicht geimpften Personen gegenüber 1 % der geimpften Personen Grippesymptome … Die Impfung hatte eine bescheidene Auswirkung auf die Arbeitsunfähigkeit und keine Auswirkung auf die Krankenhauseinweisungen … Inaktivierte Impfstoffe verursachten lokale Schäden und schätzungsweise 1,6 zusätzliche Fälle von Guillain-Barré-Syndrom pro Million Impfungen … Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie sich auf Komplikationen wie Lungenentzündung oder die Übertragung auswirken.“

Diese Überprüfung umfasste auch den folgenden Hinweis:

„WARNUNG: Diese Überprüfung umfasst 15 von 36 Studien, die von der Industrie finanziert wurden (bei vier wurde keine Finanzierung angegeben). Eine frühere systematische Überprüfung von 274 Grippeimpfstoffstudien, die bis 2007 veröffentlicht wurden, ergab, dass von der Industrie finanzierte Studien in angeseheneren Fachzeitschriften veröffentlicht und unabhängig von der methodischen Qualität und dem Umfang häufiger zitiert wurden als andere Studien. Bei Studien, die aus öffentlichen Quellen finanziert wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu positiven Schlussfolgerungen für die Impfstoffe kamen, deutlich geringer. Die Überprüfung hat gezeigt, dass es nur wenige verlässliche Beweise für Grippeimpfstoffe gibt, aber es gibt Hinweise auf eine weit verbreitete Manipulation der Schlussfolgerungen und eine unberechtigte Bekanntheit der Studien. Der Inhalt und die Schlussfolgerungen dieser Überprüfung sollten vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse interpretiert werden.“

Die Cochrane-Studie aus dem Jahr 2010 von 75 Studien über Impfstoffe zur Grippeprävention bei älteren Menschen kam zu dem Schluss, dass:

„Aufgrund der allgemein geringen Qualität von Nicht-RCTs und der wahrscheinlichen Vorhandensein von Verzerrungen, die die Interpretation dieser Daten erschweren und eindeutige Schlussfolgerungen potenziell irreführend machen, waren wir nicht in der Lage, eindeutige Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der Impfstoffe bei älteren Menschen zu ziehen“.

Die 2018 von Cochrane durchgeführte Überprüfung von 52 klinischen Studien zu Impfstoffen zur Grippeprävention bei Erwachsenen, einschließlich Schwangeren, ergab, dass nur 15 % der Studien gut konzipiert und durchgeführt wurden. Auf der Grundlage von 25 Studien, die sich mit inaktivierten Grippeimpfstoffen befassten, kam Cochrane zu dem Schluss, dass diese nur eine geringe Schutzwirkung gegen Influenza und grippeähnliche Erkrankungen (ILI) haben:

„Inaktivierte Grippeimpfstoffe reduzieren wahrscheinlich die Influenza bei gesunden Erwachsenen von 2,3 % ohne Impfung auf 0,9 %, und sie reduzieren wahrscheinlich die ILI von 21,5 % auf 18,1 % … 71 gesunde Erwachsene müssen geimpft werden, um zu verhindern, dass einer von ihnen an Influenza erkrankt, und 29 gesunde Erwachsene müssen geimpft werden, um zu verhindern, dass einer von ihnen eine ILI erleidet … Wir fanden eine RCT und eine kontrollierte klinische Studie, die die Auswirkungen der Impfung bei schwangeren Frauen untersuchten. Die Wirksamkeit des pH1N1-haltigen inaktivierten Impfstoffs gegen Influenza betrug 50 % bei Müttern (NNV [number needed to vaccinate] 55) und 49 % bei Säuglingen bis zu 24 Wochen (NNV 56). Zur Wirksamkeit gegen die saisonale Influenza während der Schwangerschaft lagen keine Daten vor. Aus Beobachtungsstudien geht hervor, dass die Wirksamkeit von Influenza-Impfstoffen gegen ILI bei Schwangeren 24 % (NNV 94) und gegen Influenza bei Neugeborenen von geimpften Frauen 41 % beträgt.“

In ihrem Bericht von 2018 von 41 klinischen Studien zu Lebend- und Inaktivierungsimpfstoffen zur Vorbeugung von Influenza bei Kindern kamen sie zu dem Schluss:

„Im Vergleich zu Placebo oder Nichtstun verringern attenuierte Influenza-Lebendimpfstoffe wahrscheinlich das Risiko einer Influenzainfektion bei Kindern im Alter von 3 bis 16 Jahren von 18 % auf 4 %, und sie können die ILI in geringerem Maße, nämlich von 17 % auf 12 %, reduzieren … Sieben Kinder müssten geimpft werden, um einen Fall von Influenza zu verhindern, und 20 Kinder müssten geimpft werden, um zu verhindern, dass ein Kind eine ILI erleidet … Im Vergleich zu Placebo oder keiner Impfung verringern inaktivierte Impfstoffe das Influenzarisiko bei Kindern im Alter von 2 bis 16 Jahren von 30 % auf 11 %, und sie reduzieren wahrscheinlich die ILI von 28 % auf 20 %. Fünf Kinder müssten geimpft werden, um einen Fall von Influenza zu verhindern, und 12 Kinder müssten geimpft werden, um einen Fall von ILI zu vermeiden … Die Daten über unerwünschte Ereignisse waren in den verfügbaren Studien nicht gut beschrieben. Es sind standardisierte Ansätze für die Definition, Erfassung und Meldung von unerwünschten Ereignissen erforderlich.“

Zwei Staaten lehnen die Impfpflicht der Pharmaindustrie ab

In den letzten Jahren ist die medizinische Freiheit stark unter Beschuss geraten. In einem Bundesstaat nach dem anderen haben Impfstoffhersteller und ihre Lobbyisten Gesetze durchgesetzt, die eine Zwangsimpfung durch die Abschaffung von Impfstoffausnahmen vorsehen. In Kalifornien, New York, Washington und Maine wurden im vergangenen Jahr die Ausnahmeregelungen für Impfungen abgeschafft, wie aus dem jährlichen Bericht des National Vaccine Information Center über die Gesetzgebung in den einzelnen Bundesstaaten hervorgeht: „Vaccine Exemptions Under Attack in 2019“.

Obwohl vier Staaten im vergangenen Jahr ihre Ausnahmeregelungen verloren haben, wurden sie in 22 anderen Staaten durch die aktive Beteiligung von Impfstoffbefürwortern, die die Gesetzgeber darüber informierten, warum flexible medizinische, religiöse und Gewissensausnahmen in den Impfgesetzen wichtig sind, vor der Aufhebung geschützt.

In New Jersey wurde die Gesetzesvorlage S2173 sowohl im Dezember 2019 als auch im Januar 2020 im Senat gestoppt, weil es anhaltende öffentliche Proteste gegen den Gesetzentwurf gab, der die Abschaffung der Ausnahmeregelung für Impfstoffe aus religiösen Gründen vorsah.

Die Tatsache, dass es New Jersey gelungen ist, diesen umfassenden Angriff auf die Freiheit zu vereiteln, ist ein ermutigendes Zeichen. Unterschätzen Sie niemals die Macht des Volkes! Der Schlüssel liegt in den Zahlen – Sie müssen tatsächlich aktiv werden, indem Sie Ihre Abgeordneten im Voraus kontaktieren, um ihnen Ihre Bedenken bezüglich eines Gesetzentwurfs mitzuteilen, den Sie ablehnen (oder unterstützen), und indem Sie bei öffentlichen Anhörungen und an Tagen, an denen im Kapitol Ihres Staates abgestimmt wird, erscheinen.

Tausende von Menschen versammelten sich mehrfach in den Gängen und vor dem Kapitol in Trenton, um gegen S2173 zu protestieren, und es war zweifellos die schiere Größe der Opposition, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Gesetzentwurf, den viele als Angriff auf die Religionsfreiheit betrachteten, abgelehnt wurde.

Pharmazeutisch geführte Opposition schaltet irreführende Werbung

Um zu gewinnen, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die Kampagne „Ja zu 1“ in Maine die nötigen Mittel erhält. Täuschen Sie sich nicht, die Opposition hat keine finanziellen Zwänge, da sie von der Pharmaindustrie selbst geführt und unterstützt wird.

Ironischerweise beschuldigt die Opposition die Kampagne „Yes on 1: Reject Big Pharma“ (Ja zu 1: Ablehnung von Big Pharma), die Wähler in die Irre zu führen, indem sie behauptet, die Pharmaindustrie habe nichts mit der Abschaffung der Impfstoffausnahmen zu tun und verdiene kein Geld mit Impfstoffen.

In Wirklichkeit sind Impfstoffe ein Hauptgewinnbringer für die Pharmaindustrie. Merck, nur einer von mehreren Impfstoffherstellern, meldete allein für die ersten drei Quartale des Jahres 2019 einen Umsatz von über 6,1 Milliarden Dollar mit seinen Kinderimpfstoffen.

Ein Bericht über den Impfstoffmarkt vom Januar 2020 heißt es, dass der weltweite Impfstoffmarkt 2019 einen Wert von 41,7 Milliarden Dollar hatte und bis 2024 auf 58,4 Milliarden Dollar ansteigen wird. Einer der Faktoren, die für dieses rasante Wachstum verantwortlich gemacht werden, ist „der zunehmende Fokus auf Impfungen“. Wer glaubt, dass dieser Fokus nicht von der Pharmaindustrie selbst hergestellt wird, macht sich etwas vor.

Wie Yes on 1 auf einer Pressekonferenz am 11. Februar 2020 mitteilte, hat „No on 1“ außerdem bereits 476.000 Dollar für Fernsehwerbung in nur drei Wochen ausgegeben. Die Opposition – die behauptet, eine Basisorganisation ohne jegliche Pharmagelder oder Verbindungen zu Pharmaunternehmen zu sein – gibt jedoch an, nur 56.000 Dollar an Spenden gesammelt zu haben. Woher kam also auf magische Weise das restliche Geld? Auf der Pressekonferenz enthüllte eine Sprecherin der Yes on 1-Kampagne die offensichtliche Wahrheit:

„Wie in der Bangor Daily berichtet, beantwortete Bobby Reynolds, Sprecher der ‚Nein‘-Kampagne … diese Frage, als er bekannt gab, dass die massiven Werbeeinkäufe von – warten Sie es ab – Impfstoffherstellern finanziert wurden. Lassen Sie das auf sich wirken. Nachdem sie monatelang jede Verbindung zu Big Pharma geleugnet hatte, gab die No on 1-Kampagne gestern zu, dass sie von Big Pharma selbst finanziert wurde – von genau den Impfstoffherstellern, deren Produkte durch dieses Gesetz vorgeschrieben würden.“

Die Abschaffung von Ausnahmeregelungen ist eine Geschäftsstrategie von Big Pharma

Natürlich haben die Impfstoffhersteller enorm tiefe Taschen, weshalb viele dieser Gesetze überhaupt erst verabschiedet werden. Einer der Gründe, warum sie so viel Geld für die Lobbyarbeit zur Abschaffung von Impfstoffausnahmen ausgeben können, ist, dass sie nicht für die Schäden, die ihre Produkte verursachen, aufkommen müssen.

Wie Dr. Meryl Nass in einem Beitrag vom 11. Februar 2020 auf CentralMaine.com zur Unterstützung des Referendums Frage 1 feststellte:

„Pharmazeutische Unternehmen können nicht wegen Impfschäden verklagt werden, solange ihr Impfstoff von der CDC in den Kinderimpfplan aufgenommen wurde. Die Pharmaunternehmen brauchen nicht für die vorgeschriebenen Impfstoffe zu werben, da die Regierung sie vorschreibt und 94 % der Kinder in Maine sie bereits erhalten. Die Industrie möchte jedoch eine 100 %ige Akzeptanzgarantie, da sie im Begriff ist, eine Reihe neuer Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Der 21st Century Cures Act, der 2016 verabschiedet wurde, verkürzte das Verfahren zur Prüfung, Zulassung und Aufnahme von Impfstoffen in den Kinderimpfplan. Derzeit befinden sich über 200 Impfstoffe in der Entwicklung. Wie viele dieser Impfstoffe in den nächsten Jahren benötigt werden, lässt sich nur vermuten. Es gibt einen enormen finanziellen Anreiz, Ihren Impfstoff von der CDC auf den Kinderimpfplan setzen zu lassen: keine Haftung für Verletzungen. Das Recht, selbst zu entscheiden, welche Impfstoffe Ihr Kind erhält, wird verschwinden, es sei denn, Referendum Frage 1 wird angenommen.“

Haftpflichtindustrie hat kein Recht auf Einflussnahme auf die Politik

Auf der Pressekonferenz stellte „Yes on 1“ auch die irreführende Botschaft der Opposition klar, dass „Yes on 1“ „das Impfstoffgesetz von Maine aufheben“ würde. Dies ist eine völlig ungenaue Aussage.

Yes on 1″ hebt lediglich LD 798 auf, d.h. das Gesetz, das die religiösen und philosophischen Ausnahmen von Impfstoffen aufhebt und damit das Impfstoffgesetz von Maine wieder auf den vorherigen Stand bringt. Mit anderen Worten: Bestimmte Impfstoffe sind nach wie vor für den Schulbesuch vorgeschrieben, aber Sie haben das Recht, sich davon zu befreien, indem Sie eine religiöse oder weltanschauliche Ausnahme für einen oder mehrere dieser Impfstoffe geltend machen – genau wie vor der Verabschiedung von LD 798 im Gesetz.

„Bei der Kampagne „Ja zu 1″ ging und geht es immer darum, der Macht die Wahrheit zu sagen … Die Wahrheit ist, dass Mandatsgesetze wie dieses nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben und alles mit dem Profit von Big Pharma, der Kontrolle durch Big Pharma und der Täuschung durch Big Pharma“, sagt Yes on 1. „Während dieses Gesetz [LD 798] sich als Problem der öffentlichen Gesundheit tarnt, gibt es keinen Beweis dafür, dass es irgendetwas zur Verbesserung von Ausbrüchen von durch Impfung verursachten Krankheiten in Schulen beitragen würde. Unzählige Fälle im ganzen Land haben gezeigt, dass diese Krankheiten in vollständig geimpften Bevölkerungsgruppen auftreten … Warum interessieren wir uns für die Beteiligung von Big Pharma? Weil eine verhasste Industrie, die nicht haftbar gemacht werden kann, die keinen Grund hat, die Sicherheit ihrer Produkte zu verbessern, und die einen ständig wachsenden und aggressiven Zeitplan hat, nicht die Möglichkeit haben sollte, die Politik zu beeinflussen, um genau diese Produkte vorzuschreiben.“

