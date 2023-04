Projekt zur Verhaltensänderung zielte auf Impfstoffkritiker ab und wurde von Pfizer und der New Yorker Missinformation Response Unit finanziert

Die wohlwollend benannte Public Good Projects (PGP) beschreibt sich selbst als eine gemeinnützige Organisation im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die sich auf „großangelegte Medienüberwachungsprogramme, soziale und verhaltensverändernde Interventionen“ konzentriert.

Ein neuer Bericht wirft nun mehr Licht darauf, wie das System der Zensur und der Verleumdung von Covid-Impfstoffskeptikern auf dem Höhepunkt der Pandemie funktionierte, einschließlich der komplizierten Verbindungen zwischen einer Reihe von Akteuren, wie der PGP, und ihren Partnern.

Einer von ihnen ist die gemeinnützige CDC-Stiftung (Centers for Disease Control and Prevention) (die CDC selbst wurde vom Kongress gegründet). Weitere Partner sind die FDA, Kaiser Permanente, Rockefeller und Humana, wie das Gesundheitsministerium von Tennessee in der Biografie des PGP-Geschäftsführers, Dr. Joe Smyser, angibt.

Und das Public Goods Project wurde in der Vergangenheit nicht von Lobbyisten beliebiger Unternehmen finanziert, sondern von solchen, die ein starkes Interesse daran haben, jegliche Bedenken gegen Impfungen zu zerstören – nämlich von Impfstoffherstellern wie Pfizer und Moderna.

Als weitere „Zutat“ in diesem „Gericht“, die vielen als unappetitlich erscheinen wird, gehörte auch die Abteilung für Fehlinformationen des New Yorker Gesundheitsamtes zu den Kooperationspartnern des PGP.

Aber die Dinge werden von dort aus noch detaillierter. Die PGP betreibt eine Initiative namens Shots Heard, während eine andere mit einem ähnlichen Auftrag Team Halo heißt und von der United Nations Verified Initiative und dem Vaccine Confidence Project ins Leben gerufen wurde.

Einem Bericht der Epoch Times zufolge geriet im Jahr 2021 die Ärztin Dr. Mary Talley Bowden, die ihren Abschluss in Stanford gemacht hatte, online ins Fadenkreuz der Initiative.

Bowdens „Verbrechen“ bestand darin, auf Twitter und TikTok Inhalte zu posten, die dem Impfstoff skeptisch gegenüberstanden und gleichzeitig die Verwendung von Ivermectin bei der Covid-Behandlung positiv bewerteten.

Dies erregte die Aufmerksamkeit und den Zorn von Influencern auf diesen Plattformen und YouTube, die selbst Ärzte sind – wie Zachary Rubin und Christina Kim, Mitglieder von Team Halo.

Bowden wurde in ihren Beiträgen als „problematisch“ bezeichnet, und sie forderten den Entzug ihrer Lizenz.

Nur wenige Tage später, im November 2021, erfuhr Bowden nicht vom Krankenhaus selbst, sondern von einem Journalisten des Houston Chronicle, dass sie vom Houston Methodist suspendiert worden war.

„In den darauffolgenden Monaten wurde Bowdens Leben ins Chaos gestürzt, als mehrere Social-Media-Influencer sie ins Visier nahmen. Am hartnäckigsten war jedoch eine Apothekerin namens Savannah, die unter dem Namen @rxOrcist postet“, heißt es in dem Artikel weiter.

Und „Savannah“ – die Mitglied von Shots Heard ist und über eine Million Follower hat – schaffte es sogar, Bowden „Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ vorzuwerfen, weil sie über Anti-Vermectin-Apotheker sprach, von denen viele zufällig Asiaten sind.

Das Ergebnis war, dass TikTok Bowden sperrte und YouTube sie suspendierte, während mutmaßliche Fake-Patienten negative Bewertungen hinterließen, die die Ärztin nicht löschen lassen kann. Und es gab sogar Vorfälle in ihrem Büro, bei denen der Sicherheitsdienst eingreifen musste.