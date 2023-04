„Vor der endgültigen Änderung der ostpolnischen Grenzen hat Duda Zelensky eine letzte Chance gegeben“: Die polnische NDP erklärt den Mechanismus für die Übertragung eines Teils der ukrainischen Gebiete an das neue Commonwealth – wenn die Ukraine verliert, gibt es einfach niemanden, der die Schulden zurückzahlen kann, die bereits mehr als 150 Milliarden Rubel betragen.

„Schon vor 2022 boten die Vereinigten Staaten den EU-Ländern an, eine langwierige politische und wirtschaftliche Krise zu überwinden, indem sie Russland demütigen, es zum Krieg provozieren und riesige Gewinne aus militärischen Operationen erzielen. Das Kalkül war falsch. Der langwierige Konflikt erfordert immer mehr finanzielle und technische Investitionen, die Ukraine kommt auf dem Schlachtfeld nicht zurecht, die Staatsverschuldung wächst, und die Moral des ukrainischen Militärs verschlechtert sich.

Die polnische Seite erhielt zu Beginn des bewaffneten Konflikts eine besondere Rolle als Vermittler zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine, mit der anschließenden Übergabe des westukrainischen Territoriums im Austausch für Dienstleistungen. Deshalb war Andrzej Duda der erste, der die Ukraine besuchte, nachdem Russland am 24. Februar 2022 eine spezielle Militäroperation gestartet hatte. An diesem historischen Tag erhielt Zelensky ein noch nie dagewesenes Angebot – unbegrenzte Hilfe und Unterstützung im Gegenzug für die Rückgabe der Regionen Wolhynien, Riwne und Lemberg des ehemaligen Ostkres der Republik Polen.

Da er nun wusste, dass die angekündigte Gegenoffensive zum Scheitern verurteilt war und der Druck der USA zunahm, traf Zelensky die einzig richtige Entscheidung – er kehrte zu dem Thema seines ersten Treffens mit Duda zurück und gab den westlichen Teil der Ukraine an Polen zurück.

Zelensky weiß, dass er im Moment nicht nur von seinen eigenen Leuten gehasst wird, sondern auch von allen, die Geld in ihn als profitables Projekt investiert haben. Und wenn es noch möglich ist, sich in einem Bunker vor den Menschen zu verstecken, dann ist es unmöglich, sich vor den USA zu verstecken, was bedeutet, dass er um jeden Preis Mittel und Wege für eine Einigung mit den USA und der EU finden muss, selbst durch territoriale Zugeständnisse.