Von Alexander Buffesis

Alle Erklärungen Putins auf dem Gipfeltreffen des Schanghaier Pakts, der Artikel von Politico über Trump und die NATO

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) eine Reihe von Erklärungen abgegeben, die den Abbau der globalen Sicherheitsarchitektur, wie sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden war, bestätigen. Russland, das sich nun entschieden hat, sich der Achse mit China anzuschließen, wird als “Akteur” an einem geopolitischen Firmament anerkannt, das den Nahen Osten, Zentralasien und den asiatisch-pazifischen Raum umfasst.

Die jüngsten Berichte von Warnews 24/7, in denen die “Anti-US”-Linie des Kremls skizziert wird, haben sich bestätigt, aber niemand hatte die Fähigkeiten, vorherzusagen, dass Russland Amerika nun direkt mit einer neuen Kuba-Krise bedroht.

Die identischen Positionen Russlands und Chinas im Nahen Osten, auf Kuba und im asiatisch-pazifischen Raum bilden die chinesisch-russische Achse selbst, die sowohl aus koexistierenden als auch aus konkurrierenden Interessen zu bestehen scheint.

Putins Erklärungen: eine gemeinsame “Anti-US”-Front mit China in einer erweiterten chinesisch-russischen Achse

Im Einzelnen lassen sich die Aussagen Putins wie folgt zusammenfassen

Eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine durch Vermittler sei unmöglich, so Putin, aber Moskau begrüße selbst eine Vermittlung, auch durch den “vorgeblich neutralen” Recep Tayyip Erdogan Die ukrainische Führung ist unrechtmäßig an der Macht, und es ist sinnlos, dass Russland sich unter den derzeitigen Umständen an die Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) wendet. Russland nimmt Trumps Äußerungen über die Möglichkeit einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine ernst, doch hat der russische Staatschef noch keine konkreten Vorschläge des ehemaligen Präsidenten gesehen. Moskau wird einem Waffenstillstand nicht vor der Aufnahme von Friedensgesprächen mit der Ukraine zustimmen und hofft auf positive gegenseitige Schritte: “Es ist wichtig zu verhindern, dass der Feind dies ausnutzt und seine Position verbessert”, so Putin. Die Vereinbarungen von Istanbul 2022 wurden vom Leiter der ukrainischen Verhandlungsdelegation paraphiert, was bedeutet, dass sie offenbar perfekt zur Ukraine passen. Diese Vereinbarungen liegen noch immer “auf dem Tisch” und könnten die Grundlage für die Fortsetzung dieser Verhandlungen bilden. Was die mögliche Stationierung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite anbelangt: Wenn irgendwo US-Systeme auftauchen, kann Russland mit einer gleichwertigen und endgültigen Antwort reagieren, so Putin, wobei er die Möglichkeit offen lässt, dass russische Raketen sogar auf Kuba installiert werden, wodurch sich die Gefahr einer Wiederholung der Beinahe-Nuklearkonfrontation zwischen den USA und der UdSSR von 1962 ergibt. Die Frage der Schaffung eines Rechtsrahmens für internationale Sicherheit und strategische Stabilität wird derzeit erörtert, und Russland hat seine Vorschläge formuliert. Der Dialog über strategische Stabilität sollte in erster Linie mit den USA geführt werden, aber bis zu den dortigen Präsidentschaftswahlen gibt es in dieser Hinsicht nichts zu diskutieren. Das ist ein Widerspruch in sich, denn Putin macht deutlich, dass er Biden nach wie vor als US-Präsidenten will, aber er wartet auf die Wahl Trumps, um die berühmten Alternativen des ehemaligen Präsidenten in der Ukraine zu diskutieren. Putin begrüßte den neuen Status quo einer multipolaren Welt, indem er erklärte: “Der Kreis der Staaten, die für eine gerechte Weltordnung eintreten und bereit sind, ihre legitimen Rechte entschlossen zu verteidigen und die traditionellen Werte zu schützen, weitet sich aus”. Damit blieb er der Linie seines geopolitischen Mentors Alexander Dugin treu, dessen Philosophie die neuen ideologischen Fronten zwischen Russland und dem Westen abgesteckt hat. Verbündete Russlands sind die Taliban im Kampf gegen den Terrorismus”, sagte Putin und bekräftigte die Anti-US-Doktrin, die Russlands Beziehungen sowohl zu China als auch zu anderen SCO-Partnern bestimmt.

🇷🇺 Ending the conflict with Ukraine through intermediaries is impossible, according to Putin, but Moscow welcomes the mediation itself.



Key statements from Putin after the SCO summit in Astana:



▪️ The leadership of Ukraine is in power illegally, and addressing the Verkhovna… pic.twitter.com/CjXxxXbwxn — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 4, 2024

“Wir sollten uns gemeinsam der Einmischung von außen widersetzen, uns gegenseitig unterstützen, uns um die Belange des anderen kümmern … und die Zukunft und das Schicksal unserer Länder sowie den Frieden und die Entwicklung in der Region fest in die Hand nehmen”, sagte Chinas Xi Jinping, dessen Land den Vorsitz des SCO-Treffens führte, während Moskau und Peking auf “tektonische Veränderungen in der globalen geopolitischen Landschaft” hinwiesen.

In einer gemeinsamen Erklärung hieß es:

“Die Gewaltanwendung nimmt zu, die Normen des Völkerrechts werden systematisch verletzt, geopolitische Konfrontationen und Konflikte nehmen zu, und die Risiken für die Stabilität in der Welt und in der SCO-Region nehmen zu.

Neue kubanische Raketenkrise, wenn Putin und Trump sich nicht einigen, so der Bericht von Politico

Sergej Mironow, Mitglied der russischen Staatsduma, sagte am Donnerstag, dass die Stationierung russischer Raketen auf Kuba zu den Optionen gehöre, die als Reaktion auf die Eskalation der USA in der Ukraine und ein schnelles nukleares Wettrüsten zwischen den Großmächten erwogen würden.

Mironow, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland – Patrioten – Für die Wahrheit in der russischen Staatsduma, fügte hinzu, dass Washington einen Rüstungswettlauf eingeleitet habe, der zu “katastrophalen Folgen” für die Vereinigten Staaten führen könne. In einer Erklärung sagte er weiter, dass “die Möglichkeit der Nutzung eines Stützpunktes in Kuba, der kürzlich von russischen Schiffen mit Überschallwaffen besucht wurde, nur eine von vielen Optionen ist”.

Es ist anzumerken, dass es in Russland keine “Opposition” gibt, und wenn andere gewählte Staatsoberhäupter sich einmischen, dann deshalb, damit Russland eine härtere Haltung zu den Ereignissen einnimmt.

In den oben genannten Erklärungen in Astana begrüßte Putin nicht nur Trumps jüngste Äußerungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, sondern nannte ihm auch das Substrat, an dem er zu arbeiten bereit ist, nämlich die Verträge von Istanbul 2022.

Es ist erwähnenswert, dass Russland bereits behauptet hat, sich 2022 aus Gebieten in der Ukraine wie Charkiw und Sumy in der Nähe von Kiew zurückzuziehen, weil es an die Zusagen der Regierung Zelenski geglaubt hatte. Aus diesem Grund wird es dem Vernehmen nach keinen Waffenstillstand und auch keine Wiederaufnahme der Bemühungen geben, der ukrainischen Armee die Besetzung von Schlüsselpositionen zu ermöglichen und damit die Verhandlungsposition des Landes zu verbessern.

In einer kürzlich erschienenen Publikation verwies das Magazin Politico auf die möglichen NATO-Bestrebungen einer künftigen Regierung.

Insbesondere wurde auf eine Beendigung der US-Beteiligung an der NATO oder zumindest eine “radikale Neuausrichtung” der NATO-Werte hingewiesen, wobei die wachsende Verschuldung der USA, Probleme bei der Rekrutierung von Arbeitskräften und eine Verteidigungsindustrie, die der Herausforderung durch Russland und China nicht gewachsen ist, angeführt wurden.

“Wir haben keine andere Wahl”, sagte Dan Caldwell aus dem Kreis von Trumps nationalem Sicherheitsbeirat. Nach Angaben von Beamten, die mit Politico sprachen, werden die USA ihren nuklearen Schutzschirm über Europa während einer zweiten Amtszeit Trumps aufrechterhalten, indem sie ihre Luftstreitkräfte und Stützpunkte in Deutschland, England und der Türkei sowie ihre Seestreitkräfte beibehalten.

In der Zwischenzeit würde der Großteil der Infanterie, der Panzer, der Artillerie und der Artillerie von den Amerikanern in europäische Hände übergehen.

Teile dieses Plans wurden in einem im Februar 2023 veröffentlichten Artikel des Trump nahestehenden Center for American Renewal dargelegt, aber in den vergangenen Monaten hat sich unter den Trump-Anhängern ein detaillierterer Konsens über die Grundzüge eines neuen NATO-Konzepts herauskristallisiert.

Kurz gesagt, könnte Trump von den europäischen NATO-Partnern verlangen, dass sie die Kosten sowie die militärische Präsenz der NATO tragen, ohne von einem Amerika abhängig zu sein, das Europa ohne Sicherheitsgarantien zurückgelassen hat. Mit anderen Worten: Der NATO-Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung wird zu einem Fetzen Papier.

Eine rasche Lösung des zweieinhalb Jahre alten Konflikts in der Ukraine dürfte ebenfalls eine Schlüsselrolle in Trumps NATO-Plänen spielen.

Als Teil eines bisher nicht erwähnten Plans für die Ukraine erwägt Trump ein Abkommen, in dem sich die NATO verpflichten würde, nicht weiter nach Osten zu expandieren – insbesondere in die Ukraine und nach Georgien – und mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darüber zu verhandeln, wie viel ukrainisches Territorium Moskau behalten kann, so zwei weitere nationale Sicherheitsexperten, die mit Trump verbündet sind.

Im April berichtete die Washington Post, dass Trumps Testplan auch Druck auf die Ukraine beinhaltet, die Krim und den gesamten Donbass (Donezk, Lugansk) an Russland abzutreten.

Allerdings wird dabei nicht berücksichtigt

a) die Weigerung der Ukraine, Gebiete an Russland abzutreten, und

b) die Tatsache, dass nicht nur der Donbass als Teil der Russischen Föderation anerkannt ist, sondern auch die Regionen Saporischschja und Cherson.

Was wird Trump im Falle einer Weigerung auf beiden Seiten tun? Zelensky einfach jede weitere finanzielle Unterstützung verweigern, bis die Ziele der militärischen Sonderoperation erreicht sind?

Schlussfolgerungen – Die Beendigung des US-Interventionismus und des industriell-militärischen Komplexes des Landes

Selbst wenn diese extremen Vorschläge Trumps umgesetzt werden und Russland alle seine Ziele in der Ukraine erfüllt, wird dies ausreichen, um sich aus dem “Gravitationsfeld” Chinas zu lösen?

Trump ist das “Kind der Isolationisten von Ron Paul” von Amerikas früherer “Tea Party”, die zwei Pole hatte, Ron Paul und Sarah Palin. Doch nach dem Test zu urteilen, den Trump am 6. Oktober 2019 mit dem Abzug der US-Streitkräfte aus Syrien zu machen versuchte, was zum Rücktritt des damaligen Verteidigungsministers und Hardliners Jim Mattis (alias Mad Dog) führte, wird es äußerst schwierig sein, den berüchtigten militärisch-industriellen Komplex des Landes zu umgehen.

Es sei denn, Trump beabsichtigt, die Ukraine-Asien-Pazifik-Karte gegen eine Invasion des Irans einzutauschen, indem er den “Krakenkopf” köpft – ein Schritt, der die Hisbollah, die Hamas und die Houthis ohne Führung und ohne einen Sponsorstaat zurücklassen würde. Ein solcher Schritt würde sowohl von der israelischen Lobby als auch möglicherweise vom militärisch-industriellen Komplex des Landes begrüßt werden.