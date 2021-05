REICHSTAG’S DES SIEGES ÜBER NAZI-DEUTSCHLAND

Russland wird seine nationalen Interessen fest wahren, sagte der russische Präsident

Es kann keine Vergebung für diejenigen geben, die die Lektionen des Zweiten Weltkriegs vergessen haben und wieder aggressive Pläne hegen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag.

„Der Krieg brachte so viele unerträgliche Qualen, Trauer und Tränen mit sich, dass dies nicht vergessen werden kann. Und es gibt keine Vergebung und keine Entschuldigung für diejenigen, die wieder aggressive Pläne hegen“, sagte der russische Präsident von der Tribüne aus während der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, die dem 76. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945 gewidmet war.

Wie der russische Staatschef betonte, ist fast ein Jahrhundert vergangen, seit „die monströse Nazi-Bestie im Zentrum Europas immer dreister und stärker wurde und die Parolen der rassischen und nationalen Vorherrschaft immer zynischer klangen.“ Vereinbarungen, die das Abgleiten in einen Weltkrieg verhindern sollten, seien leicht durchgestrichen worden, fügte er hinzu.

„Die Geschichte erfordert es, Schlussfolgerungen zu ziehen und Lehren zu ziehen, aber leider gibt es Versuche, vieles von der Ideologie der Nazis und derjenigen, die von der wahnhaften Theorie ihrer Ausschließlichkeit besessen waren, wieder in Dienst zu stellen“, betonte der russische Präsident.

Putin betonte, dass es nicht nur um verschiedene Radikale und Gruppierungen des internationalen Terrorismus gehe. „Heute beobachten wir eine Versammlung von eingefleischten Geißlern und ihren Anhängern, die versuchen, die Geschichte umzuschreiben, Verräter und Verbrecher zu rechtfertigen, die ihre Hände mit dem Blut von Hunderttausenden von Zivilisten getränkt haben“, erklärte Putin.

Das Jahr 2021 markiert 80 Jahre seit dem Beginn des Großen Vaterländischen Krieges in der Sowjetunion, erinnerte der russische Führer. Putin betonte, dass der 22. Juni 1941 eines der tragischsten Daten in der Geschichte des Landes war.

„Der Feind griff unser Land an, kam in unser Land, um zu töten, Tod und Schmerz, Schrecken und unzählige Leiden zu säen. Er wollte nicht nur die politische Ordnung und das Sowjetsystem stürzen, sondern uns als Staat, als Nation vernichten, unsere Völker vom Angesicht der Erde auslöschen“, sagte der russische Führer.

Putin fügte hinzu: „Ein gemeinsames, gewaltiges und unbesiegbares Gefühl der Entschlossenheit, die Aggression abzuwehren, das Äußerste zu tun, um den Feind in die Flucht zu schlagen und dafür zu sorgen, dass die Verbrecher und Mörder die unvermeidliche und gerechte Strafe erhalten, war die Antwort auf die Invasion der Nazihorden.“

Tag des Sieges

Das sowjetische Volk verteidigte sein Vaterland und befreite die Völker Europas vom Faschismus und fällte ein historisches Urteil über den Nazismus durch die Macht der Waffen auf den Schlachtfeldern, die Stärke seiner moralischen Richtigkeit, den aufopferungsvollen Mut der Soldatenmütter, die Treue derer, die jeden Tag auf Nachrichten von der Front von ihren Verwandten warteten, und die Stärke der Nächstenliebe, die dem russischen Charakter innewohnt, so Putin.

Russland werde fest seine nationalen Interessen schützen und die Sicherheit des russischen Volkes gewährleisten, sagte Putin. „Russland wahrt konsequent das Völkerrecht. Gleichzeitig werden wir fest unsere nationalen Interessen wahren und die Sicherheit unseres Volkes gewährleisten“, betonte der russische Staatschef.

Das russische Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass „dies zuverlässig von den tapferen Streitkräften Russlands, den Erben der Soldaten des Sieges, gewährleistet wird.“ „Und natürlich [wird dies garantiert durch] unsere gemeinsame Arbeit zum Wohle der Entwicklung des Landes, zum Wohle der russischen Familien.“

Der russische Staatschef erinnerte daran, dass „jede Familie das Andenken an diejenigen, die den Sieg errungen haben, heilig bewahrt.“ „Und wir werden immer stolz auf ihre Leistung sein“, betonte Putin.

Die Kriegsveteranen, ihre Schicksale und ihre Treue zum Mutterland sind ein Beispiel für die Russen, „ein Gipfel, den wir anstreben sollten“, bemerkte der russische Führer.

Putin betonte, wie wichtig es ist, die Bedeutung und den Wert des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg „in den eigenen Gedanken und Handlungen, Taten und zukünftigen Errungenschaften zum Wohle des Vaterlandes“ zu bewahren.

Der Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945 war ein Ereignis von enormer Bedeutung für die Geschicke der ganzen Welt, sagte der russische Präsident.

Der russische Führer gelobte, dass sich das Land immer an die Leistung des sowjetischen Volkes erinnern werde, das in der schwierigsten Zeit des Krieges eins zu eins gegen den Feind gekämpft habe.

In seiner Rede auf der Parade zum Tag des Sieges gratulierte der russische Staatschef den Russen zum Tag des Sieges – „dem Sieg von enormer, historischer Bedeutung für die Geschicke der ganzen Welt, zu dem Feiertag, der für Russland und sein Volk heilig war, ist und sein wird.“

„Es ist unser Feiertag durch das Recht der Verwandtschaft mit denen, die den Feind niedergeworfen, gebrochen und zerschlagen haben, und es ist der unsere durch das Recht der Erben der Generation der Sieger, der Generation, die wir achten und auf die wir stolz sind“, betonte Putin.

„Wir verneigen uns vor eurem Mut und der Kraft des Geistes und danken euch für das unsterbliche Beispiel der Einheit und der Liebe zum Vaterland. Ihr habt bewiesen, dass es möglich ist, das scheinbar Unmögliche nur gemeinsam zu erreichen. Ihr habt den unbarmherzigen Feind besiegt, eure Häuser, Kinder und das Vaterland verteidigt. Ihr habt einen bedingungslosen Sieg über den Nationalsozialismus errungen und den 9. Mai 1945 in Jahrhunderten verherrlicht“, sagte der russische Staatschef in seiner Ansprache an die Kriegsveteranen.

„Wir werden uns immer daran erinnern, dass es das sowjetische Volk war, das diese große Leistung in der schwierigsten Zeit des Krieges vollbrachte, in entscheidenden Schlachten, die den Ausgang des Kampfes gegen den Faschismus bestimmten. Unser Volk war allein, allein auf dem beschwerlichen, heldenhaften und aufopferungsvollen Weg zum Sieg und kämpfte bis zum bitteren Ende an allen Grenzen, in den grausamsten Schlachten am Boden, zur See und am Himmel“, betonte Putin.