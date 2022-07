Putin im O-Ton: Was es mit der Turbine von Nord Stream auf sich hat

Der Blick des russischen Europa-Korrespondenten ist immer interessant. Diese Woche hat Putin den Europäern in einfachen Worten erklärt, was es mit der Turbine von Nord Stream 1 auf sich hat.

Der Blick der Korrespondenten des russischen Fernsehens auf Deutschland und Europa ist immer aufschlussreich, das gilt vor allem in dieser Zeit. Nachdem sich die deutsche Regierung in Person von Robert Habeck ausführlich über die Turbine von Nord Stream 1 ausgelassen und die Geschichte als politisches Manöver Russlands bezeichnet hat, begann der Bericht des Europa-Korrespondenten des russischen Fernsehens am Sonntag mit einer Erklärung Putins, in der der russische Präsident in einfachen Worten erklärt hat, wo das Problem mit der Turbine liegt. Weil man das im deutschen Fernsehen sicher nicht erfährt, habe ich den Bericht des russischen Korrespondenten aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In der EU herrscht wegen dem kommenden Winter bereits Panik. Die Gaspreise an den europäischen Börsen