dailymail.co.uk: Putin ist NICHT verrückt und die russische Invasion ist NICHT gescheitert. Die Illusionen des Westens über diesen Krieg – und sein Unvermögen, den Feind zu verstehen – werden ihn daran hindern, die Ukraine zu retten, schreibt der Militäranalyst BILL ROGGIO

Bill Roggio ist Senior Fellow bei der Foundation for Defense of Democracies (Stiftung zur Verteidigung der Demokratien) und Herausgeber des Long war Journal der FDD. Von 1991 bis 1997 diente Roggio als Fernmelder und Infanterist in der US-Armee und der Nationalgarde von New Jersey.

Im Kampf um die westliche Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine hat das Wunschdenken die Oberhand.

Die Sympathie für die zahlen- und waffenmäßig unterlegenen Verteidiger Kiews hat dazu geführt, dass die russischen Rückschläge übertrieben, die russische Strategie missverstanden und sogar von Amateur-Psychoanalytikern unbegründete Behauptungen aufgestellt wurden, Putin habe den Verstand verloren.

Eine nüchterne Analyse zeigt, dass Russland zwar einen K.O.-Schlag anstrebte, aber stets gut durchdachte Pläne für Folgeangriffe hatte, falls sich seine ersten Schritte als unzureichend erwiesen.

Die Welt hat Putin schon früher unterschätzt, und diese Fehler haben zum Teil zu dieser Tragödie in der Ukraine geführt.

Jetzt, wo der Krieg im Gange ist, müssen wir klarsichtig sein.

Doch selbst die Fachleute im Pentagon lassen sich ihr Urteilsvermögen von Sympathie vernebeln.

Nur zwei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erklärten Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, dass die Einnahme Kiews in den ersten Tagen des Krieges einen schweren Rückschlag darstelle.

Das Verteidigungsministerium deutete an, dass die russische Offensive weit hinter dem Zeitplan zurücklag oder sogar gescheitert war, weil die Hauptstadt nicht gefallen war.

Doch die US-Führung hätte nach ihrem katastrophalen Rückzug aus Afghanistan lernen müssen, ihre Hoffnungen zu zügeln.

Wieder einmal tappen amerikanische und westliche Beamte in die Falle, den Feind und seine Ziele nicht zu verstehen.

Angeblich hat Putin geglaubt, dass die ukrainische Regierung zusammenbrechen würde, sobald die russischen Truppen die Grenze überschritten und nach Kiew vorgedrungen sind, und dass die Operation gescheitert ist, weil die ukrainische Regierung noch im Amt ist.

Putin hoffte sicherlich auf einen schnellen Sieg, aber er verließ sich eindeutig nicht auf seine Eröffnungssalve als einzigen Plan für den Erfolg.

Vielmehr war das russische Militär darauf vorbereitet, das Land gewaltsam einzunehmen, falls ein schneller Enthauptungsschlag scheitern sollte.

Diese Art von Plan dürfte den Amerikanern, die sich an die Invasion des Irak im Jahr 2003 erinnern, vertraut sein.

In den ersten Stunden des Krieges startete die US-Luftwaffe ihre „Shock and Awe“-Kampagne mit dem Ziel, Saddam Hussein und andere wichtige Führer zu töten und die Regierung zu stürzen. Saddam überlebte, aber das US-Militär war darauf vorbereitet, einen Bodenangriff zu starten.

Ein Blick auf die russische Militäroffensive zeigt, dass es einen Plan für eine groß angelegte Invasion gab, den Russland jetzt umsetzt.

Konventionelle, mechanisierte Kriegsführung ist ein zeit- und ressourcenaufwändiges Unterfangen, und eine Operation dieses Ausmaßes lässt sich nicht in wenigen Tagen zusammenschustern.

Die russische Offensive findet an vier verschiedenen Fronten statt. An einer fünften Front, in der Ostukraine, die Putin letzte Woche für unabhängig erklärt hat, binden die russischen Streitkräfte ukrainische Truppen, die anderswo gebraucht werden.

Der Großteil der russischen Streitkräfte rückt von Weißrussland aus nach Süden in Richtung Kiew vor.

Russische Vorstoßtruppen, einschließlich Luft-, Mobil- und Aufklärungstruppen, sind seit Beginn des Krieges mit ukrainischen Truppen außerhalb von Kiew im Einsatz.

Eine massive Kolonne russischer Truppen, die auf eine Länge von über 40 Meilen (ca. 64 km) geschätzt wird, befindet sich nur 20 Meilen (ca. 32 km) nördlich von Kiew und sammelt sich wahrscheinlich, um die Hauptstadt einzukesseln.

Wenn die russischen Streitkräfte Kiew einnehmen und nach Süden vorstoßen können, um sich mit den Kräften an der Krimfront zu verbinden und so die Ukraine in zwei Teile zu spalten, wäre dies ein schwerer Schlag für die Regierung Zelenski.

Wichtiger als eine Handvoll Rückschläge ist jedoch, dass die russischen Streitkräfte in weniger als einer Woche 70 Meilen (ca. 113 km) in umkämpftes Gebiet vorgedrungen sind und sich am Rande der Hauptstadt befinden.

Dies ist kein Zeichen für eine unorganisierte, schlecht zusammengestellte und gescheiterte Offensive.

Der Vorstoß von Weißrussland nach Süden in Richtung Kiew wird von einer weiteren russischen Kolonne unterstützt, die von Osten her in der Nähe von Kursk gestartet ist.

Wenn sich diese Kolonne mit den russischen Truppen in der Nähe von Kiew verbinden kann, wird sie die ukrainischen Streitkräfte in den meisten Provinzen Tschernihiw und Sumy einkesseln, dem ukrainischen Militär dringend benötigte Soldaten und Kriegsmaterial entziehen und die Regierung von zwei nördlichen Provinzen abschneiden.

Weiter östlich haben die russischen Streitkräfte eine breit angelegte Offensive gestartet, die auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, abzielt, die jetzt belagert wird.

Im Süden sind die russischen Streitkräfte, unterstützt durch amphibische Angriffe vom Asowschen Meer aus, von der Krim aus in die Ukraine eingedrungen.

An dieser Front haben sich die russischen Streitkräfte entlang zweier Hauptachsen verzweigt, eine nordwestlich entlang des Flusses Pivdennyi Buh und eine andere nordöstlich entlang der Küste und im Landesinneren in Richtung der Region Donbas, die Russland kurz vor der Invasion für unabhängig erklärt hat.

Wenn sich russische Kolonnen von einer der beiden südlichen Fronten mit weiter nördlich gelegenen Kräften verbinden können, würden sie viele ukrainische Truppen von Verstärkung abschneiden – eine der beiden Kolonnen ist bereits rund 160 Meilen (ca. 257 km) vorgerückt.

Russische Generäle haben sich oft dafür entschieden, Städte und Ortschaften, die starken Widerstand leisten, zu umgehen und sie zu isolieren, um sich später um sie zu kümmern.

Berichten zufolge haben die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung, insbesondere in Charkiw, ausgeweitet.

Im Moment sind die Artillerie- und Raketenangriffe dort begrenzt, vielleicht um den Bürgern eine Warnung vor dem, was kommen könnte, zu übermitteln.

Putin scheint die Ukraine unversehrt übernehmen zu wollen, wird aber nicht zögern, die Brutalität zu erhöhen, wenn es nötig ist.

Der systematische Charakter des russischen Angriffs steht im Widerspruch zu den Spekulationen, Putin habe die Kontrolle über seine Sinne verloren.

Niemand weiß das mit Sicherheit, aber Putins Handlungen scheinen die eines kalten und berechnenden Gegners zu sein.

Seine Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, als eine Form von Wahnsinn abzutun, ist eine Ausrede, um Putins wahrscheinliche Beweggründe und zukünftige Handlungen zu ignorieren.

Strategisch gesehen begann Putins Vormarsch auf die Ukraine vor weit über einem Jahrzehnt, als er in Georgien einmarschierte und es durch die Anerkennung der Kreml-Marionettenregime in den Regionen Abchasien und Südossetien balkanisierte.

Im Jahr 2014 besetzte und annektierte Putin die strategische ukrainische Region Krim, die als Ausgangspunkt für die aktuelle Invasion diente.

Putin zahlte für beide Aktionen kaum einen Preis.

Die Vereinigten Staaten und Europa verhängten begrenzte Sanktionen, verhandelten aber weiterhin mit ihm über das iranische Atomabkommen und andere wichtige Themen.

Heute hat Putin ausgerechnet, dass die gewaltsame Einnahme der Ukraine in seinem und Russlands Interesse liegt.

Er hat zweifellos damit gerechnet, dass der Westen diplomatische und wirtschaftliche Sanktionen verhängen würde, mit denen die amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs bereits im Vorfeld gedroht hatten.

Putin mag den ukrainischen Widerstand und die Intensität der westlichen Opposition falsch eingeschätzt haben, aber das bedeutet nicht, dass er verrückt ist oder die Möglichkeiten nicht bedacht und sich trotzdem für eine Invasion entschieden hat.

Es bleibt abzuwarten, ob Putins Plan gelingen oder scheitern wird, aber klar ist, dass es einen Plan für eine gewaltsame Invasion der Ukraine gab, und dieser Plan wurde vom ersten Tag an umgesetzt.

Die ukrainischen Truppen leisten einen tapferen Kampf unter schwierigen Bedingungen und mit großen Schwierigkeiten. Russland hat die meisten, wenn nicht alle Vorteile in der Hand.

Es kann die Ukraine aus drei verschiedenen Richtungen angreifen und hat dies auch getan. Das russische Militär ist in Bezug auf die Zahl der Soldaten, die Luft- und Seestreitkräfte und die Panzerung deutlich im Vorteil.

Es kann auf enorme Ressourcen zurückgreifen. Während die Ukraine die Unterstützung eines Großteils der internationalen Gemeinschaft genießt, die Waffen zur Verfügung stellt, kämpft die Ukraine allein.

Der Glaube, dass der russische Angriff schlecht verläuft, mag uns ein gutes Gefühl geben, widerspricht aber den Tatsachen.

Wir können der Ukraine nicht helfen, wenn wir nicht ehrlich sind, was ihre Lage anbelangt.