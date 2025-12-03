Putin Klartext: Wenn Europa Krieg will, sind wir bereit – und er wird brutal sein – Europa könnte danach nicht mehr existieren (Video)

Von Tyler Durden

Der US-Gesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn und inoffizieller Diplomat Jared Kushner waren am Dienstag zu hochrangigen Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin im Kreml. Die Amerikaner präsentieren Trumps Friedensplan für die Ukraine in seiner aktuellen Form nach dem hochbrisanten Treffen mit der ukrainischen Delegation in Miami, bei dem es um die Abtretung von Gebieten und die künftigen Grenzen im Donbass ging.

Die öffentlichen Äußerungen von Präsident Putin im Zusammenhang mit dem Treffen, bei dem die US-Seite den Plan offiziell vorstellte, boten ihm die Gelegenheit, gegen Europa zu wettern. Wenn Europa einen Krieg mit Russland beginne, werde es bald „niemanden mehr geben, mit dem man verhandeln kann“, warnte er, nachdem mehrere EU- und NATO-Vertreter kürzlich aggressive Äußerungen und Drohungen gemacht hatten.

Putin hat Europa mit einer ungewöhnlich klaren Warnung konfrontiert: Russland wolle keinen Krieg, sei aber „sofort bereit“, falls Europa den Konflikt eröffnet – und dieser Krieg wäre nicht mit der Ukraine vergleichbar, wo Moskau laut ihm „chirurgisch“ und zurückhaltend agierte. Gegen Europa gäbe es diese Zurückhaltung nicht

Der Kreml hatte letzten Monat eine allgemein positive Einschätzung zu den seiner Meinung nach ernsthaften Bemühungen der Trump-Regierung um eine Friedenslösung in der Ukraine abgegeben. Putin hatte zuvor erklärt, der nun 19 Punkte umfassende Plan könne eine praktikable Grundlage für eine Lösung sein. Am Ende des Tages könnte die Welt einen besseren Einblick darin bekommen, wie dies voranschreitet.

Es gibt Berichte über ein mehrstündiges Treffen, das sich bis spät in die Nacht (Ortszeit) hinzieht…

Steve Witkoff sitting across from the Ukrainians in Miami: Unshaven and scruffy. Serious, avoiding eye contact and unsmiling.



Steve Witkoff sitting across from Putin: Grinning with teeth, clean shaven, attentive. He says he had a "beautiful walk" through Moscow, which he told… https://t.co/HJSSJYFntK — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 2, 2025

Übersetzungen von „X“: Steve Witkoff sitzt den Ukrainern in Miami gegenüber: unrasiert und ungepflegt. Ernst, vermeidet Augenkontakt und lächelt nicht. Steve Witkoff sitzt Putin gegenüber: grinst mit Zähnen, glatt rasiert, aufmerksam. Er sagt, er habe einen „schönen Spaziergang” durch Moskau gemacht, das er Putin als „eine großartige Stadt” beschrieb.

Der Kreml veröffentlicht ein Video von Witkoff und Kushner, die Putin zusammen mit Kirill Dmitriev und Yuri Ushakov treffen. (Unklar ist, wer der Übersetzer für die Amerikaner ist…)

Was jedoch die Frage Europas betrifft, die in der US-Friedensplanversion weitgehend außer Acht gelassen wurde, ist Putin verärgert. Er verurteilte eine Reihe von Drohnenangriffen auf Öl- und Gastanker, die russische Energieexporte transportieren, als Akte der „Piraterie”.

Am Dienstag machte er außerdem deutlich, dass die Forderungen Europas gegenüber Moskau in keiner Weise akzeptabel seien, und deutete an, dass sie absichtlich darauf abzielen, Russland zu provozieren und zu verärgern. Laut Interfax sagte er: „Europa stellt nur inakzeptable Forderungen.” „Sie stehen auf der Seite des Krieges”, sagte er über die Europäer.

„Russland hat nicht die Absicht, gegen europäische Länder Krieg zu führen. Aber wenn Europa Krieg will, ist Russland bereit“ – sagte Putin gegenüber Journalisten vor seinem Treffen mit Witkoff und Kushner.

„Europa hat sich aus der Ukraine-Regelung zurückgezogen. Es hat keine Friedensagenda, und jetzt behindert es die Bemühungen der USA, eine Einigung zu erzielen“, fügte Putin hinzu. „Europa unterbreitet Vorschläge für einen Friedensplan für die Ukraine, die für Russland inakzeptabel sind.“

Putin fordert ein Ende der westlichen „Fantasien“, Russland eine „strategische Niederlage“ aufzuzwingen…

Putin responding. just now, to a question from a reporter on why Russia and the US have excluded the EU from Ukraine peace talks (my translation):



"They had this fantasy about imposing a strategic defeat on Russia and all these talking points [EU officials] keep repeating show… pic.twitter.com/SY5L1la2PS — Brian McDonald (@27khv) December 2, 2025

Übersetzung von „X“: Putin antwortet gerade auf die Frage eines Reporters, warum Russland und die USA die EU von den Friedensgesprächen zur Ukraine ausgeschlossen haben (meine Übersetzung): „Sie hatten diese Fantasie, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, und all diese immer wiederkehrenden Argumente [der EU-Beamten] zeigen, dass einige von ihnen immer noch in diesen Illusionen gefangen sind. Obwohl sie wissen, sie wissen ganz genau, dass dieses Schiff schon vor langer Zeit abgefahren ist und von vornherein nie realistisch war. Sie haben sich einfach selbst davon überzeugt, dass es wahr ist, weil sie es glauben wollten. Und jetzt können sie sich nicht dazu durchringen, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Sie haben sich im Grunde genommen aus dem gesamten Prozess zurückgezogen. Das ist das Erste. Zweitens: Sie betrachten die heutige Situation, mögen nicht, was sie sehen, und anstatt hilfreich zu sein, haben sie begonnen, der aktuellen US-Regierung und Präsident Trump, der versucht, durch Verhandlungen ein Friedensabkommen zu erreichen, im Weg zu stehen. Sie haben sich selbst aus den Gesprächen zurückgezogen und blockieren nun auch Trump. Drittens: Sie haben überhaupt keinen Friedensplan. Sie unterstützen offen den Krieg. Und selbst wenn sie vorgeben, „Anpassungen“ an Trumps Plan vorzuschlagen, ist es offensichtlich, was sie tun: Jede dieser Änderungen zielt darauf ab, den Friedensprozess vollständig zu torpedieren. Sie stellen Bedingungen, von denen sie wissen, dass Russland sie niemals akzeptieren kann, und dann wollen sie später Russland für das Scheitern verantwortlich machen. Das ist das ganze Spiel. Und wir sehen das ganz klar. Wenn sie also wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sich mit der Realität vor Ort auseinandersetzen wollen, sind sie herzlich eingeladen, sich [dem Prozess] anzuschließen.”

Wichtig ist, dass er auch versprochen hat, die Angriffe auf ukrainische Häfen auszuweiten, als Vergeltung für die etwa vier Tanker, die bereits von ukrainischen Angriffen getroffen wurden, die vermutlich von westlichen Geheimdiensten unterstützt wurden. Weitere Zitate aus seinen Äußerungen in den Nachrichtenagenturen:

Die Europäer haben sich aus den Gesprächen zurückgezogen.

Angriffe auf Tanker in der Nähe der Türkei sind Piraterie.

Es werden Maßnahmen gegen Tanker von Ländern ergriffen, die der Ukraine helfen.

Die Angriffe auf Einrichtungen und ukrainische Schiffe werden verstärkt.

Wenn die Angriffe weitergehen, könnte Russland ukrainische Tanker angreifen.

Präsident Selenskyj hat unterdessen eingeräumt, dass der Weg vor uns „schwierig” sein wird – aber er hat den von Trump vorgeschlagenen Plan noch nicht rundweg abgelehnt, da er weiß, dass ihm jederzeit die finanzielle und politische Unterstützung der USA entzogen werden könnte. „Jetzt gibt es mehr denn je eine Chance, diesen Krieg zu beenden”, sagte er während eines Besuchs in Irland am Dienstag.

Putin:



If Europe starts a war with Russia, soon there will be “no one left to negotiate with.”



Russia is not planning to fight European countries, but if Europe starts a war, Russia is “ready right now.” pic.twitter.com/xsu9W2scDX — Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Übersetzung von „X“: Putin: Wenn Europa einen Krieg mit Russland beginnt, wird es bald „niemanden mehr geben, mit dem man verhandeln kann“. Russland plant keinen Krieg gegen europäische Länder, aber wenn Europa einen Krieg beginnt, ist Russland „sofort bereit“.

Nachfolgend finden Sie eine Notiz, die die aktuelle Lage anhand von Informationen der Rabobank kontextualisiert…

Die Ukraine erklärt, dass noch „schwierige Fragen” zu klären sind, um ein Friedensabkommen zu erzielen, aber die Revolver der USA auf dem Tisch könnten diese überwinden: Das Team des Weißen Hauses befindet sich zu Verhandlungen in Moskau; die Europäer sind nicht mit am Tisch. Das geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Russland behauptet, philippinische Truppen würden in der Ukraine kämpfen (!); ein Test seiner ballistischen Rakete Satan II fehlgeschlagen ist; ein chinesisches Unternehmen Anteile an einem russischen Drohnenhersteller erworben hat; und Russland behauptet, endlich die strategisch wichtigen ukrainischen Städte Pokrowsk und Wowtschansk eingenommen zu haben.

Europa will seine Grenzkontrollkräfte neu aufstellen und hat dem Weißen Haus mitgeteilt, dass es in keinem Abkommen eine Begnadigung für Putins Kriegsverbrechen akzeptieren wird – aber was, wenn die USA einem solchen Abkommen zustimmen? Die WSJ schreibt: „Trumps Vorstoß zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sät neue Ängste um die Zukunft der NATO.” Das alles riecht nach viel höheren Militärausgaben für Europa, und zwar schneller als geplant, oder nach einer Spaltung zwischen denen, die dies für notwendig halten, und denen, die glauben, man könne sich mit Ausschüssen und Abkürzungen verteidigen.

In Moskau sieht es bisher freundlich aus…

U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, President Trump’s son-in-law, were seen dining and strolling in Moscow tonight with Kirill Dmitriev, head of the Russian Direct Investment Fund. pic.twitter.com/5Ho0v8jVIy — Breaking911 (@Breaking911) December 2, 2025

Übersetzung von „X“: Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Trump, wurden heute Abend in Moskau beim Abendessen und bei einem Spaziergang mit Kirill Dmitriev, dem Leiter des Russian Direct Investment Fund, gesehen.