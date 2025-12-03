Trump-Regime setzt „nächste Phase“ der Real-ID-Durchsetzung um, belegt „nicht konforme“ Flugreisende mit einer Gebühr von 45 Dollar und verlangt die Abgabe biometrischer Daten

Die Technokraten, die Trump kontrollieren, werden hier nicht aufhören. Der nächste Halt auf dem Weg in die technokratische Tyrannei wird die vollständige Überwachung und Kontrolle nicht nur des Luftverkehrs, sondern auch des Straßenverkehrs sein.

Leo Hohmann

Reisende, die an Flughafenkontrollpunkten ohne REAL ID oder Reisepass erscheinen, werden ab dem 1. Februar mit einer Gebühr von 45 Dollar belegt, gab die Transportation Security Administration am Montag bekannt.

Diese Gebühr ist Teil der nächsten Phase der REAL-ID-Durchsetzung durch die Trump-Regierung.

Laut einem Bericht von ABC News müssen Personen ihre Identität über ein biometrisches oder biografisches System verifizieren, wenn sie keinen Real-ID-konformen Identitätsnachweis haben, bevor sie den TSA-Kontrollpunkt passieren dürfen.

Das bedeutet, dass man sich direkt am Flughafen das Gesicht scannen oder die Fingerabdrücke abnehmen lassen muss – oder man wird abgewiesen und darf nicht an Bord des Flugzeugs gehen.

Die Ankündigung folgt auf eine im vergangenen Monat im Federal Register veröffentlichte vorgeschlagene Regelung, wobei die Behörde die Gebühr von zuvor vorgeschlagenen 18 Dollar erhöht hat.

Steve Lorincz, stellvertretender Exekutivdirektor der TSA für Sicherheitsoperationen, sagte gegenüber ABC News:

„Die Gebühr war notwendig, weil wir das System modernisieren mussten. Wir mussten sicherstellen, dass das System sicher ist.“

Ach ja, es geht immer darum, uns zu schützen. Während sie uns in ihr digitales Feudalsystem treiben.

Die TSA sagt, die Gebühr decke die Verwaltungs- und IT-Kosten des Identitätsprüfungsprogramms und stelle sicher, dass die Ausgaben von den Reisenden und nicht von den Steuerzahlern getragen werden.

Ob die Ausgaben – eine unnötige, von Technokraten geschaffene Maßnahme, die auf totale Kontrolle ausgerichtet ist – von Flugreisenden oder Steuerzahlern getragen werden, es bleibt dabei: Man lässt die Untertanen für ihre eigene Versklavung bezahlen.

Ich würde behaupten, dass dieses gleiche biometrische Kontrollmerkmal schließlich auch für den Erwerb eines Führerscheins und für das Reisen auf den Interstate-Highways des Landes erforderlich sein wird, ähnlich wie es jetzt für das Fliegen vorgeschrieben wird.

Technokratie gibt sich niemals zufrieden in ihrem Drang nach totaler Kontrolle über das Leben der Menschen. In diesem Fall geht es ihnen darum, unsere Bewegungsfreiheit einzuschränken. Aber sie arbeiten auch daran, unsere Nutzung von Ressourcen wie Wasser, Strom, Benzin usw. einzuschränken und gleichzeitig unsere Meinungsfreiheit, unsere Gesundheitsversorgung, die Ausbildung unserer Kinder – einfach alles – zu überwachen und zu kontrollieren.

Niemals gehorchen. Niemals vor diesem hässlichen, tyrannischen Bestiensystem niederknien.