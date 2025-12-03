CDC und Pfizer entwickeln spaltstellenoptimierte Vogelgrippe-Konstrukte für neuen mRNA-Impfstoff: „npj Vaccines”

Von Jon Fleetwood

Unter Verwendung „derselben Plattformmethoden, die auch für die mRNA-Impfstoffe von Pfizer gegen COVID-19 und saisonale Grippe verwendet werden“.

Forscher der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) und von Pfizer Inc. haben neue, gentechnisch veränderte H5-Vogelgrippe-Influenza-Genkonstrukte entwickelt, darunter ein codonoptimiertes Hämagglutinin (HA)-Gen mit einer synthetisch veränderten Spaltstelle, wie in einer Veröffentlichung vom Samstag in npj Vaccines dokumentiert.

Den Autoren zufolge war das erklärte Ziel der Studie die Bewertung eines mRNA-basierten H5-Impfstoffs, den sie als „ein nukleosidmodifiziertes mRNA-Konstrukt beschreiben, das für das codonoptimierte HA-Protein in voller Länge mit der aus A/Astrakhan/3212/2020 A(H5N8) entfernten polybasischen Spaltstelle kodiert”.

Die Veröffentlichung bestätigt, dass das in der Studie verwendete künstlich hergestellte HA über seine angebliche natürliche Form hinaus genetisch verändert wurde.

Optimierte Spaltstelle

Die Autoren geben an, dass die Spaltstelle synthetisch verändert wurde, und schreiben, dass die polybasischen Aminosäuren „von ‚REKRRKR‘ zu ‚RETR‘ mutiert“ wurden.

Die Spaltstelle ist wie ein Schalter, der betätigt werden muss, um den Grippevirus „einzuschalten“, damit er Zellen infizieren kann. Wenn diese Stelle von vielen Arten von Enzymen im Körper geschnitten werden kann, kann sich das Virus stärker ausbreiten und schwerere Erkrankungen verursachen.

LNPs für mRNA-Therapeutika

Die konstruierten Konstrukte wurden dann nach „denselben Plattformmethoden, die für die COVID-19- und saisonalen Influenza-mRNA-Impfstoffe von Pfizer verwendet werden“ zu Lipidnanopartikeln formuliert.

Die Arbeit wurde von mehreren CDC-Abteilungen durchgeführt, darunter die Influenza-Abteilung, die Abteilung für hochgefährliche Krankheitserreger und Pathologie sowie das Büro für fortgeschrittene molekulare Detektion.

Pfizer-Wissenschaftler im BSL-3-Labor

Sie wurde von Pfizer-Wissenschaftlern in der Einrichtung des Unternehmens in Pearl River, New York, durchgeführt, wobei ORISE zusätzlich beteiligt war.

Die Autoren geben an, dass „alle Forschungen mit HPAI-A(H5N1)-Viren in Einrichtungen der Biosicherheitsstufe 3 Enhanced (BSL-3E) oder ABSL-3 der CDC durchgeführt wurden“.

100 % Übertragungsrate

Um die Leistungsfähigkeit der künstlich hergestellten Konstrukte zu testen, führte das CDC-Pfizer-Team Live-Virus-Challenge-Experimente mit aus Menschen gewonnenen H5N1-Isolaten durch.

Die Frettchen wurden mit den Virusformationen „A/Chile/25945/2023“ und „A/Michigan/90/2024… von einem Landarbeiter, der mit infiziertem Vieh in Kontakt gekommen war“ infiziert.

Anhand dieser menschlichen Isolate dokumentierten die Forscher eine effiziente Übertragung von Säugetier zu Säugetier und berichteten von einer „100 %igen Übertragungsrate“ bei nicht geimpften Frettchen.

Finanzierung und Interessenkonflikte

Die Angaben zur Finanzierung weisen auf eine direkte Förderung durch den Bund und Unternehmen hin.

Die Autoren erklären: „Diese Arbeit wurde von den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) und von Pfizer Inc. finanziert.”

Die Autoren legen auch die vollständige Beteiligung des Unternehmens am wissenschaftlichen Prozess offen und schreiben: „Pfizer war an der Konzeption, Analyse und Interpretation der Daten in diesen Forschungsstudien, der Erstellung dieses Berichts und der Entscheidung zur Veröffentlichung beteiligt.”

Darüber hinaus wird in dem Artikel darauf hingewiesen, dass die an dem Projekt beteiligten Forscher von Pfizer „Erfinder von Patentanmeldungen im Zusammenhang mit Influenza-mRNA-Zusammensetzungen“ sind.

Fazit

Die neue Studie dokumentiert, dass die CDC und Pfizer gemeinsam neue H5-Konstrukte durch Codon-Optimierung und Spaltstellenmutation entwickelt, diese unter Verwendung der mRNA-LNP-Plattform von Pfizer formuliert und sie dann in den BSL-3E-Labors der CDC an aktuellen H5N1-Isolaten aus Menschen getestet haben.

Das Ergebnis ist ein von der Bundesregierung unterstütztes, unternehmensgesteuertes Programm, in dessen Rahmen die US-Behörden und Pfizer stillschweigend H5-Influenza-Gene entwickelt und mit dem für Menschen infektiösen H5N1 getestet haben – wodurch die Grenze zwischen Impfstoffentwicklung und der Manipulation hochriskanter Krankheitserreger verwischt wurde.

Die gefährlichen Experimente geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit.