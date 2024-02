Andrew Korybko

Der russische Staatschef weiß, dass die „neue Garde“ der Veteranen nicht durch lebenslange Sympathien für den Westen korrumpiert ist, im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern der politischen und wirtschaftlichen Elite der „alten Garde“, deren Naivität gegenüber dem Westen sie über dessen Absichten in die Irre führte und die eine Rolle bei den Ereignissen spielten, die zu der Sonderoperation führten.

Präsident Putin teilte seine Vision einer neuen russischen Elite, die von Veteranen geführt wird, Ende Januar bei einem Treffen mit Ministern und hochrangigen Beamten aus St. Petersburg mit, wie RT über ihr Gespräch berichtete:

„Der russische Staatschef hatte zuvor bekannt gegeben, dass rund 617.000 Soldaten in der Ukraine stationiert seien. Ich habe heute Studenten getroffen, von denen viele ihr Studium unterbrochen haben, um ins Kriegsgebiet zu gehen“, sagte Putin. Aus diesen Menschen sollten wir in Zukunft die Elite des Landes bilden“, fügte er hinzu. Der russische Staatschef bezeichnete die heimkehrenden Truppen als diejenigen, denen man die Entwicklung des Landes anvertrauen könne. Deshalb sollten sie unterstützt [und] gefördert werden“.

Hier sind fünf Hintergrundinformationen über die Art und Weise, wie der russische Staatschef versucht hat, die inneren Angelegenheiten seines Landes durch eine Reform der Elite umzugestalten:

Im Grunde will er den Aufstieg konservativ-patriotischer Nationalisten fördern, die der Souveränität Vorrang einräumen und den Willen des Volkes zum Schutz und zur Modernisierung des Landes reibungslos kanalisieren.

Die Sonderoperation, die viel länger dauerte, als beide Seiten erwartet hatten, weil sie einander unterschätzt hatten, führte dazu, dass mehr als eine halbe Million Russen ihren Patriotismus unter Beweis stellten, indem sie die nationalen Interessen Russlands auf dem Schlachtfeld verteidigten. Diese Interessen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Wahrung der Souveränität des Landes, Schutz seiner konservativ-nationalistischen Werte und Förderung der Multipolarität. Sie sind daher am besten geeignet, die bestehende Elite stetig zu ersetzen.

Bis zur Sonderoperation bevorzugte die politische und wirtschaftliche Elite Russlands aus Gründen der Bequemlichkeit und Vertrautheit den Westen gegenüber dem globalen Süden. Der Leiter der Abteilung für außenpolitische Planung des russischen Außenministeriums, Alexej Drobinin, veröffentlichte im August 2022 seine detaillierten Überlegungen zum Thema „Lehren aus der Geschichte und Visionen für die Zukunft“, in denen er diese Klasse für ihre „ideologische Trennung von den Volksmassen“ im Laufe der Jahrhunderte anprangerte. All das hat sich geändert.

Während die meisten Mitglieder der alten Elite in der Lage waren, angesichts der veränderten Umstände ihr Gesicht zu verändern, indem sie in den globalen Süden gingen, ist es für sie alle viel besser, durch bewährte patriotische konservativ-nationalistische Kräfte ersetzt zu werden, die im Kampf gegen den Westen buchstäblich ihr Leben riskieren. Diese sind politisch viel verlässlicher und anpassungsfähiger als die „alte Garde“, die entweder geflohen ist oder sich gezwungen sah, ihren Weg zu ändern, um das zu behalten, was sie in ihrem Leben erreicht hatte.

Aber die „neue Garde“ steht erst am Anfang ihres Lebens und hat wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen, wenn sie in das neue Elitesystem hineinwächst. Der russische Staatschef weiß auch, dass sie im Gegensatz zu den meisten Angehörigen der „alten Garde“, deren Naivität gegenüber dem Westen dazu führte, dass sie ihn über dessen Absichten täuschten, nicht durch lebenslange Sympathien für den Westen korrumpiert sind. Er ist für seine politischen Entscheidungen verantwortlich, aber sie wurden zweifellos von westlich orientierten Beratern beeinflusst. Dazu fünf Hintergrundinformationen

Die Lektion, die er gelernt hat, ist, dass er sich nicht mehr auf die bestehende Elite verlassen kann, nachdem ihr Paradigma der internationalen Beziehungen aus der Zeit vor den Spezialoperationen vollständig entlarvt wurde. Das soll nicht heißen, dass es innerhalb der Elite keine patriotischen, konservativ-nationalen Kräfte gibt, deren frühere Ansichten durch die Ereignisse bestätigt wurden, oder einige, die früher dem Westen zugeneigt waren, ihre Meinung nicht aufrichtig geändert hätten, sondern nur, dass es ihm offensichtlich unangenehm ist, wie wenige es in ihren Reihen gibt.

Präsident Putin kann das Land nicht guten Gewissens an seinen Nachfolger übergeben, ohne zu wissen, dass die „neue Garde“ aktiv dabei ist, die „alte Garde“ zu ersetzen. Dieser Prozess ist zwar bereits im Gange, aber er will ihn so weit wie möglich beschleunigen und hat deshalb Ende Januar ausdrücklich erklärt, dass er sich für die Zukunft eine von Veteranen geführte Elite vorstellt. So wie Moskau nicht an einem Tag erbaut wurde, wird auch der Wiederaufbau der russischen Elite einige Zeit in Anspruch nehmen.