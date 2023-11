Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor einem nationalen politischen Beratungsgremium erklärt, dass Russland den Westen gedemütigt habe und nach mehr als anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine und nach der zunehmenden militärischen und geheimdienstlichen Einmischung der NATO immer noch unbesiegt sei.

Putin versicherte, dass die westlichen Staaten langsam ihre Sicht der Dinge ändern: „Sie ändern jetzt ihren Ton, sie sagen andere Dinge“, sagte der russische Staatschef am Freitag auf einer Konferenz der Bürgerkammer, wie die staatlichen Medien übersetzten.

Er wertete dies als Ermutigung für Russland, seinen Weg der Stärkung aller Aspekte der Gesellschaft fortzusetzen, insbesondere auf wirtschaftlicher und militärischer Ebene. „Sie (die EU-Staaten) haben unsere Energie ausgeschlossen. Und was jetzt? Was ist das Ergebnis? Unser BIP wird in diesem Jahr um [bis zu] 3% wachsen, während die führenden europäischen Volkswirtschaften schrumpfen“, sagte er in seiner Rede.

„Sie leiden, sie haben echte Probleme“, betonte er und fügte hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir aggressiv sein sollten. Es bedeutet, dass wir in jeder Hinsicht souverän sein müssen.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat die Biden-Administration offen erklärt, Russland „schwächen“ und ihm letztlich eine „strategische Niederlage“ zufügen zu wollen.

Am Donnerstag stellten die USA eine neue Runde von Sanktionen gegen Moskau vor, die, wie Reuters beschreibt, „unter anderem auf Russlands zukünftige Energiekapazitäten, die Umgehung von Sanktionen und eine Selbstmorddrohne, die eine Bedrohung für ukrainische Truppen und Ausrüstung darstellte, in Sanktionen gegen Hunderte von Personen und Einrichtungen“ abzielen.

Der Kreml wies den Vorstoß zurück. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte: „Das ist eine Fortsetzung der Politik, uns eine – wie sie es nennen – strategische Niederlage zuzufügen“. Sie fügte hinzu: „Darauf werden sie ewig vergeblich warten.“

Unterdessen warnt der Atlantic Council in einem neuen Positionspapier die NATO-Verbündeten, dass „Putin gewinnen wird, wenn der Westen sich nicht endlich für einen ukrainischen Sieg einsetzt“:

Diese Faktoren bedeuten, dass es für Putin derzeit kaum einen Anreiz gibt, den Krieg zu beenden. Denn alles andere als ein klarer militärischer Sieg Russlands würde wahrscheinlich unangenehme Fragen nach den russischen Opfern seit Beginn der Invasion aufwerfen. Aus Putins Sicht ist es viel besser, einen langfristigen Konflikt in der Ukraine mit der Aussicht auf immer günstigere Umstände aufrechtzuerhalten.

Die Falken befürchten, dass Putin den Sieg davontragen wird, wenn nicht dringend mehr getan wird, um Kiew zu unterstützen, einschließlich der Lieferung modernerer Waffen und weiterer Milliarden an Verteidigungshilfe. Bisher ist jedoch klar, dass die ukrainische Offensive gestoppt und zurückgeschlagen wurde, egal, wie viele Milliarden ausgegeben wurden.