Putin stellt sich vier Stunden den Fragen der Russen

Jedes Jahr gibt es in Russland die Sendung „Direkter Draht zum Präsidenten“, bei der der russische Präsident sich etwa vier Stunden lang live den Fragen der Russen stellt. Was waren in diesem Jahr die Themen?

Die westlichen Medien reden jedes Jahr von einer „Propaganda-Veranstaltung“, wenn sich der russische Präsident sich in der Fragestunde „Direkter Draht zum Präsidenten“ vier Stunden lang den Fragen der Russen stellt. Das mag man so sehen, denn natürlich muss man bei dieser Veranstaltung davon ausgehen, dass Putin zumindest mit den Themen der kommenden Fragen vertraut ist, denn die Fragen gehen schon Tage vorher ein und natürlich findet eine Auswahl statt, denn während der Sendung antwortet Putin auf ca. 60-70 Fragen, es sind in diesem Jahr aber über zwei Millionen Fragen eingegangen.

Aber es ist keineswegs so, dass bei der Veranstaltung nur „genehme“ Fragen oder Themen behandelt werden, im Gegenteil. Es geht auch und vor allem um vieles, was in Russland nicht rund läuft und worüber