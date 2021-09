Putins verschwindender Akt

Präsident Putin ist untergetaucht. Nun, sozusagen. Am 14. September teilte er mit, dass viele Personen („Dutzende“) aus seinem inneren Kreis positiv auf das Virus getestet wurden und er sich deshalb selbst isolieren muss. Seine plötzliche Abgeschiedenheit hat in diesem riesigen Land Wellen der Beunruhigung ausgelöst. Seine Erklärung wurde mit Unverständnis aufgenommen. Alle um Putin herum sind geimpft, und Putin ist es auch, behauptete er. Warum sollte er sich selbst isolieren müssen, wie könnten all diese geimpften Menschen krank werden? Ist der Impfstoff eine Fälschung? Oder sollten wir nach einer anderen Erklärung suchen. Ist er gestürzt, oder wurde er gestoßen? Wird er zurückkommen? Ist dies das Ende von Putins Ära? Ist Putin krank, oder wurde er in die Isolation gezwungen? Handelt es sich um eine Verschwörung? Die russische Regierung ist und war schon immer manuell und nicht automatisch; das Fehlen des Herrschers am Steuer des mächtigen Schiffes des russischen Staates könnte ein Problem bedeuten. Die Russen glauben nicht an die offizielle Version, aber was ist die Wahrheit?

Eine Woche vor seiner Ankündigung, am 8. September, starb ein enger Freund Putins und sein früherer Leibwächter, der Mann, der als wahrscheinlicher Nachfolger galt, der Minister für Notfälle, Jewgeni Zinitschew, unter ungewöhnlichen Umständen während einer arktischen Übung. Die Leiterin von RT, Margarita Simonyan, sagte, er sei bei dem Versuch gestorben, einen Kameramann zu retten, der von einer Klippe gestürzt war. Gerüchten zufolge wurde er möglicherweise als Putins Nachfolger gehandelt. Kurz davor, am 7. September, begab sich Putin mit seinem Verteidigungsminister Shoygu in ein sibirisches Refugium. Was besprachen sie fernab von Lauscherinnen und Lauscher? Es gab Gerüchte, dass Putin ein Komplott gegen ihn vermutete oder aufdeckte und es vorzog, seine Kontakte zur Außenwelt und sogar zu seinen eigenen Leibwächtern auf ein Minimum zu beschränken. Als sehr vorsichtiger Mann weiß Präsident Putin, dass es viele mächtige Personen und Organisationen gibt, die ihn gerne tot sehen würden, und er möchte ihnen diese Genugtuung nicht geben. Aus diesem Grund nennen ihn seine Feinde „Der alte Mann im Bunker“. Dennoch trat Putin von seinem Versteck aus im Fernsehen auf.

Es gibt aber auch Präzedenzfälle, in denen sich Machthaber auf höhere Gewalt berufen haben, um ein Ereignis zu verpassen oder eine Sitzung zu vermeiden.

Präsident Gorbatschow erfuhr von einem Komplott sowjetischer Hardliner und beschloss, dem Treffen fernzubleiben, in der Hoffnung, im Falle eines erfolgreichen Komplotts davon zu profitieren und ein Alibi zu haben, falls das Komplott scheitert. In einem turbulenten August 1991 begab er sich in seinen Phoros-Palast auf der Krim und behauptete, von Verschwörern festgehalten worden zu sein; das Komplott scheiterte, er kehrte in die Hauptstadt zurück, erhielt aber nie seine Vollmachten zurück.

Auch der letzte russische Kaiser, Zar Nikolaus II., erfuhr von der geplanten Demonstration von Bauern und Arbeitern, die zum Winterpalast kommen wollten, um an den Zaren zu appellieren. Er beschloss, möglichen Unruhen aus dem Weg zu gehen und begab sich auf seinen Landsitz Zarskoje Selo. Seine Beamten schossen am Blutsonntag mit Maschinengewehren auf die Bittsteller. Dieses Massaker löste die erste russische Revolution von 1905-07 aus, und die Abwesenheit des Zaren half ihm überhaupt nicht. In einem anderen Ausmaß ging Präsident Trump Golf spielen, während sich seine Anhänger im Weißen Haus versammelten. Das hat ihm nicht geholfen: Er hatte das Weiße Haus verloren, und man warf ihm illegale Handlungen vor. Kurz gesagt, Fernbleiben ist keine gute Option für den Herrscher, aber es wird manchmal gemacht.

Lassen Sie uns diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Was könnte Putin dazu bewegen, ein Phoros-2 durchzuführen? Jetzt ist eine sehr ereignisreiche Zeit, und ein gesunder Putin müsste u. a. Duschanbe besuchen und sich mit den russischen Parlamentswahlen befassen.

Gipfel von Duschanbe

Am 16. und 17. September fand in Duschanbe der Doppelgipfel der SCO und der CSTO statt. Bei der SOZ und der OVKS handelt es sich um zwei verschiedene internationale Organisationen, deren Mitgliederzahl jedoch teilweise übereinstimmt. Es wurde erwartet, dass Putin persönlich kommen würde, um die Post-Afghanistan-Vereinbarungen zu besprechen, obwohl dies auch aus der Ferne geschehen könnte. Er sollte aber auch mit den Führern Chinas, Indiens und Irans zusammentreffen. Besonders wichtig war das geplante Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi, da sich die beiden Staatsoberhäupter seit langem nicht mehr persönlich getroffen haben. In Moskau gab es Gerüchte, dass Putin das Treffen mit dem chinesischen Staatschef vermeidet, obwohl es unmittelbar nach dem Genfer Gipfel mit Joe Biden geplant war. Das Gipfeltreffen zwischen Putin und Xi war sogar schon früher geplant, nämlich anlässlich des 20. Jahrestags des russisch-chinesischen Freundschaftsvertrags; dann wurde es wegen des Genfer Gipfels verschoben und schließlich ganz abgesagt. Xi sollte eigentlich zum SCO-Gipfel nach Duschanbe kommen. Als er erfuhr, dass Putin nicht kommen würde, blieb auch er zu Hause. So kam dieses sehr wichtige Gipfeltreffen der beiden Staatsoberhäupter nicht zustande. Könnte es sein, dass Putin im Rahmen des verhängnisvollen Dreiecks Washington-Moskau-Peking nicht auf der Seite Chinas gesehen werden will? Möglicherweise. Die russischen Eliten sind gespalten: Die einen bevorzugen enge Beziehungen zu China, die anderen wollen Russland an den Westen binden. Putin balanciert zwischen diesen Gruppen. Wer wird als erster mit Biden verhandeln, Putin oder Xi? Vielleicht zieht es Putin vor, die Sache auszusitzen und Xi auf dem nächsten G2-Gipfel den Vortritt zu lassen.

Der physische Platz Putins in Duschanbe wurde von Alexander Lukaschenko, dem standhaften Präsidenten Weißrusslands, eingenommen, und er genoss diese Aufgabe sichtlich. Vor Jahren, nachdem Weißrussland und Russland das Abkommen über die Staatenunion geschlossen hatten, wurde darüber nachgedacht, dass Lukaschenko beide Staaten führen oder sich zumindest auch um die inneren Angelegenheiten Russlands kümmern würde. Man hatte das Gefühl, dass Lukaschenko besser für die Wirtschaft, die Landwirtschaft, die Industrie und die Sozialstruktur geeignet wäre als Putin, der sich mehr um die Außenpolitik kümmerte. Wenn Russland und Weißrussland den Präsidenten wählen würden, würden die Weißrussen für Putin stimmen, während die Russen für Lukaschenko stimmen würden, hieß es scherzhaft. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Lukaschenko hat die Sitzung in Duschanbe gut gemeistert, und Putin hat per Videolink mit ihnen gesprochen.

Offenbar ist es ihnen nicht gelungen, den sturen Herrn Rahmon zur Vernunft zu bringen, obwohl sie es versucht haben. Russland ist bereit, Tadschikistan im Falle einer Taliban-Offensive oder -Infiltration zu verteidigen. Doch der tadschikische Präsident hat weitaus gewagtere Pläne. Er spricht sich gegen die Einmischung der Taliban in Tadschikistan aus, hofft aber, die Nordallianz, die Gruppe der Kriegsherren aus dem Norden, die Feinde der Taliban, wieder aufleben zu lassen. Sie sind überwiegend Angehörige ethnischer Minderheiten; viele von ihnen sind Tadschiken, die zweitgrößte (nach den Paschtunen) ethnische Gruppe Afghanistans. Es scheint, dass Rahmon Afghanistan auflösen und dort einen zweiten tadschikischen Staat gründen möchte, und das würde einen neuen Bürgerkrieg bedeuten, was niemand will.

Es wurde berichtet, dass Rahmon Ahmad Massoud, den „Panjshir-Rebellen“, und den ehemaligen Vizepräsidenten Afghanistans Amrullah Saleh (der sich nach der Flucht Ghanis zum „amtierenden Präsidenten Afghanistans“ erklärte) empfangen und bewirtet hat. Es ist nicht klar, ob ein solches Treffen tatsächlich stattgefunden hat. Möglicherweise handelt es sich nur um eines von vielen Beispielen für Fake News aus Afghanistan, die von indischen Fake News-Fabriken produziert werden. Wäre sie wahr, würde sie die rote Linie in den Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern überschreiten.

Auch Russland würde dies nicht gefallen: Russland hat Arbeitsbeziehungen zu den Taliban aufgenommen; die Taliban haben Russland gebeten, ihnen zu helfen, ihren rechtmäßigen Sitz in der UNO wiederzuerlangen; sie haben einen Staatsbesuch in Moskau vorgeschlagen. Der „Panjshir-Widerstand“ wurde kampflos niedergeschlagen. Einige der „Widerständler“ streifen durch die Berge und bitten kriegslüsterne US-Politiker um Unterstützung, aber ansonsten haben sie ihren Krieg verloren. Offenbar haben Massoud und Saleh in Tadschikistan Unterschlupf gefunden; das wäre für eine humanitäre Geste in Ordnung, es sei denn, der ehrgeizige Rahmon macht sein Land zu einem Stützpunkt im afghanischen Bürgerkrieg.

Diese Entwicklung würde jedoch nicht rechtfertigen, dass Putin ihnen Unterschlupf gewährt, es sei denn, es gäbe Sicherheitsbedenken.

Die russischen Parlamentswahlen

Russland wird Amerika „einholen und überholen“, sagte Nikita Chruschtschow 1957. Die jüngsten Parlamentswahlen (17.-19. September 2021) könnten als ein neuer Versuch gesehen werden, den Wahlbetrug der Amerikaner einzuholen. Die Russen konnten die „Shining City on the Hill“ nicht überholen: Die letzten US-Präsidentschaftswahlen waren so zutiefst unehrlich, dass niemand sie schlagen konnte. Aber die Russen hatten einen guten Versuch.

Russland hat ein gemischtes System für die Wahl von Parlamentsmitgliedern: Einige

werden über eine Parteiliste gewählt, andere nach dem Mehrheitswahlrecht. Dort, wo die Menschen frei wählen durften und ihre Stimmen anständig gezählt wurden – vor allem in Sibirien -, gewannen die Kommunisten. Anderswo erhielt die Regierungspartei Einiges Russland die Sitze. Sie bediente sich aller Methoden, die von den US-Demokraten erfolgreich angewandt wurden. Die Menschen durften zu Hause wählen, und die Sammelteams sammelten eine Menge Stimmen. Es haben mehr Menschen gewählt, als registriert waren. Die Opposition wurde von der Auszählung ferngehalten. Die Siegel der Wahlurnen wurden oft gebrochen. Die beste Methode war jedoch die digitale Stimmabgabe, die in einigen wenigen Städten, darunter Moskau, erlaubt war.

Wie die Briefwahl in Detroit stand auch die digitale Wahl in Moskau in völligem Gegensatz zur realen Papierwahl. Hier ist das Bild der Moskauer Abstimmung, links – nur die reale Abstimmung, rechts – die reale und digitale Abstimmung; grün für die Opposition (überwiegend kommunistisch), blau für die Regierungskandidaten. Die digitale Abstimmung in Moskau hatte eine Besonderheit: Die Wähler durften ihre Meinung ändern und erneut abstimmen. Die Regierung konnte also die Ergebnisse einsehen und nach Belieben „neu abstimmen“.

Die „Demokratie“ in Russland ist so begrenzt wie überall. Der politische Prozess wird von einem Gremium namens AP (Administration of the President) kontrolliert, das nicht einmal in der Verfassung erwähnt wird, aber sie entscheiden, wer an den Wahlen teilnehmen darf und wer es ins Parlament schafft. Sie wenden auch schmutzige Tricks an, indem sie Splitterparteien gründen, um der Opposition Stimmen zu stehlen. Die AP beschloss, dass die Kommunisten nicht mehr als 20 % der Stimmen erhalten sollten, während die regierende Partei Einiges Russland etwa 50 % der Stimmen erhalten sollte. So lauteten die Anweisungen an die lokalen Bosse, und sie befolgten sie einfach. In einigen wenigen Bezirken, in denen die örtlichen Chefs beschlossen, die AP-Anweisungen zu ignorieren, erreichten die Kommunisten bis zu 30 % und das Vereinigte Russland weniger als 30 %. Zusammen mit den Sozialisten könnten die russischen Roten die neue Regierung bilden. Sie würden gerne unter Putin dienen.

Die russischen Roten sind der amerikanischen (und europäischen) Linken nicht ähnlich. Sie sind gegen Identitätspolitik, gegen Gender- und Rassendiskurse, sie lieben Christus und Stalin. Die russischen Roten unterscheiden sich von der US-amerikanischen (und europäischen) Rechten, denn sie sind für eine massive Verstaatlichung, ein umfassendes Gesundheitswesen und kostenlose Bildung; sie sind gegen Oligarchen und lehnen Einwanderung ab. Kurz gesagt, sie sind viel mehr Putin als Putin. Und sie sind nicht westfreundlich. Ihr Aufstieg würde die Dinge auf der Weltbühne verändern. Zum ersten Mal seit 1996 sind sie nicht nur bei den älteren Bürgern, sondern auch bei den jungen Menschen populär geworden. Obwohl sie sich stark von der prowestlichen liberalen Opposition unterscheiden, haben sie gelernt, gemeinsam gegen das AP-Diktat vorzugehen. Die CPRF ist im Grunde eine sozialdemokratische Partei, die durchaus regierungsfähig ist, aber die AP hält sie für zu unabhängig.

Die Kommunisten lehnten die Ergebnisse der digitalen Abstimmung ab; die Regierung reagierte mit Gewalt. Viele kommunistische Kandidaten und ihre Mitarbeiter wurden verhaftet. Die Regierung verbot die Protestdemos und -kundgebungen, wobei sie das Coronavirus als Vorwand benutzte. Ich frage mich, was sie ohne das Corona-Virus tun würden! Der Westen beschuldigte die russischen Behörden zu Recht der Manipulation der Wahlergebnisse; fälschlicherweise schrieben sie den Erfolg der Opposition Nawalny und seinen prowestlichen Liberalen zu. Doch die Roten sind aus zwei Gründen recht zaghaft: Sie unterstützen Putin und seine Außenpolitik, und sie haben Angst, geächtet und verboten zu werden, wie es unter Jelzin geschah. Die Liberalen haben in den 1990er Jahren die Kommunisten gestürzt und das Parlament beschossen, und sie werden die Rückkehr der Roten nicht zulassen, wie mir ein Mitglied des russischen Parlaments, der Duma, sagte.

Außerdem haben die Menschen das Ergebnis gelassen hingenommen. Es gab keine großen Kundgebungen oder Demos; sie waren zwar verboten, aber die Menschen akzeptierten das Verbot eher sanftmütig. Es wird keine Revolution geben, nicht einmal große Proteste. Offenbar haben sich die Russen mit dieser „begrenzten Demokratie“ abgefunden. So wie wir alle: von Australien bis zu den USA, von Frankreich bis Deutschland ist die echte Demokratie gestorben. Stattdessen haben wir eine sanitäre Tyrannei mit einigen gesichtswahrenden „Wahlen“, die durch massiven Wahlbetrug korrigiert wurden.

Die Russen glauben, dass es ihnen gut geht. Die Menschen haben ihre Gehälter, ihre Autos, ihre Landhäuser; die Städte sind in gutem Zustand, es gibt kaum Arbeitslosigkeit. Vor den Wahlen war der gehorsame Covid fast verschwunden; jetzt wird er wahrscheinlich wieder auftauchen, aber das ist überall auf der Welt der Fall. Es gibt also keine starken Motive für Proteste wie 1991 oder sogar 2011. Immer mehr Menschen kommen zu dem Schluss, dass die Wahlen nur eine Farce sind. Aber das reicht nicht aus, um die Menschen zur Revolution zu bewegen.

Ich habe mit einigen dem Kreml nahestehenden Personen gesprochen; sie sagten mir, dass sie glauben, Putin sei wegen der Wahlen untergetaucht, da seine Sicherheitsleute nicht sicher waren, wie die Massen auf den Wahlbetrug reagieren würden. Es könnte sich um eine Wiederholung von 1991 handeln, als riesige Menschenmassen die Sowjetherrschaft stürzten. Jetzt sehen wir, dass das nicht der Fall war. Die Menschen haben es gelassen hingenommen. Aber die Sicherheitsbehörden übertreiben es gerne mit ihren Maßnahmen. In Washington, London und Moskau sind bei praktisch jeder Kundgebung mehr Polizisten als Demonstranten anwesend.

Eine Woche nach den Wahlen waren sie völlig vergessen. Am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse kam es zu einer Massenerschießung; ein 18-jähriger Mann nahm ein Jagdgewehr und erschoss sechs Schüler in seiner Schule. Solche Terroranschläge werden immer dann verübt, wenn eine drastische Änderung der Tagesordnung erforderlich ist, und es gibt genug geistig verwirrte Männer, die ein Massaker anrichten könnten, wenn sie nicht aufgehalten werden.

Schlussfolgerung

Wir wissen nicht genau, warum Putin beschlossen hat, zu behaupten, er müsse sich selbst isolieren. Es ist nicht völlig ausgeschlossen (wenn auch unwahrscheinlich), dass es sich tatsächlich um einen Ausbruch von Covid handelt. Andernfalls könnte es mit der Ungewissheit über die Wahlen oder mit dem bevorstehenden Gipfeltreffen zwischen Putin und Xi zusammenhängen, oder es wurde tatsächlich ein Komplott aufgedeckt. Höchstwahrscheinlich wird Putin bis zum 29. September aus seinem Versteck auftauchen, um sich mit Präsident Erdogan zu treffen, denn sie haben viel zu besprechen. Aber seine Abgeschiedenheit wird ihm in den Augen der Russen keine Sympathiepunkte einbringen.