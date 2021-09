US-Kriegspläne mit China nehmen Gestalt an

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die USA und ihre Verbündeten trommeln weiter für einen Krieg gegen China, aber wie ernst ist es ihnen damit? Wird es wirklich zu einem Krieg kommen, oder handelt es sich lediglich um ein Manöver, das den USA die günstigste Position auf der anderen Seite eines aufstrebenden Chinas verschaffen soll?

Ein kritischer Wendepunkt, auf den US-Kriegsplaner seit Jahren hinweisen, rückt näher: Chinas wirtschaftliche und militärische Macht wird die USA unwiderruflich übertreffen, und das Zentrum der Weltmacht wird sich ebenfalls unwiderruflich von Westen nach Osten verlagern, wodurch ein seit Jahrhunderten nicht mehr gekanntes globales Kräftegleichgewicht entsteht. Ein sich schließendes Zeitfenster, das sich schätzungsweise zwischen 2025 und 2030 schließt, ermöglicht es den USA, einen begrenzten Krieg mit China zu führen, der für Washington günstig ausgehen könnte. Danach werden sich die USA als unterlegen erweisen und jeder Versuch, Chinas Aufstieg zu bremsen, wird vergeblich sein.

Der Propagandakrieg und der Krieg selbst, der durch diese Propaganda gerechtfertigt und unterstützt werden soll, sind unverkennbar, insbesondere für diejenigen, die ähnliche Vorbereitungen im Vorfeld der US-geführten Invasion im Irak im Jahr 2003 oder der US-geführten Militärinterventionen in Ländern wie Libyen und Syrien ab 2011 miterlebt haben.

Ein kürzlich erschienener Abschnitt von 60 Minutes Australia mit dem Titel „Krieg mit China: Sind wir näher als wir denken? Misstrauen und Hass in Herzen und Köpfen auf der ganzen Welt, um zu rechtfertigen, was für das 21. Jahrhundert ein beispielloser Krieg wäre.

Für die Vereinigten Staaten wäre ein Krieg mit China der erste seiner Art, ein Krieg mit einem ebenbürtigen oder fast ebenbürtigen Konkurrenten, der mit Atomwaffen ausgerüstet ist.

Die US-Kriegsplaner sind jedoch ziemlich zuversichtlich, dass der Konflikt auf Ostasien begrenzt werden könnte, konventionell bleiben und für die USA günstig ausgehen würde, was ihre Vormachtstellung in Asien für die nächsten Jahrzehnte sichern würde.

Ein Sieg der USA wäre nicht militärischer Natur, sondern würde vielmehr von „nichtmilitärischen Faktoren“ abhängen und sich darauf konzentrieren, Chinas Wirtschaft zu stören und zurückzudrängen und damit die Macht, die China derzeit an den Vereinigten Staaten vorbeizieht.

Der US-Kriegsplan von 2016 erwacht zum Leben

Diese Schlussfolgerungen wurden in einem Dokument der RAND Corporation aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „War with China“ dargelegt: Thinking Through the Unthinkable“, das vom Office of the Undersecretary of the Army in Auftrag gegeben und vom RAND Arroyo Center’s Strategy, Doctrine, and Resources Program durchgeführt wurde. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass das RAND Arroyo Center zur RAND Corporation gehört und ein staatlich finanziertes Forschungs- und Entwicklungszentrum ist, das von der United States Army gefördert wird.

Der Bericht stellt fest, dass der militärische Vorteil Amerikas gegenüber China abnimmt, legt aber auch mehrere aktuelle Gegebenheiten dar, die im Falle von Feindseligkeiten zugunsten der USA ausfallen würden.

So heißt es auf Seite 9 des PDF-Dokuments:

Wir gehen davon aus, dass ein Krieg regional und konventionell geführt werden würde. Er würde hauptsächlich mit Schiffen auf und unter dem Meer, mit Flugzeugen und Raketen verschiedenster Art sowie im Weltraum (gegen Satelliten) und im Cyberspace (gegen Computersysteme) geführt werden. Wir gehen davon aus, dass die Kämpfe in Ostasien beginnen und dort verbleiben würden, wo sich potenzielle chinesisch-amerikanische Krisenherde und fast alle chinesischen Streitkräfte befinden.

Das RAND-Dokument räumt ein, dass Chinas Streitkräfte auf chinesischem Territorium konzentriert sind und dass sich praktisch alle Krisenherde, die einen Konflikt auslösen könnten, ebenfalls in dieser Region befinden. Dies bedeutet, dass die US-Streitkräfte mehr oder weniger bis an Chinas Küsten und regionale Ansprüche heranreichen müssten und darauf bestehen, sich in regionale Streitigkeiten einzumischen oder in Angelegenheiten zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland einzugreifen.

Die Nuklearfrage

Viele gehen davon aus, dass ein Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten zu einem nuklearen Schlagabtausch eskalieren würde. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, außer unter den extremsten Bedingungen.

Was die nukleare und konventionelle Kriegsführung betrifft, so liefert das RAND-Dokument ein überzeugendes Argument, in dem es heißt:

Es ist unwahrscheinlich, dass Atomwaffen eingesetzt würden: Selbst in einem äußerst gewalttätigen konventionellen Konflikt würde keine Seite ihre Verluste als so schwerwiegend, ihre Aussichten als so düster oder die Einsätze als so lebenswichtig ansehen, dass sie das Risiko einer verheerenden nuklearen Vergeltung eingehen würde, indem sie zuerst Atomwaffen einsetzt. Wir gehen auch davon aus, dass China das Heimatland der USA nicht angreifen würde, es sei denn über den Cyberspace, da es nur minimale Möglichkeiten hat, dies mit konventionellen Waffen zu tun. Im Gegensatz dazu könnten die USA nichtnukleare Angriffe gegen militärische Ziele in China in großem Umfang durchführen.

Der Bericht untersucht ein Zeitfenster, das 2015 begann und sich bis 2025 erstreckt. Aktuelle Entwicklungen scheinen darauf hinzudeuten, dass die USA dieses Zeitfenster bis 2030 ausdehnen könnten. Dazu gehört auch die jüngste Ankündigung der „AUKUS“-Allianz, bei der von den USA und Großbritannien gebaute australische U-Boote mit Nuklearantrieb in Betrieb genommen werden und Anfang 2030 für die Teilnahme an einem solchen Konflikt bereitstehen würden.

Die USA könnten schwere militärische Verluste gegen Chinas wirtschaftlichen Ruin eintauschen

In einem Abschnitt mit der Überschrift „Die Bedeutung nichtmilitärischer Faktoren“ stellt der RAND-Bericht fest:

Die Aussicht auf ein militärisches Patt bedeutet, dass der Krieg letztendlich durch nicht-militärische Faktoren entschieden werden könnte. Diese sollten die Vereinigten Staaten jetzt und in Zukunft begünstigen. Obwohl ein Krieg beiden Volkswirtschaften schaden würde, könnte der Schaden für China katastrophal und dauerhaft sein: in der Größenordnung eines 25-35-prozentigen Rückgangs des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einem einjährigen Krieg, verglichen mit einem Rückgang des US-BIP in der Größenordnung von 5-10 Prozent. Selbst ein leichter Konflikt könnte Chinas Wirtschaft schwächen, wenn er nicht umgehend beendet wird. Ein langer und schwerer Krieg könnte Chinas Wirtschaft verwüsten, seine hart erarbeitete Entwicklung zum Stillstand bringen und weit verbreitete Entbehrungen und Verwerfungen verursachen.

In Anbetracht der gegenwärtigen Form der amerikanisch-chinesischen Beziehungen, der Betonung von Wirtschaft und Handel und der hartnäckigen, ja verzweifelten Versuche der USA, der chinesischen Wirtschaft im Vorfeld eines potenziellen Konflikts nicht nur so viel Schaden wie möglich zuzufügen, sondern sich auch so schnell wie möglich von der chinesischen Wirtschaft „abzukoppeln“, könnte man dies als das Abbinden eines Gliedes vor der Amputation interpretieren.

Vorbereitungen zur Ausnutzung von Chinas wirtschaftlichem Schaden bereits im Gange

Der Bericht verweist auf die Folgewirkungen des wirtschaftlichen Schadens, den ein solcher Konflikt China zufügen würde. Er würde den bereits laufenden US-Intrigen zur Untergrabung der sozialen und politischen Stabilität Chinas Tür und Tor öffnen und enormen Schaden anrichten, vielleicht sogar den Zusammenhalt der chinesischen Gesellschaft bedrohen.

Konkret heißt es darin:

Ein solcher wirtschaftlicher Schaden könnte wiederum die politischen Unruhen verschärfen und die Separatisten in China ermutigen. Obwohl das Regime und seine Sicherheitskräfte solchen Herausforderungen vermutlich standhalten könnten, könnte dies eine verstärkte Unterdrückung erforderlich machen, die Kapazitäten überfordern und die Legitimität des chinesischen Regimes inmitten eines sehr schwierigen Krieges untergraben. Im Gegensatz dazu könnte ein inneramerikanisches Partisanengeplänkel die Kriegsanstrengungen behindern, aber nicht die gesellschaftliche Stabilität und schon gar nicht das Überleben des Staates gefährden, egal wie lang und hart der Konflikt ist, solange er konventionell bleibt. Eine Eskalation des Cyberkriegs, die zwar beiden Seiten schadet, könnte Chinas wirtschaftliche Probleme verschlimmern und die Fähigkeit der Regierung beeinträchtigen, eine unruhige Bevölkerung zu kontrollieren.

Die Erwähnung der „Separatisten in China“ ist besonders wichtig. Diese Gruppen, bei denen es sich häufig um bewaffnete Extremisten handelt, werden von einem umfangreichen internationalen Netzwerk unterstützt, das von der US-Regierung selbst finanziert wird.

Der Separatismus in Chinas Xinjiang und den tibetischen Regionen wird von der US-Regierung offen unterstützt und seit Jahrzehnten von Washington gefördert. Die offizielle Website des US National Endowment for Democracy listet ihre Programme für Xinjiang, China, als „Xinjiang/Ostturkestan“ auf, wobei „Ostturkestan“ die separatistische Bezeichnung für Xinjiang ist. Die aufgelisteten Organisationen, darunter das Uyghur Human Rights Project und der World Uyghur Congress, geben auf ihren jeweiligen Websites offen zu, dass sie Xinjiang – entgegen dem Völkerrecht – als von China „besetzt“ und nicht als chinesisches Territorium betrachten.

In einem Schritt, der höchstwahrscheinlich eine Warnung dafür sein könnte, wie nah wir an einem von den USA provozierten Konflikt mit China sind, hat das US-Außenministerium im Jahr 2020 die Ostturkestanische Islamische Bewegung (ETIM) von der Liste gestrichen und behauptet, sie sei seit über einem Jahrzehnt nicht mehr aktiv gewesen.

Die USA haben jedoch selbst zugegeben, dass US-Militärs erst 2018 Ziele der ETIM in Afghanistan angegriffen haben, und erst in diesem Jahr gaben Vertreter der ETIM dem US-Magazin Newsweek ein Interview.

Die ETIM wird nach wie vor von einer Reihe von Staaten und auch von der UNO selbst als terroristische Organisation geführt.

Wirtschaftliche Turbulenzen, bewaffnete Aufstände und sozio-politische Instabilität sind Faktoren, die die USA seit Jahrzehnten offen versuchen, China aufzuzwingen, und die sie immer noch auf dem Spielbrett platzieren, um dieses Ziel zu erreichen. Sollte es zu einem Konflikt kommen, wären diese Spielsteine bereits vorhanden, um Washingtons Fähigkeit zu maximieren, den durch den Konflikt verursachten wirtschaftlichen Schaden auszunutzen.

Chinas Handelswege auf See im Visier

Das RAND-Papier verweist insbesondere auf die Auswirkungen, die ein auf Ostasien beschränkter konventioneller Konflikt auf den chinesischen Handel haben würde. Der Bericht stellt fest:

…während die Vereinigten Staaten über hoch entwickelte Sensoren verfügen, um militärische von nicht-militärischen Zielen zu unterscheiden, werden sie sich im Kriegsfall darauf konzentrieren, erstere zu finden und zu verfolgen; darüber hinaus ist die chinesische ISR weniger ausgefeilt und differenziert, insbesondere auf Distanz. Dies deutet auf einen sehr gefährlichen Luftraum und Seeraum hin, der vielleicht vom Gelben Meer bis zum Südchinesischen Meer reicht. Wenn man davon ausgeht, dass nicht-chinesische Handelsunternehmen eher auf Einnahmen als auf Schiffe oder Flugzeuge verzichten würden, bräuchten die Vereinigten Staaten keine Gewalt anzuwenden, um den Handel von und nach China zu unterbinden. China würde einen beträchtlichen Teil des Handels verlieren, der für die Durchquerung des Kriegsgebiets erforderlich wäre. Die ausdrückliche Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die Vereinigten Staaten wäre eine Provokation, ein Risiko und weitgehend unnötig. Daher gehen wir davon aus, dass es keine US-Blockade als solche geben wird.

Natürlich verfügen die USA über eine Vielzahl von Instrumenten, die sie regelmäßig auf der internationalen Bühne einsetzen, um den freien Handel zu behindern. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Washington Peking oft beschuldigt, diesen Handel in Regionen wie dem Südchinesischen Meer zu „bedrohen“, während es ihn in Wirklichkeit auf globaler Ebene behindert.

NPR schreibt in seinem Artikel 2020, „US beschlagnahmt iranischen Treibstoff von 4 Tankern, die für Venezuela bestimmt sind“:

Nach Angaben der Associated Press, die sich auf ungenannte US-Beamte beruft, wurde bei der Beschlagnahmung der Ladung keine militärische Gewalt angewendet, und keines der Schiffe wurde physisch beschlagnahmt. Stattdessen drohten US-Beamte Schiffseigentümern, Versicherern und Kapitänen mit Sanktionen, um sie zur Herausgabe ihrer Ladung zu zwingen, berichtete die AP.

Da die USA die internationalen Medien immer noch fest im Griff haben, wäre es ein Leichtes, Schiffe, die im Handel tätig sind, zu versenken und China die Schuld zu geben oder zu behaupten, es sei ein Unfall gewesen. Eine totale Blockade wäre nicht notwendig, um den Großteil des Handels in der Region abzuschrecken, es würden nur einige wenige Beispiele für die Selbsterhaltung der Reedereien benötigt, um den Handel de facto zu unterbinden.

Ein weiteres besorgniserregendes Warnzeichen war die Umstrukturierung einer ganzen Abteilung der US-Streitkräfte, des US Marine Corps, durch das Pentagon, um speziell eine einzige Nation (China) in einer ganz bestimmten Region (Ostasien) mit einer ganz bestimmten Taktik (Schließung von Meerengen für die Handelsschifffahrt) zu bekämpfen.

Defense News behauptet in einem Artikel aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Hier ist der Plan des US Marine Corps, chinesische Schiffe mit Drohnen-Raketenwerfern zu versenken“:

Das US Marine Corps steigt in das Geschäft mit dem Töten von Schiffen ein, und ein neues Projekt, das sich in der Entwicklung befindet, zielt darauf ab, ihre Träume, die Marine der Volksbefreiungsarmee zu schädigen, Wirklichkeit werden zu lassen.

In dem Artikel heißt es weiter:

Der Chef für Anforderungen und Entwicklung des Marine Corps, Generalleutnant Eric Smith, erklärte Reportern letztes Jahr auf der Expeditionary Warfare Conference, dass die Marines auf dem Boden ihrer Wahl kämpfen und dann manövrieren wollen, bevor sich Kräfte gegen sie konzentrieren können.

„Sie sind mobil und klein, sie wollen sich nicht ein Stück Boden schnappen und darauf sitzen“, sagte Smith über seine Marineeinheiten. „Ich bin nicht darauf aus, eine Meerenge dauerhaft zu blockieren. Es geht mir darum, zu manövrieren. Das deutsche Konzept heißt ‚Schwerpunkt‘, d.h. das richtige Maß an Druck und Kraft zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort anzuwenden, um eine maximale Wirkung zu erzielen.“

Das US Marine Corps hat im Rahmen dieser Umstrukturierung, die weniger als ein Jahr gedauert hat, bereits alle Kampfpanzer außer Dienst gestellt – ein Zeichen für die Dringlichkeit der US-Vorbereitungen.

Wenn die USA Schiffe in stark befahrenen Handelsstraßen auslaufen lassen und ein Umfeld schaffen, das den Handel zwischen China und dem Rest der Welt lähmen würde, hätte dies schwerwiegende Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft.

Auf Seite 67 des PDF-Dokuments enthält RAND eine grafische Darstellung der prognostizierten BIP-Verluste Chinas im Vergleich zu den USA, was für die USA ein zwingendes Motiv darstellt, einen Krieg zu führen, von dem sie wissen, dass sie dabei schwere militärische Verluste erleiden werden, aus dem sie jedoch wirtschaftlich stärker hervorgehen als ein China, das die USA ansonsten, sofern es nicht zu einem solchen Konflikt kommt, innerhalb dieses Zeitfensters übertreffen wird.

China weiß es, aber kann China die Uhr schlagen?

Es liegt auf der Hand, dass China mit seiner Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) versucht, sich von den asiatisch-pazifischen Handelsrouten abzukoppeln, die die USA eindeutig angreifen und stören wollen.

Pipelines, die im Rahmen des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) durch Pakistan und durch Myanmar nach Kunming in der Provinz Yunnan verlaufen, würden dazu beitragen, Kohlenwasserstoffe aus dem Nahen Osten nach China zu transportieren, ohne Gewässer zu durchqueren, die die USA in dem Konflikt, auf den sie sich offensichtlich vorbereiten, stören könnten.

Diese alternativen Routen sind jedoch bereits unter Beschuss.

Von den USA unterstützte Separatisten, die in Pakistans südwestlicher Provinz Belutschistan operieren, greifen regelmäßig chinesische Ingenieure und die Infrastruktur selbst an und töten sie.

Von den USA unterstützte Oppositionsgruppen organisieren Proteste gegen den Hafen von Gwadar, dem CPEC-Terminal.

Allein in diesem Jahr berichtete France 24 im April über einen Bombenanschlag auf ein Hotel, in dem sich der chinesische Botschafter in Pakistan aufhielt, der sich aber zum Glück zum Zeitpunkt des Anschlags nicht im Hotel befand. Im Juli berichtete die BBC, dass 9 chinesische Ingenieure, die an CPEC-Projekten arbeiteten, bei einem gezielten Anschlag getötet wurden. Und laut Reuters wurden im August bei einem Selbstmordanschlag auf chinesische Ingenieure in Belutschistan 2 Kinder getötet.

Von den USA unterstützte Oppositionsgruppen greifen chinesische Investitionen in Myanmar an, seit das Militär das von den USA unterstützte Regime unter der Führung von Aung San Suu Kyi und ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NDL) gestürzt hat. CNN berichtete im März, nur einen Monat nach der Machtübernahme durch das Militär, dass die Opposition chinesische Fabriken in Brand setzte.

Das von der US-Regierung finanzierte Medienorgan der Opposition in Myanmar, The Irrawaddy, veröffentlichte im Mai einen Artikel mit dem Titel „Tödlicher Angriff auf eine Pipeline-Station wirft ein Schlaglicht auf Chinas hohen Einsatz in Myanmar“:

Die Bedeutung des Projektes wurde im Februar hervorgehoben, als chinesische Beamte eine Dringlichkeitssitzung mit Vertretern Myanmars abhielten, bei der sie das Militärregime aufforderten, die Sicherheitsmaßnahmen für die Pipelines zu verschärfen. Sie sagten, das Projekt sei ein entscheidender Teil von Pekings Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) in Myanmar und betonten, dass „jede Beschädigung der Pipelines für beide Länder große Verluste bedeuten würde“. Das Ersuchen kam inmitten einer wachsenden antichinesischen Stimmung in Myanmar, wo Demonstranten, die durch Pekings Blockade der Bemühungen des UN-Sicherheitsrates (UNSC), gegen die Putschisten vorzugehen, gefährdet sind, damit gedroht haben, die Pipelines in die Luft zu sprengen.

Der Artikel schließt mit dem Zitat eines schwedischen Journalisten, der behauptet:

Es würde nicht überraschen, wenn Anschläge z.B. auf die Pipelines verübt würden, sagte er. „Und die Haltung wird sich nicht ändern, solange die chinesische Regierung ihre Unterstützung für das Militär in Myanmar nicht einstellt. Das sollte ein echtes Anliegen sein.“

Xinjiang, China, dient ebenfalls als kritischer Knotenpunkt für Chinas BRI, und wir können deutlich sehen, wie die USA dort den Separatismus fördern. Das jüngste „Uiguren-Tribunal“, das von dem oben erwähnten, von den USA finanzierten World Uyghur Congress organisiert wurde, zielt darauf ab, Pekings Bemühungen, dem von den USA geförderten bewaffneten Separatismus in Xinjiang entgegenzuwirken, weiter zu untergraben, indem zusätzlicher internationaler Druck auf China ausgeübt wird, damit es die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um diesen zu verhindern.

Die fortgesetzten von den USA unterstützten Angriffe auf Chinas BRI, die von den USA angeführte militärische Aufrüstung entlang der chinesischen Küsten und der Propagandakrieg, den die USA führen, um die Berichterstattung über beide zu kontrollieren, stellen sowohl für Washington als auch für Peking einen Wettlauf gegen die Zeit dar.

Washington versucht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Vorhersagen von RAND über die wirtschaftliche Zerstörung Chinas nach einem konventionellen, auf Ostasien beschränkten Konflikt Wirklichkeit werden können.

Für Peking geht es darum, die Zeit ablaufen zu lassen und die wirtschaftliche, militärische und politische Macht zu erlangen, die es braucht, um einen solchen Konflikt vollständig zu verhindern und seine Position als größte und mächtigste Volkswirtschaft der Erde zu behaupten.

Alles in allem hat China die größte Bevölkerung der Welt – eine Bevölkerung, die fleißig und gut ausgebildet ist. Chinas Bildungseinrichtungen bringen jährlich Millionen mehr Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik hervor als die USA. Chinas massive Handelsnetze sorgen dafür, dass seine Wirtschaft über reichlich Ressourcen verfügt. Das Land sollte die größte Volkswirtschaft werden. Und nur ein von Washington gewählter Angriffskrieg wird dies verhindern.

Die Außenpolitik der USA im 21. Jahrhundert hat die wahre Natur ihrer Außenpolitik in der Praxis gezeigt, im Gegensatz zu dem, was Washingtons Politiker mit Worten hinter Podien oder ihre Medien vor den Kameras über eine „regelbasierte internationale Ordnung“ sagen. Die einzige Regel, die nachweislich eingehalten wird, ist „Macht schafft Recht“. Nur die Zeit wird zeigen, ob die USA ihrer kleineren Nation mit ihrer kleineren Wirtschaft, die sich noch jahrzehntelang an die Vormachtstellung gegenüber China klammert, „Recht geben“ oder nicht, bevor sie nicht mehr die „Macht“ dazu hat.