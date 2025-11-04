Ich bin zunehmend überzeugt, dass Putins Vernünftigkeit, seine Höflichkeit, seine fehlende Reaktion auf Provokationen den Konflikt mit der Ukraine – der in Wirklichkeit ein Konflikt mit dem Westen ist – erheblich ausgeweitet haben und direkt zu einem viel größeren und ernsteren Konflikt führen. Meine Überzeugung in dieser Einschätzung hat sich verstärkt, da ich gerade einen Artikel von Alexander Dugin gelesen habe, der meiner Meinung nach Russlands bester Denker ist. In der Tat sollte er Präsident Russlands oder zumindest Außenminister sein.

Putin wählte eine nicht-aggressive Antwort auf westliche Provokationen, um die Propaganda zu widerlegen, er wolle das Sowjetimperium wieder aufbauen, und um Vertrauen aufzubauen, sodass die Frage von Russlands Sicherheitsbedenken angesichts der NATO an seiner Grenze thematisiert werden konnte. Leider – wie Dugin und ich feststellen – funktioniert Putins Kommunikationsansatz mit Trump und dem Westen nicht. Putins sanfte Art der Kommunikation wird von Trump und dem Westen als Schwäche interpretiert.

Wenn Putin und Lawrow sagen: „Wir sind offen für Dialog“, glaubt der Westen, Russland habe nicht die Kraft, den Krieg fortzusetzen. Folglich behandeln Washington und Europa Russland als Untergeordneten und nicht als große Militärmacht. Wie Dugin sagt: Trump und Europa nehmen Putins Höflichkeit als Schwäche wahr, Putins Vernünftigkeit als Feigheit, Putins Verhandlungsbereitschaft als Kapitulation. Dugin ist – ebenso wie ich – überzeugt, dass Washington und Europa von dieser falschen Wahrnehmung befreit werden müssen, wonach Putins Vernünftigkeit Schwäche bedeute, statt einen Versuch darzustellen, Vertrauen aufzubauen, damit das eigentliche Problem – die Bedrohung der russischen Sicherheit – angegangen werden kann.

Putins wohlmeinender Versuch ist gescheitert. Wie Dugin sagt: „Trump, überzeugt, dass es genügt, Druck auszuüben, zu drohen oder die Stimme zu erheben, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden“, fordert einen Waffenstillstand, den er als weiteren „Friedenssieg“ vorzeigen kann. Trump hat es eilig, was es unmöglich macht, echten Verhandlungen Raum zu geben, anstatt dass Trump Russland die Bedingungen der Einigung diktiert.

Dugin kommt zu dem Schluss, dass es höchste Zeit ist, den Westen und das Weiße Haus mit einem Schlag ins Gesicht von ihrer Vorstellung russischer Schwäche zu befreien – durch eine Demonstration von Stärke, die Washington, Europa und das Vereinigte Königreich zur Erkenntnis bringt, dass ihre Politik gegenüber Russland sie in die Vernichtung führt.

Putins Fehler bestand darin zu glauben, dass es in Washington und Europa guten Willen gebe, den seine Geduld wecken und zu einem gegenseitigen Sicherheitsabkommen führen könnte, bevor der unerbittliche Druck auf Russland in einem weiteren der unnötigen Kriege des Westens mündet – vielleicht diesmal in den letzten.

Putins friedliebender Ansatz hat dazu geführt, dass der Westen Putins Warnungen mit Skepsis und Unglauben begegnet. Dugin schließt: „Rationale Argumente sind erschöpft. Der Westen muss Angst bekommen.“ Der Westen, sagt Dugin, glaube an Gewalt – also müsse Russland ihm die Gefahren seiner Stärke zeigen.

Meine Ansicht seit Jahren ist, dass je länger Putin wartet, bevor er den russischen Fuß niederlegt, desto mächtiger die russische Reaktion ausfallen muss. Wenn Putin noch länger wartet, wird er gezwungen sein, seine nuklearen Superwaffen einzusetzen.

Das Problem, dem Putin gegenübersteht, wurde ihm vom Westen auferlegt. Es ist seine Reaktion, die zur Debatte steht. Es ist für mich, für Alexander Dugin, für Gilbert Doctorow offensichtlich, dass Putin zu lange an einer falschen Antwort festgehalten hat – und Putins falsche Antwort führt zu einem nuklearen Krieg, der die westliche Welt und möglicherweise den Planeten Erde zerstören wird.

Hier ist Dugíns Artikel (in Deutsch hier) . Erleben Sie eine Intelligenz, die weder in westlichen Medien noch in außenpolitischen Kreisen zu finden ist. Ich bin außerdem ermutigt, dass Dugin mit mir darin übereinstimmt, dass es ein gegenseitiges russisch-chinesisches Sicherheitsabkommen geben sollte – ich würde Iran einschließen –, da ein solches Abkommen Washington die Illusion nehmen würde, seine Kriege könnten nacheinander geführt werden.