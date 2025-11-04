Versuchen die Demokraten, einen Bürgerkrieg anzuzetteln?

Von Brandon Smith

Wenn man sich mit der modernen Geschichte innerstaatlicher Konflikte befasst, stößt man unweigerlich auf Berichte von Menschen, die nach der Krise sagten: „Wir haben das nicht kommen sehen …“ oder „Die Gewalt traf uns aus heiterem Himmel …“ Im Allgemeinen handelte es sich dabei um Menschen, die nicht aufmerksam waren und nur durch reines Glück überlebten.

Ich denke in letzter Zeit viel über diese Dynamik nach. Ich sehe einen großen Teil der amerikanischen Gesellschaft (vielleicht 25 % der Bevölkerung), der radikalisiert oder einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, die jenseits aller Vernunft und Reparatur liegt. Diese Menschen (Linke) agieren tief in einer schützenden Blase aus Propaganda und Fanatismus; sie funktionieren innerhalb eines Schwarmbewusstseins, das nicht von den Forderungen ihrer Gatekeeper abweicht. Mit ihnen kann man weder vernünftig reden noch sie zufriedenstellen. Sie gieren nach Macht und dem Leiden aller, die sich ihnen widersetzen.

Man sieht sofort einen Unterschied zwischen den beiden Seiten. Konservative sind so unabhängig, dass wir ständig untereinander streiten. Wir sind uns vielleicht über grundlegende Werte einig (selbst dabei streiten wir manchmal), aber in Bezug auf Politik und Handeln sind wir selten einer Meinung.

Für die politische Linke führt jede Meinungsverschiedenheit mit der Mehrheit zu sofortiger Ausgrenzung. Der Schwarmgeist duldet keine individuelle Rebellion. Nur die Gatekeeper können die Denkweise oder die Mission der Masse ändern.

Es ist daher seltsam, dass diese Dichotomie dazu geführt hat, dass Konservative mit ihren Werten der Freiheit und Unabhängigkeit nach Ordnung streben. Unterdessen streben Linke in ihrer orwellschen Gleichförmigkeit des Denkens nach Chaos und der Dekonstruktion der Zivilisation. Man könnte meinen, dass das Verhältnis umgekehrt sein sollte, aber so war es schon immer.

Wenn man auf die Ereignisse der bolschewistischen Revolution und die lange Liste marxistischer Unruhen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg zurückblickt, sollte es für die Europäer keineswegs überraschend gewesen sein, dass es zu inneren Konflikten kommen würde. Es sollte nicht überraschen, dass die Menschen ihrer natürlichen Neigung folgten, sich um ihr Gründungserbe zu scharen, anstatt sich dem kulturellen und moralischen Relativismus der radikalen Linken zu unterwerfen.

Der Faschismus war gerade deshalb so beliebt, weil er Schutz vor dem Chaos und der Degeneration des Kommunismus bot. Der Krieg und die Brutalität, die darauf folgten, wurden als Ausgleich angesehen. Die Europäer wollten sicherstellen, dass die Kommunisten nie wieder die Chance bekämen, Chaos anzurichten.

Um es klar zu sagen: Beide Regierungssysteme sind autoritär und können zu monströsen Ergebnissen führen, aber die Vorliebe des Kommunismus für wirtschaftliche Sabotage, Mob-Aktionen und politische Gewalt ist fast immer ein Vorläufer für faschistische Repressionen. Die Öffentlichkeit akzeptiert den Faschismus nicht aus dem Nichts, sie muss durch eine existenzielle Bedrohung dazu gezwungen werden.

Die Frage ist, ob kommunistische Subversion ohne „autoritäre” Maßnahmen besiegt werden kann. Ist eine konstitutionelle Republik für diese Art von Bedrohung gerüstet? Wenn jemand innerhalb Ihrer Gesellschaft Krieg führt, gibt es dann eine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen und dabei bürgerlich zu bleiben? Wahrscheinlich nicht.

Was wir heute in den USA und Europa erleben, ist in jeder Hinsicht ein marxistisch-kommunistischer Aufstand. Es ist schwierig zu bestimmen, in welcher Phase dieses Krieges wir uns befinden. Wir haben die Phase der Propaganda und des Einflusses der Mob-Aktionen längst hinter uns gelassen und sind in den Bereich der politischen Gewalt vorgedrungen, mit mehreren Attentatsversuchen und Terroranschlägen gegen zivile Ziele.

Die Torwächter der kommunistischen Woke-Bewegung sind offensichtlich demokratische Politiker und einflussreiche Medienvertreter. Sie haben konsequent und aktiv zu Massenhysterie und Gewalt angestiftet. Sie haben die Medien dazu benutzt, Aktivistengruppen wie Antifa zu schützen, indem sie so taten, als gäbe es solche Organisationen nicht. Immer wenn Aktivisten Schaden anrichten oder Menschen töten, verteidigen die Medien und politischen Führer diese Handlungen sofort, als wären sie gerechtfertigt.

Auf die Frage, warum die Demokraten den Weg der Militanz weitergehen, antworten sie, dass Donald Trump ein „Diktator und Faschist“ sei. Doch dieselben Leute scheinen kein einziges legitimes Beispiel dafür zu finden, WIE Trump sich wie ein Diktator verhält.

Abschiebungen illegaler Einwanderer? Die meisten Länder der Welt haben grundlegende Einwanderungsgesetze und setzen diese viel strenger durch als die Trump-Regierung. Kürzungen bei Bundesprogrammen und -angestellten? Der Präsident ist im Rahmen seiner Amtsbefugnisse völlig berechtigt, Verschwendung in der Bundesregierung zu reduzieren. Wie sieht es mit dem Einsatz der Nationalgarde in US-Städten aus? Demokratische Politiker in diesen Städten haben gewalttätige Aktivisten unterstützt und dabei geholfen, die Arbeit der Einwanderungsbehörde ICE zu stören und das Leben von Beamten zu gefährden. Wenn sie die Nationalgarde nicht in ihren Städten haben wollen, sollten sie aufhören, Krieg gegen Einwanderungsbeamte zu führen.

Von Trumps Umgestaltung des Ballsaals im Weißen Haus bis hin zum Einsatz der US-Truppen gegen Drogenschmuggler – alles, was Trump tut, wird von den Demokraten zu einem Szenario des „Endes der Demokratie” hochgespielt. Ihre nützlichen idiotischen Anhänger nehmen diese Behauptungen dann als Erlaubnis, noch mehr Unruhe zu stiften.

Insbesondere der Regierungsstillstand wird zu einem Knotenpunkt für diese Agenda. Der Senat braucht nur fünf Stimmen der Demokraten, um die Regierung mit einem sauberen Finanzierungsgesetz wieder in Gang zu bringen, aber die Demokraten weigern sich, zur Vernunft zu kommen. Unterdessen geben sie den Republikanern die Schuld für die Folgen des Stillstands und versuchen gezielt, die Not der Bevölkerung als Druckmittel gegen die Konservativen einzusetzen.

Trump wird bereits für einen längeren Stillstand des EBT verantwortlich gemacht. Die Demokraten kennen ihr Publikum gut. Sie wissen, dass die Armee der Gratis-Empfänger anspruchsvoll, bösartig und leicht zu manipulieren ist.

Ich habe bereits Anfang des Monats vor diesem Ergebnis gewarnt: Die Demokraten kämpfen hart dafür, dass der Shutdown weitergeht, weil er in ihrer Wählerschaft größere Ängste schürt. Wenn die Republikaner jedoch nachgeben, werden die Demokraten immer wieder mit derselben Drohung von Unruhen in der Bevölkerung spielen. Die Regierung wird unter ihrer Kontrolle stehen, obwohl sie die Wahlen verloren haben.

Die Rhetorik der Demokraten ist noch schlimmer als sonst. Der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Ken Martin, argumentierte kürzlich auf MSNBC:

„Die Aufgabe der Demokratischen Partei besteht derzeit darin, Wahlen zu gewinnen. Das ist unser Fokus. Aber wir nähern uns möglicherweise dem Moment, in dem wir uns wirklich in einer Diktatur befinden und ein autoritäres Regime hier die Verfassung vollständig zerfetzt hat. Dann spielen Wahlen keine Rolle mehr, und dann sieht der Widerstand ganz anders aus. Und wir nähern uns möglicherweise diesem Moment.“

Senator Chuck Schumer gab ebenfalls provokante Erklärungen ab, in denen er zum „Widerstand“ gegen Trump aufrief:

„Das ist Tyrannei. So etwas passiert in Diktaturen … Es ist mir egal, ob Sie Demokrat, Republikaner, liberal, konservativ oder moderat sind – die Menschen sollten sich mit Nachdruck dagegen auflehnen …“

In einer seltsamen und offensichtlich aufrührerischen Diskussion auf MSNBC sendeten Joy Reid und Jasmine Crockett mehrere Signale an Linke aus und verbargen ihre Absicht kaum:

Joy Reid: „Wir befinden uns in einer Zeit, in der die MAGA-Anhänger bis an die Zähne bewaffnet sind und sich damit nicht zurückhalten. Deshalb muss jeder zu den Waffen greifen – sei es durch seine Stimme, durch Protestplakate oder was auch immer nötig ist –, denn hier geht es nicht mehr nur um Politik, sondern ums Überleben.“

Jasmine Crockett: „Absolut, Joy. Das ist ein Krieg, keine Schlacht. Es geht um die Seele dieses Landes, darum, ob die Demokratie überlebt oder unter dem Faschismus zerquetscht wird. Und ja, wir müssen uns mit allem bewaffnen, was wir haben – Wahrheit, Wahlbeteiligung und Hartnäckigkeit. Die andere Seite hat uns schon vor langer Zeit den Krieg erklärt.“

Zahlreiche Demokraten verkünden in den sozialen Medien unmissverständlich, dass sie den Tod der Konservativen und die Demütigung oder Eliminierung der Trump-Verbündeten wollen. Wenn sie wieder die Mehrheit in der Regierung erlangen und die Macht zurückerobern, sagen sie, werden die Konservativen einen schrecklichen Preis dafür zahlen, dass sie es gewagt haben, sich ihnen zu widersetzen.

Aber wenn wir, wie sie behaupten, unter einem faschistischen Regime leben, wie können sie dann erwarten, wieder an die Macht zu kommen? Wenn Wahlen noch eine Option sind, dann können die Linken es mit ihren Behauptungen über Faschismus nicht allzu ernst meinen.

Ein perfektes Beispiel dafür ist der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von New York, der genau so verläuft, wie ich es vor Monaten vorhergesagt habe. Zohran Mamdani (ein Champagner-Sozialist/Kommunist mit reichen Eltern) liegt in den Umfragen weit vor allen anderen Kandidaten. Wie ich zu Beginn des Wahlkampfs bereits angemerkt habe, ist Mamdani das natürliche Endziel der politischen Linken – eine Kombination aller Gruppen, die die westliche Zivilisation hassen, konzentriert in einer einzigen Person.

Die Demokraten verdoppeln ihren Einsatz. Mamdani erwähnte dies stolz in einer kürzlich gehaltenen Wahlkampfrede und argumentierte, dass der richtige Weg für die Demokraten darin bestehe, blindlings voranzustürmen. Mit anderen Worten: Sie sollten nicht über ihre lange Liste von Misserfolgen nachdenken, sondern sich kopfüber in radikales Chaos stürzen.

Prominente Demokraten wie AOC und Bernie Sanders unterstützen Mamdani offen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, dies ist der Kurs, den ihre Partei einschlägt, was bedeutet, dass gewalttätige Konflikte unvermeidlich sind. Wenn die Demokraten es ernst meinen mit ihrer Rhetorik, sich an den Konservativen zu „rächen“, sobald sie wieder an der Macht sind (es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie scherzen), dann diktieren die Regeln des Überlebens, dass Linke niemals wieder an die Macht kommen dürfen.

Wenn die Führer der Demokraten weiterhin die Abschiebung von Illegalen behindern und Einwanderungsbeamte bedrohen, werden die Amerikaner zunehmend die Intervention der Nationalgarde unterstützen. Die Öffentlichkeit könnte sogar die Verhaftung dieser Politiker befürworten.

Wenn Linke wegen des Verlusts von SNAP-Leistungen zu Massengewalt aufrufen, müssen die Gatekeeper verhaftet oder des Landes verwiesen werden. Man kann mit der Verfassungsmäßigkeit dieser Reaktion nicht einverstanden sein, aber der Weg, der uns dorthin geführt hat, ist unbestreitbar. Die Linken provozieren diese Reaktionen; sie machen eine friedliche Lösung unmöglich.

Sie sind in ihrem Verhalten so weit gegangen, dass ich mich fragen muss: Tun sie das absichtlich, um einen Bürgerkrieg oder eine autoritäre Reaktion auszulösen? Glauben sie wirklich, dass sie die nationale Instabilität als Waffe einsetzen können, um ihre Ziele zu erreichen?

Meine seit langem vertretene Theorie, seit Trump 2016 für das Amt kandidierte, ist, dass er den perfekten Sündenbock für einen von Linken/Globalisten herbeigeführten Zusammenbruch der USA darstellt. Tatsächlich habe ich seit vielen Jahren die These vertreten, dass, wenn echte Konservative und Patrioten (nicht Neokonservative) jemals legitime Regierungsmacht erlangen würden, die Eliten einfach das System zum Einsturz bringen und es so aussehen lassen würden, als wäre es unsere Schuld.

Dieser Plan scheint sich gerade zu verwirklichen. Progressive Gatekeeper nutzen extrem linke Aktivisten als Kanonenfutter, um eine Krise oder einen Bürgerkrieg herbeizuführen.

Denken Sie an die bolschewistische Revolution: Die Gatekeeper stachelten eine Revolution der Armen und der Arbeiterklasse an, doch Lenin und Trotzki stammten beide aus wohlhabenden Familien der oberen Mittelschicht (wie Mamdani). Verdammt, Karl Marx stammte aus einer Familie der oberen Mittelschicht und heiratete in den Reichtum seiner Frau ein. Als ihn seine Schulden und seine Weigerung, einer festen Arbeit nachzugehen, einholten, lebte er vom Geld reicher Gönner.

Die Gatekeeper der Linken teilen selten die Kämpfe der unterdrückten Arbeiter, die sie angeblich vertreten, sondern benutzen die Arbeiterklasse und die Armen nur als Werkzeuge, um Macht zu erlangen und ihre ideologischen Feinde zu vernichten.

Genau das tun die Führer der Demokraten mit dem psychisch kranken Pöbel, den sie um sich geschart haben. Sie richten die naive und verstörte Horde gegen das Herz des Landes und hoffen, genug Chaos zu verursachen, damit Trump, Konservative, Nationalisten, wir alle für die kompromisslose Reaktion, die darauf folgt, verantwortlich gemacht werden.

Vielleicht hoffen sie, dass die Konservativen dabei wahllos auf den Zug des Totalitarismus aufspringen und wir als die Bösewichte dastehen. Ich glaube, die Progressiven unterschätzen die Entschlossenheit des Durchschnittsamerikaners, die Ordnung wiederherzustellen. Sich als Opfer darzustellen, wird ihnen diesmal wahrscheinlich nicht viel öffentliche Sympathie einbringen.

Es ist schwer zu sagen, wie das Endergebnis aussehen wird, aber ich kann mir nur schwer ein Ergebnis vorstellen, das nicht mit erheblichen Konflikten und leider auch Blutvergießen einhergeht. Und um ehrlich zu sein, wird das meiste davon wahrscheinlich die linke Seite treffen. Um ihrer eigenen Selbsterhaltung willen hoffe ich, dass sie erkennen, dass sie nur dazu benutzt werden, eine Agenda voranzutreiben, und dass es ihren Gatekeepern eigentlich egal ist, was am Ende mit ihnen passiert.