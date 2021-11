Quellen von The Defender berichten, dass der Gouverneur Newsom durch Moderna-Booster-Impfung verletzt wurde

childrenshealthdefense.org: Eine dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom nahestehende Quelle teilte dem Defender heute mit, dass der Gouverneur eine unerwünschte Reaktion auf den Moderna COVID-Impfstoff hatte, den er am 27. Oktober, dem letzten Tag, an dem er in der Öffentlichkeit gesehen wurde, erhalten hatte.

Eine dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom nahestehende Quelle teilte dem Defender heute mit, dass der Gouverneur eine unerwünschte Reaktion auf den Moderna COVID-Impfstoff zeigte, den er am 27. Oktober erhielt.

Die Quelle, die nicht genannt werden möchte, sagte, Newsoms Symptome ähnelten denen des Guillain-Barré-Syndroms (GBS), einer bekannten Nebenwirkung vieler Impfstoffe.

GBS ist eine neurologische Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise einen Teil des peripheren Nervensystems angreift – das Netzwerk von Nerven außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks – und kann von einem sehr milden Fall mit kurzer Schwäche bis hin zu Lähmungen reichen, die dazu führen, dass die Person nicht mehr selbstständig atmen kann.

Der Gouverneur wurde nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, seit er am 27. Oktober fotografiert wurde, als er seine COVID-Auffrischung erhielt.

Am 29. Oktober gab Newsoms Büro eine Erklärung heraus, in der er nicht näher bezeichnete „familiäre Verpflichtungen“ als Grund für die Absage der geplanten Auftritte des Gouverneurs nannte, darunter auch seine geplanten Treffen auf der globalen Klimakonferenz COP 26 in Glasgow, Schottland.

Ein lokaler ABC-Nachrichtensender berichtete, dass ein Sprecher bei der überraschenden Ankündigung“ sagte, Newsom plane, virtuell an der Klimakonferenz teilzunehmen. Newsoms Name wurde jedoch aus dem Programm gestrichen und er nahm nicht teil.

The Defender hat Newsoms Büro heute per Telefon und E-Mail kontaktiert, aber das Büro hat vor der Veröffentlichung nicht geantwortet.

Laut Fox News twitterte die Frau von Newsoms, Jennifer Siebel Newsom, am Sonntag eine Nachricht, die sie schnell wieder löschte und in der sie die Menschen aufforderte, „mit dem Hassen aufzuhören“, während ihr Mann seit der Absage seiner Pläne, einschließlich seiner Teilnahme an der COP 26, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender von Children’s Health Defense, sagte heute, er bete für Newsoms Familie“ und wünsche ihm eine schnelle Genesung.

Kennedy fügte hinzu:

„Wenn es jedoch stimmt, dass der Gouverneur nach einer Impfung schwächende neurologische Schäden erlitten hat, wirft dies ernste ethische Fragen über seine scheinbar unehrlichen Bemühungen auf, seine Verletzungen zu verbergen, während er gleichzeitig eine aggressive Politik betreibt, die Kinder und arbeitende Menschen in Kalifornien zwingt, ähnliche Risiken zu ertragen.“

Newsom ist ein ausgesprochener Befürworter von COVID-Impfungen und -Vorschriften. Am 1. Oktober kündigte er an, dass alle kalifornischen Schulkinder den COVID-Impfstoff erhalten müssen, sobald er von der FDA vollständig zugelassen ist. Es ist das erste derartige Mandat im ganzen Land.

In einer Pressemitteilung vom 3. November erklärte das Büro des Gouverneurs, dass Kalifornien ein „robustes“ Impfprogramm für 5- bis 11-Jährige auf den Weg bringen werde. Der Gouverneur hat mehr als 1,2 Millionen Impfstoffe für die Altersgruppe der 5-11-Jährigen bereitgestellt und richtet 4.000 Impfstellen im ganzen Bundesstaat ein.

Nach Angaben der Times of San Diego wurde Newsome im April 2021 mit dem COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) geimpft, als seine Altersgruppe förderfähig wurde. Im Juli fügte die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) dem COVID-Impfstoff von J&J eine Warnung hinzu, in der darauf hingewiesen wurde, dass der Impfstoff mit GBS in Verbindung gebracht wurde.

Die neuesten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System zeigen, dass es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Oktober 2021 705 Berichte über GBS nach COVID-Impfungen gab, wobei 41 % der Fälle Pfizer, 31 % Moderna und 28 % J&J zugeschrieben wurden.

Im April berichtete The Defender über einen Teenager, bei dem nach seiner ersten Dosis eines COVID-Impfstoffs GBS diagnostiziert wurde. Und letzte Woche berichtete The Defender über eine 63-jährige Krebsüberlebende, bei der nach ihrer zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs GBS diagnostiziert wurde.

GBS wird als mögliches Risiko für viele Impfstoffe genannt, darunter Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Vaqta und Varivax.

Seit 1992 hat das National Vaccine Injury Compensation Program (Nationales Entschädigungsprogramm für Impfschäden) rund 500 Millionen Dollar an 1.450 Opfer von GBS nach Impfungen gezahlt, berichtet The Defender.