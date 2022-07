Rand Paul: „Es wird ein Tag der Abrechnung kommen“; die Menschen werden „aufstehen“

„Es wird der Tag kommen, an dem die Menschen aufwachen und sagen: ‚Wir haben genug.'“

Senator Rand Paul schwor am vergangenen Wochenende, dass ein „Tag der Abrechnung“ für die Demokraten kommen wird, weil die Amerikaner die Nase voll haben von der zunehmenden Kriminalität und Gewalt, die ihre Städte beherrschen.

In der Sendung Hannity sprach Paul über die Doppelmoral der Demokraten in Bezug auf politische Gewalt nach einem Angriff auf den GOP-Abgeordneten Lee Zeldin letzte Woche während einer Wahlkampfrede.

„Der linke Flügel stachelt das an“, sagte Paul und fügte hinzu: „Wenn wir das beenden wollen, müssen wir anfangen, die Leute einzusperren.“

Paul verglich die Medienberichterstattung über den Angriff auf Zeldin mit der Berichterstattung über den gewaltsamen Angriff auf Paul vor einigen Jahren und stellte fest, dass in einem Bericht des Louisville Courier zu lesen war, dass „die Gewalt gegen mich gerechtfertigt war“.

Paul prangerte die Zunahme von Kriminalität und Gewalt an: „Es wird ein Tag der Abrechnung kommen, an dem die Menschen, die in New York City leben, von Kriminalität unverhältnismäßig stark betroffen sind, nämlich diejenigen in armen Vierteln und diejenigen, die Minderheiten angehören. Eines Tages werden sie sich erheben und sagen: ‚Wir haben genug. Die Demokraten schützen unsere Kinder nicht.'“

Paul fuhr fort: „Kinder sterben an der Bushaltestelle. Kinder sterben in der U-Bahn. Die Demokraten kümmern sich nicht um Ihre Kinder. Und so geht es weiter, Jahrzehnt für Jahrzehnt.“

„Es wird der Tag kommen, an dem die Menschen aufwachen und sagen: ‚Wir haben genug. Wir werden für Recht und Ordnung stimmen.‘ Und Lee Zeldin ist der Kandidat für Recht und Ordnung“, versicherte Paul.

„Ich denke also, dass es eine Chance gibt, dass die Leute sagen: ‚Es ist mir egal, ob schwarz, weiß oder was auch immer. Ich bin mit keiner Partei verbunden. Ich will, dass das Verbrechen aufhört, und wir müssen die Leute ins Gefängnis stecken.‘ Ich denke, das wird kommen“, fügte Paul hinzu.