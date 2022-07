Unser zerstörtes Land

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

In gewisser Weise hat Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Jüdische Kulturmarxisten flohen aus Deutschland und brachten ihren „Marsch durch die Institutionen“ nach Amerika. Sie marschierten zuerst durch die Universitäten und dann durch die öffentlichen Schulen, und es gelang ihnen, die Demokratische Partei, die Unternehmensführung und einen Großteil der intellektuellen und gebildeten Bevölkerung von der westlichen moralischen und kulturellen Tradition zu trennen.

Die Kulturmarxisten taten dies, indem sie den literarischen Kanon wegen des Mangels an kultureller Vielfalt angriffen. Sie nutzten die Bildung, um die Schüler mit den Werten und Anschauungen derjenigen zu indoktrinieren, die ihrer eigenen, negativ dargestellten Kultur feindlich gegenüberstehen. Im Laufe der Zeit wurden Shakespeare und Chaucer als Studienobjekte durch die Queer-Theorie, den Postkolonialismus, die kritische Rassentheorie und die Gender-Theorie ersetzt. An die Stelle der gesellschaftlichen Einheit, die durch Enkulturation entstanden ist, ist die Spaltung durch Identitätspolitik getreten.

Die Gendertheorie hebt die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, zwischen männlich und weiblich auf. Die kritische Rassentheorie flößt weißen Kindern Schuldgefühle ein und trennt sie von ihrer Rasse und ihren Eltern. Die Normalität wird verdammt, weil sie exklusiv ist, und durch die Vielfalt der Perversion ersetzt. Diese Entwicklung ist seit mehreren Jahrzehnten an den Universitäten im Gange und steht nun auch auf der Tagesordnung des öffentlichen Schulsystems, das mit Absolventen besetzt ist, die in die neue vielfältige Kultur des Turms von Babel akkulturiert wurden.

In den letzten Jahren hat der Vormarsch auch die Unternehmen und den männlichen und weiblichen Sport erreicht. Der CEO von Disney befürwortet die Indoktrination von Kindern mit der kritischen Rassentheorie und der Gender-Theorie. Weiße männliche, heterosexuelle Angestellte von US-Unternehmen, Universitäten, der Regierung und des Militärs müssen ein Sensibilitätstraining absolvieren. Kürzlich feierten die Detroit Tigers eine „Pride Night“ und riefen zu Spenden an eine LBGTQ+-Organisation Ihrer Wahl auf. Männer, die das weibliche Geschlecht für sich beanspruchen, treten jetzt im Frauensport an. Es ist klar, dass die amerikanische Kultur heute von totaler Verwirrung geprägt ist.

Wie kann eine so verwirrte Gesellschaft existieren? Offensichtlich gibt es keine Einheit. Ohne Einheit gibt es weder eine Gesellschaft noch eine Nation.

Was also sind die Vereinigten Staaten? Ist der Name „Vereinigte Staaten“ nicht so veraltet wie Shakespeare und die christliche Moral? Identitätspolitik und kulturelle Vielfalt lassen keine Einheit innerhalb eines Staates zu, geschweige denn zwischen Staaten.

Wenn es keine Kultur gibt, die die Menschen vereinen kann, kann dies nur Gewalt. Es ist eine künstliche Einheit, die von Zwang abhängig ist. In einem solchen Land ist kein Platz für ein Grundgesetz und den Schutz der Verfassung.

Sogar der Begriff der Sünde wurde auf den Kopf gestellt. Heute wird die Missbilligung sexueller Perversion durch die traditionelle Moral als Sünde der Intoleranz verdammt. Sobald die Moral entwaffnet ist, fallen alle Schranken der Entartung.

Und das haben sie.

Die neuen Schranken sind Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Werte der gestürzten Kultur. Sie ist nicht mehr erlaubt.

Die Jungen werden in einen Turm von Babel hineingeboren. Für sie ist es Normalität.