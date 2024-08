WOW. Massive Panikmache von US-Senator Rand Paul in einer aktuellen Folge des Podcasts von RFK Jr. Paul sagt: “Robert Redfield und andere haben gesagt, dass sie glauben, dass wir ein weiteres Virus bekommen werden” und es “so verheerend wie Atomwaffen” sein könnte.

Paul fügt hinzu: “Am Ende war COVID schlimm, aber die Sterblichkeitsrate lag bei 0,3 Prozent. Aber es gibt Viren, an denen sie arbeiten, um sie aerosolisierbar und leichter auf den Menschen übertragbar zu machen, mit einer Sterblichkeitsrate zwischen 5 und 50 Prozent”.

Dass 90 Prozent der COVID-Todesfälle absichtlich herbeigeführt werden, dass die COVID-Injektionen die eigentlichen Biowaffen sind, ist ihm offensichtlich nicht bewusst.

Rand Paul warnt vor neuem Virus: “Könnte so tödlich sein wie Atomwaffen” und fordert internationale Abkommen gegen gefährliche Virusforschung

Teilweise Transkription:

“Robert Redfield und andere haben gesagt, dass sie glauben, dass wir ein weiteres Virus haben werden, das versehentlich in die Öffentlichkeit gelangt, und die Zahl der Todesopfer viel höher sein könnte. Am Ende war COVID schlimm, aber die Sterblichkeitsrate lag bei 0,3 Prozent. Das sind etwa eine Million in Amerika, vielleicht 10 bis 15 Millionen weltweit. Aber es gibt Viren, an denen sie arbeiten, die sie aerosolisieren und leichter auf den Menschen übertragbar machen wollen, mit einer Sterblichkeitsrate zwischen 5 und 50 Prozent.

“Wir haben es mit etwas zu tun, das so verheerend sein kann wie Atomwaffen. Genauso wie wir mit unseren Feinden – Russland, China und dem Iran – ständig über Atomwaffen sprechen und einen offenen Dialog darüber führen sollten, sollten wir das auch mit Viren tun. Das heißt nicht, dass wir ihnen immer vertrauen können, aber wir sollten internationale Vereinbarungen treffen, wie wir gefährliche Forschung einschränken und keine Forschung finanzieren, die unsere Zivilisation gefährden könnte.

Komplettes Video: