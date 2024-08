Studie in Nature zeigt: Lebensstil des Nordens durch Arbeit des Südens subventioniert

Diese faszinierende Studie aus der Fachzeitschrift Nature und anderen sollte endgültig den Mythos zerstören, dass Arbeiter im globalen Süden “Arbeitsplätze stehlen” und dadurch den globalen Norden benachteiligen.

Sie finden eine erstaunliche Kennzahl: “Während Arbeiter im Süden 90 % der Arbeit leisten, die die Weltwirtschaft antreibt, erhalten sie nur 21 % des globalen Einkommens.”

Sie finden eine erstaunliche Kennzahl, die besagt, dass "während Arbeiter im Süden 90% der…

Das bedeutet natürlich, dass der Lebensstil des Nordens durch die Arbeit des Südens subventioniert wird: Wenn wir in einer gerechten Welt leben würden, sollten diejenigen, die 90 % der Arbeit leisten, theoretisch 90 % des Einkommens erhalten, nicht 21 %. Konkret berechnet die Studie, dass “zusätzliche 826 Milliarden Stunden südlicher Arbeit [das Äquivalent von 369 Millionen Arbeitern] effektiv den nördlichen Volkswirtschaften als unsichtbare ‘Geisterarbeiter’ hinzugefügt werden, [was] mehr ist als die gesamte Arbeitskraft der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zusammen.”

Und bevor jemand sagt: “Ja, aber das ist alles niedrig qualifizierte Arbeit”, stimmt das überhaupt nicht. Laut der Studie “stellt der Süden die Mehrheit der Arbeit in allen Qualifikationsstufen: 76 % der hoch qualifizierten Arbeit, 91 % der mittel Qualifizierten Arbeit und 96 % der niedrig qualifizierten Arbeit”. Tatsächlich erstaunlich: “Der Süden trägt jetzt mehr hoch qualifizierte Arbeit zur Weltwirtschaft bei als alle hoch-, mittel- und niedrig qualifizierten Arbeitsbeiträge des Globalen Nordens zusammen.”

Man könnte auch sagen: “Ja, aber das ist nur eine vorübergehende Situation: Wenn sich die Länder des Globalen Südens entwickeln, werden sie allmählich wie der Norden werden”, aber genau das zeigt diese Studie als unmöglich, weil “das Entwicklungsmodell des Nordens auf der Aneignung von Ressourcen von anderswo beruht.”

Das impliziert zwei Dinge: 1) Der Norden hat keinen Anreiz, den Süden zu entwickeln, weil ihr Modell von der Aneignung durch den Süden abhängt, und 2) Der Süden kann sich nicht wie der Norden entwickeln, weil er keinen Süden hat, den er ausbeuten kann. Sie müssen ihr eigenes Modell finden, das nicht auf Ausbeutung beruht, ähnlich wie China, das sich mit seinen eigenen Arbeitern entwickelt hat (und zunehmend mehr Roboter einsetzt, da seine Arbeitskräfte immer qualifizierter werden).

Auch das Aufholen des Südens gegenüber dem Norden ist überhaupt nicht die Richtung, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen. Die Studie zeigt, dass die Löhne der südlichen Arbeiter im Durchschnitt 83-98 % niedriger sind für Arbeit gleicher Qualifikation im gleichen Sektor, und diese Lohnlücken “haben sich im Laufe der Zeit erheblich vergrößert, über alle Qualifikationsstufen und alle Sektoren hinweg, was auf eine stetige Zunahme der absoluten Nord-Süd-Einkommensungleichheit hinweist.”

Was ist also die Lösung? Die Studie schließt, dass “Entwicklung und Armutsbekämpfung und jede plausible Strategie zur Verringerung der globalen Ungleichheit eine Verschiebung des Machtverhältnisses zwischen Nord und Süd erfordern, sodass Letztere ihre produktiven Kapazitäten zurückgewinnen können, um menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. In diesem Sinne könnten internationale Mindestlohnböden und Mindestressourcenpreise helfen, Preisungleichheiten zu verringern und Wertübertragungen zu begrenzen. Um ungleichen Austausch zu beenden, müssen auch die Bedingungen der strukturellen Anpassung der Finanzwirtschaft beendet und die Institutionen der globalen Wirtschaftspolitik demokratisiert werden, sodass die Regierungen des Globalen Südens frei sind, Industrie-, Fiskal- und Geldpolitik zu betreiben, um souveräne Entwicklung zu verfolgen und ihre Abhängigkeit von nördlichem Kapital zu verringern. Solche Reformen werden jedoch wahrscheinlich nicht von oben herab verordnet. Es wird einen politischen Kampf um nationale Selbstbestimmung und wirtschaftliche Souveränität erfordern, ähnlich dem antikolonialen Kampf des 20. Jahrhunderts.”