Redefreiheit für mich, aber nicht für dich

von Andrew P. Napolitano

Letzte Woche drohte der Vorsitzende der Federal Communications Commission, die Sendelizenzen von Medienunternehmen zu widerrufen, die Ereignisse im Iran oder in der Ukraine nicht so darstellen, wie es die Trump-Regierung wünscht. Er griff auch das Wall Street Journal und die New York Times aus denselben Gründen an. Einen Tag später folgte ein verbaler Angriff auf CNN durch den Verteidigungsminister, der seine große Unzufriedenheit mit der Berichterstattung von CNN über den Iran-Krieg zum Ausdruck brachte.

Doch CNN wird nicht von der FCC reguliert, die nur Rundfunkmedien reguliert – nicht Kabel oder Streaming; und Zeitungen sind, Gott sei Dank, völlig unreguliert.

Also, was geht hier vor sich?

Was hier vor sich geht, ist beunruhigend. „Chilling“ bezeichnet staatliches Verhalten gegenüber Meinungsäußerung, das darauf abzielt, beim Sprecher Zögern oder Angst auszulösen, sodass er es sich zweimal überlegt, ob er etwas sagt. Solches „Chilling“ ist durch den Ersten Verfassungszusatz verboten und vom Obersten Gerichtshof zurückgewiesen worden.

Hier ist der Hintergrund.

Die Meinungs- und Pressefreiheit sind ausdrücklich durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt und werden seit Mitte der 1960er-Jahre von den Gerichten umfassend gestärkt. Die ursprüngliche Verfassung enthielt keinen ausdrücklichen Schutz für öffentliche Rede und gedruckte Worte. Doch die Föderalisten, die die treibende politische Kraft bei der Ratifizierung der Verfassung durch die Bundesstaaten waren, befürchteten, dass einige Staaten die Union verlassen könnten, wenn dem neuen Bundesstaat nicht durch Verfassungszusätze Beschränkungen auferlegt würden.

Die entscheidende historische Figur hier ist James Madison, der zunächst Föderalist bei der Gründung der Republik war, aber bald darauf zum Anti-Föderalisten wurde. Madison war abgestoßen davon, dass die Bundesregierung die Kontrolle über das Bankensystem übernahm, indem sie eine vollständig staatseigene Bank schuf – etwas, für das es seiner Ansicht nach keine Grundlage in der Verfassung gab.

Als Vorsitzender des Ausschusses im Repräsentantenhaus zur Ausarbeitung eines Katalogs von Beschränkungen griff Madison auf Formulierungen aus den Anti-Federalist Papers zurück, einer Reihe von Schriften gegen die Ratifizierung der Verfassung. Madison – der die Verfassung verfasste und etwa ein Drittel der Federalist Papers schrieb, die für ihre Ratifizierung argumentierten – erkannte die ausgreifende Tendenz staatlicher Macht, und das genügte, um teilweise die Argumente gegen seine eigene Verfassung zu übernehmen.

Ein Teil von Madisons Genialität bestand darin, den Katalog von Beschränkungen „Bill of Rights“ zu nennen und große Teile davon im Naturrecht zu verankern. Das Naturrecht lehrt, dass alle erwachsenen Menschen mit intakten geistigen Fähigkeiten in der Lage sind, richtig von falsch, gut von böse und wahr von unwahr zu unterscheiden – allein durch menschliche Vernunft und ohne staatliche Einmischung.

Anders gesagt: Die Bill of Rights schafft keine Rechte; sie setzt deren Existenz voraus und verhindert staatliche Eingriffe. Der Erste Verfassungszusatz sagt daher nicht, dass der Kongress die Meinungs- oder Pressefreiheit gewähren soll; er sagt, dass der Kongress kein Gesetz erlassen darf, das diese Freiheiten einschränkt.

Madison bestand darauf, dass das Wort „the“ vor „freedom“ steht, um zu betonen, dass diese Freiheit bereits vor der Entstehung der Regierung existierte. Woher stammen also Meinungs- und Pressefreiheit? Sie stammen aus unserer Menschlichkeit.

Daher kann jeder Mensch denken, was er will, sagen, was er denkt, und veröffentlichen, was er sagt – nicht wegen des Ersten Verfassungszusatzes, sondern weil diese Rechte – Denken, Sprechen, Publizieren – Teil unserer menschlichen Natur sind. Natürlich sind sie auch grundlegend für die liberale Demokratie in der Form unserer Republik.

Als die Bundesregierung begann, die Funkfrequenzen in der Blütezeit des Radios zu regulieren, noch bevor das Fernsehen aufkam, führte sie die sogenannte Gleichzeitregel ein. Diese Regel gewann insbesondere während des Wachstums des Fernsehens in den 1960er- und 1970er-Jahren an Bedeutung. Dann kam unter der Reagan-Regierung eine libertärere Haltung auf, und die Gleichzeitregel wurde 1987 formell abgeschafft.

Dies war eine Regel, die von der FCC erlassen wurde – kein vom Kongress verabschiedetes Gesetz. Genau darin liegt der abschreckende Effekt der Drohungen des FCC-Vorsitzenden. Er weiß – und die Rundfunknetzwerke und ihre lokalen Fernsehsender wissen es auch –, dass eine einfache Abstimmung von drei FCC-Kommissaren ausreichen könnte, um die Gleichzeitregel wieder einzuführen und damit den schweren Arm des Staates zurück in die Bewertung von Meinungsinhalten zu bringen. Allerdings würde dies nur für neue Lizenzen gelten, nicht für bestehende, von denen die meisten 2028 auslaufen.

Doch der Schaden ist bereits entstanden. Die Regierung droht, die Regeln zu ändern und sogar große Rundfunkunternehmen aus dem Geschäft zu drängen, weil sie den Krieg im Iran möglicherweise in einem ungünstigen Licht darstellen.

Zurück zum Ersten Verfassungszusatz. Sein gesamter Zweck besteht darin, den Staat aus der Meinungsäußerung herauszuhalten. Der Vorsitzende der FCC hat die gleichen natürlichen Rechte auf freie Meinungsäußerung wie wir alle, aber die Regierung – eine künstliche Einrichtung, die auf einem Gewaltmonopol über ein bestimmtes Gebiet beruht – hat keine eigenen Rechte auf freie Rede.

Der Staat hat keine Grundlage, bestimmte Meinungen gegenüber anderen zu bevorzugen. Wäre das anders, hätten wir keine liberale Demokratie, die davon lebt, dass alle Menschen frei ihre Ansichten zu Fragen von öffentlichem Interesse äußern können, ohne Angst vor staatlicher Vergeltung. Argumente sollten sich im „Marktplatz der Ideen“ durchsetzen oder scheitern – aufgrund ihrer Überzeugungskraft, nicht durch staatlichen Zwang oder Zensur, die dem Wesen einer liberalen Demokratie widersprechen.

Dies ist ein tiefgreifendes verfassungsrechtliches Problem, kein politisches. Wenn die Regierung die Debatte über sich selbst bestimmen könnte, wäre es keine Debatte mehr. Und wenn eine von Donald Trump dominierte FCC Rundfunkanbieter für kritische Schlagzeilen bestrafen kann, könnte dann nicht auch eine von Gavin Newsom dominierte FCC Rundfunkanbieter für positive Berichterstattung über Waffenrechte bestrafen?

Warum hasst und fürchtet die Regierung die Rede ihrer Kritiker?