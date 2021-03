Regelmäßige Auffrischungsimpfungen werden alltäglich werden, da neue Varianten auftauchen, sagt der britische Covid-19 Genomics-Chef

Die Leiterin des britischen Covid-19-Genomik-Programms hat davor gewarnt, dass regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig sein werden, um Menschen gegen das Virus zu schützen, da neue, potenziell impfschädigende Varianten auftauchen.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir immer Auffrischungsimpfungen brauchen werden; die Immunität gegen Coronaviren hält nicht ewig an“, sagte Sharon Peacock, Leiterin des britischen Covid-19-Genomik-Programms (COG-UK), am Montag gegenüber Reuters auf dem Campus des Wellcome Sanger Institute in Cambridge.

Peacock, deren COG-UK-Programm die Hälfte der weltweit kartierten Covid-19-Genome sequenziert hat, sagte, sie sei zuversichtlich, dass neue Varianten auftauchen würden, die die aktuellen Impfstoffe unwirksam machen würden.

„Wir sind bereits dabei, die Impfstoffe zu optimieren, um mit dem umzugehen, was das Virus in Bezug auf die Evolution macht – Es gibt also Varianten, die eine Kombination aus erhöhter Übertragbarkeit und der Fähigkeit aufweisen, unserer Immunantwort teilweise auszuweichen“, sagte sie.

Die Genomik-Chefin sagte, dass das „Katz- und Maus“-Spiel mit dem Virus internationale Zusammenarbeit erfordern wird. COG-UK wurde vor einem Jahr von Peacock und dem wissenschaftlichen Chefberater der britischen Regierung, Patrick Vallance, gegründet und hat bisher 346.713 Genome von insgesamt 709.000 weltweit kartierten Genomen sequenziert.

Bis heute haben mehr als 24 Millionen Menschen in Großbritannien zumindest ihre erste Impfdosis erhalten; alle verwendeten Impfstoffe haben eine beträchtliche Wirksamkeit gegen die in Großbritannien vorherrschenden Virusvarianten gezeigt.