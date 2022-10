Regression der Menschheit, wie Big Pharma alles riskiert

In einem normalen Monat gibt es vielleicht einen solchen Fall im Krankenhaus, 13 in 24 Stunden sind also höchst ungewöhnlich. Und es gibt nur eine Sache, die sich in dieser Zeitspanne geändert hat.

Die Medien berichten, dass es während der COVID-Pandemie vermehrt zu Schwangerschaftskomplikationen gekommen ist, aber die Ursache ist unbekannt

Die meisten geben dem Virus selbst die Schuld. Aber selbst dann wird die Tatsache außer Acht gelassen, dass es das Spike-Protein ist, das am wahrscheinlichsten der Schuldige ist. Der offensichtliche Grund dafür ist, dass das Spike-Protein auch das ist, was Ihr Körper als Reaktion auf die COVID-Spritzen produziert

Überall auf der Welt berichten Frauen über abnormale Menstruationen und vaginale Blutungen, sowohl nach der COVID-Impfung als auch nach dem Kontakt mit der Impfung oder mit jemandem, der die Spritze bekommen hat. Die Geburtenraten sind deutlich gesunken, und wir beobachten einen Anstieg von Präeklampsie, Fehlgeburten, Frühgeburten und früher Pubertät sowie Todesfälle bei Müttern und Kindern

Trotz der eindeutigen Risiken einer Impfung während der Schwangerschaft hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA einen Keuchhustenimpfstoff für Neugeborene zugelassen, der Müttern im dritten Trimester verabreicht wird. Dies ist der erste Impfstoff für Säuglinge, der der Mutter während der Schwangerschaft präventiv verabreicht werden soll

Während die US-Medien im letzten Sommer die Zulassung der COVID-Impfung für Kinder unter 5 Jahren durch die FDA feierten, hatten die europäischen Länder schon lange aufgehört, sich um die Pandemie zu kümmern, und der Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens in Dänemark gab zu, dass es ein Fehler war, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu impfen

Sobald bekannt wurde, dass COVID-19 mit einer neuartigen mRNA-Gentransfertechnologie bekämpft werden sollte, sprachen sich eine Reihe von Wissenschaftlern dagegen aus und warnten eindringlich vor möglichen gesundheitlichen Folgen, einschließlich der Theorie, dass die Fruchtbarkeit beeinträchtigt werden könnte.

In den zwei Jahren seit der Einführung dieser COVID-Spritzen haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Dennoch tun die Mainstream-Medien so, als ob sie überrascht wären. Ein typisches Beispiel: Die Washington Post berichtete kürzlich, dass „Schwangerschaftskomplikationen während der Pandemie in die Höhe schossen“ und „niemand genau weiß, warum“.

Abgesehen von COVID-19 selbst sind die COVID-Impfungen das Einzige, was sich in diesem Zeitraum auf die große Mehrheit der Bevölkerung weltweit ausgewirkt hat, und überall werden die gleichen Auswirkungen gemeldet. Zu behaupten, „niemand wisse warum“, bedeutet, den sprichwörtlichen Elefanten im Raum zu ignorieren, der einem mit dem Schwanz ins Gesicht schlägt und dessen Trompetenklang einem das Trommelfell zu zerreißen droht.

Virus und Impfungen können ähnliche Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben

Die Washington Post scheint alles daran zu setzen, die COVID-Spritzen nicht zu erwähnen und die Schuld auf das Virus selbst zu schieben. Aber selbst dann geht sie nicht auf die Tatsache ein, dass es das Spike-Protein ist, das am wahrscheinlichsten der Schuldige ist. Der offensichtliche Grund dafür ist, dass das Spike-Protein auch das ist, was Ihr Körper als Reaktion auf die COVID-Impfung produziert.

Wenn man jedoch Dinge liest wie: „Im letzten Herbst und Winter begann Amy Heerema McKenney, eine Pathologin der Cleveland Clinic … unheimlich ähnliche Berichte über Totgeburten zu erhalten“, wird einem klar, dass „im letzten Herbst und Winter“ sich auf den Winter 2021 bezieht, nicht auf 2020 oder 2019.

Mit anderen Worten: Wir sprechen von einer Zeit, in der die meisten Menschen eine oder mehrere mRNA-Impfungen erhalten hatten, während das Virus selbst zu milderen Formen mutiert war, die nur selten mit schweren Blutgerinnungsproblemen und anderen Anomalien verbunden waren.

Dennoch ist es keineswegs ausgeschlossen, dass SARS-CoV-2, selbst in seiner milderen Form, negative Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben könnte. Schließlich handelt es sich wahrscheinlich um eine gentechnisch veränderte Biowaffe.

Die Auswirkungen auf die Atmungsorgane sind möglicherweise so mutiert, dass sie weniger schwerwiegend sind, während andere Organe durch das Spike-Protein möglicherweise noch stärker beeinträchtigt werden. Außerdem müssen wir uns mit dem Problem des „Shedding“ auseinandersetzen. Nur weil eine Frau nicht geimpft ist, heißt das nicht, dass sie nicht vom COVID-Spike-Protein betroffen ist.

Einzigartige Schäden an der Plazenta

Die Washington Post beschreibt weiter, was McKenney im Winter 2021 vorfand:

„Kaum hatte sie begonnen, sich mit [den Totgeburten] zu befassen, wurde sie ‚ziemlich panisch‘, erinnert sich Heerema McKenney. Eine normale Plazenta ist schwammig und dunkel und spiegelt das nährende Blut wider, das durch sie fließt. Die Plazenta, die sie in ihrem Labor von den Müttern betrachtete, die ihre Babys verloren hatten, war anders als alles, was sie je zuvor gesehen hatte: fest, vernarbt und eher bräunlich. „Das Ausmaß der Verheerungen war einzigartig“, sagte sie. Beim Durchblättern der Fallakten stellte sie fest, dass sich die meisten Frauen im zweiten Trimester befanden, nicht oder nur teilweise geimpft waren und sich innerhalb eines zweiwöchigen Zeitfensters vor dem Ende ihrer Schwangerschaft mit dem Coronavirus infizierten. Heerema McKenney selbst beobachtete über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten weniger als 20 Totgeburten, die möglicherweise auf das Coronavirus zurückzuführen waren. Ihre Ergebnisse deckten sich jedoch mit Fällen, die Kollegen in anderen Teilen der Welt beobachteten. Und sie spiegeln auch die Ergebnisse einer Studie aus Irland wider, in der sieben Fälle – sechs Totgeburten und ein fötaler Tod im zweiten Trimester bei schwangeren Frauen, die mit dem Coronavirus infiziert waren – untersucht wurden, die auf ein, wie die Autoren es nannten, „leicht erkennbares Muster von Plazentaschäden“ zurückzuführen waren. Sie sagte: „Da wurde uns klar, dass wir alle dasselbe sahen.“

McKenney behauptet zwar, die meisten seien entweder nicht oder nur teilweise geimpft worden, aber andere Beweise deuten eindeutig auf die COVID-Impfungen hin. So wurden im November 2021 im Lions Gate Hospital in North Vancouver, British Columbia (BC), innerhalb von 24 Stunden erstaunliche 13 Totgeburten entbunden, und alle Mütter hatten die COVID-Impfung erhalten. In einem normalen Monat kann es im Krankenhaus eine Totgeburt geben, so dass 13 Totgeburten innerhalb von 24 Stunden höchst ungewöhnlich sind.

Arten von Schwangerschaftskomplikationen auf dem Vormarsch

Dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt, zeigen die weltweiten Statistiken. Überall auf der Welt berichten Frauen über abnormale Menstruationen3 und vaginale Blutungen, sowohl nach der COVID-Impfung als auch nach Kontakt mit der Impfung oder mit jemandem, der die Spritze bekommen hat. Die Geburtenraten sind deutlich gesunken, und es gibt einen signifikanten Anstieg von Präeklampsie, Fehlgeburten,Frühgeburten, früher Pubertät sowie Todesfällen bei Müttern und Säuglingen.

Laut einem Ende Juni 2022 in JAMA veröffentlichten Forschungsbericht stieg die Zahl der Todesfälle bei Müttern in den USA von 18,8 pro 100.000 Lebendgeburten vor der Pandemie auf 25,1 pro 100.000 Lebendgeburten im zweiten, dritten und vierten Quartal 2020, was einem relativen Anstieg von 33,3 % entspricht.

Dieser Anstieg ist auf COVID-19 zurückzuführen, da im Jahr 2020 keine COVID-Impfungen verfügbar waren. Die Statistiken für 2021 und 2022 liegen noch nicht vor, aber aus den Todesanzeigen und den Beiträgen in den sozialen Medien geht hervor, dass viele frischgebackene Mütter jetzt „plötzlich“ und ohne ersichtlichen Grund sterben. Die Zeit wird es zeigen, aber ich bezweifle, dass der Trend nach der Einführung der COVID-Impfung für Schwangere besser geworden ist.

Mehr Impfstoffe für schwangere Frauen

Trotz der eindeutigen Risiken einer Impfung während der Schwangerschaft hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA kürzlich einen Keuchhustenimpfstoff für Neugeborene zugelassen, der Müttern im dritten Trimester verabreicht wird. Dies ist der erste Impfstoff für Säuglinge, der der Mutter während der Schwangerschaft präventiv verabreicht werden soll. Nach Angaben von Pharmacy Times:

„Da Kinder im Alter von 2 Monaten oder jünger selbst nicht geimpft werden dürfen, kann die Verabreichung des Tdap-Impfstoffs an die Mutter das Immunsystem des Säuglings stärken, indem sie die Antikörper in der Mutter anregt, die dann die Antikörper auf den sich entwickelnden Fötus überträgt … Nach Angaben der CDC treten zwar nur 4,2 % der Fälle in den USA in dieser Altersgruppe auf, aber 31 % der erkrankten Säuglinge, die jünger als 6 Monate sind, müssen wegen der Krankheit ins Krankenhaus.“

Schwedischer Journalist kritisiert die amerikanische Berichterstattung

In einem Kommentar in der schwedischen Zeitung Sydsvenskan äußerte der Journalist und Autor Johan Anderberg Anfang Oktober 2022 seine Verwunderung über die jubelnde Ankündigung der New York Times im vergangenen Sommer, dass Kleinkinder endlich die COVID-Spritze bekommen könnten.

„Für einen Leser auf der anderen Seite des Atlantiks erschien die Berichterstattung über die Impfung von Kleinkindern etwas rätselhaft“, schreibt Anderberg. „In den meisten europäischen Ländern hatten die Bürger längst aufgehört, sich um die Pandemie zu kümmern, und in Dänemark hatte der Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens, Soren Brostrom, sogar gesagt, dass es ein Fehler sei, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu impfen. Aber für die New York Times – und ihre Abonnenten – war dies ein großes Ereignis. Als die Zeitschrift ihre Leser bat, Geschichten darüber einzusenden, wie es ist, mit ungeimpften Kleinkindern zu leben, erhielt sie 1 600 Antworten. Mehrere von ihnen berichteten, dass ihre Kinder nie mit Freunden spielen oder ihre Verwandten im Haus treffen durften. Am Ende des Sommers wurden die ersten Zahlen darüber veröffentlicht, wie viele Amerikaner ihre Kleinkinder im ersten Monat tatsächlich geimpft hatten. Es stellte sich heraus, dass weniger als 5 % der amerikanischen Kinder unter 5 Jahren ihre erste Impfung erhalten hatten. Vor nicht allzu langer Zeit hätten solche Zahlen eine Zeitung wie die New York Times zum Nachdenken gebracht: Hatten wir ein falsches Bild von der Stimmung im Land? … Gab es eine Perspektive auf das Thema, die wir übersehen haben? Aber so funktioniert es nicht mehr.“

Er beschreibt weiter, wie sich die New York Times von „all the news that’s fit to print“ zu einer Publikation gewandelt hat, die ihre Geschichten nach politischer Voreingenommenheit und einer vorgefassten Agenda auswählt und nur noch selten mehr als eine Sichtweise präsentiert.

Wären sie journalistischer und weniger voreingenommen gewesen, hätten sie die Geschichte über den COVID-Stoß für Kleinkinder nicht so falsch verstanden. Viele Amerikaner „erhielten durch die Berichterstattung der New York Times auch ein völlig falsches Bild von den Risiken des neuen Coronavirus“, schreibt Anderberg.

Die Irrtümer der New York Times verbreiteten sich bis zum Obersten Gerichtshof, wo die Richterin Sonia Sotomayor öffentlich die Zahl der schweren COVID-Infektionen bei Kindern um 2.000 % überhöhte. Dieser enorme Fehler war eine direkte Folge davon, dass man sich auf Mainstream-Quellen verließ, die eher Angst als die Wahrheit verbreiten wollten.

Impfstoffe und Biowaffen sind eine Industrie

Die Tatsache, dass wir keine wirklich unabhängige Presse mehr haben, ist in den letzten drei Jahren schmerzlich deutlich geworden. Was wir haben, sind Propagandasender von Unternehmen und Regierungen und zensierte alternative Medien. Dazwischen gibt es nicht viel.

Sicherlich werden nur noch selten beide Seiten eines Themas von ein und demselben Medienunternehmen behandelt. Die Medien sind unglaublich polarisiert und damit auch die Bevölkerung insgesamt. Wie Anderberg feststellt, hat die Mainstream-Presse eine Schlüsselrolle bei dieser Polarisierung gespielt, da sie journalistische Regeln wie unvoreingenommene Recherche und Berichterstattung sowie die Darstellung von mehr als einer Seite einer jeden Geschichte aufgegeben hat.

Der Grund dafür scheint darin zu liegen, dass die Medien im Besitz und unter der Kontrolle derjenigen sind, die von der Pandemie profitieren. Kurz gesagt, die Medien weigern sich, das Offensichtliche zu sagen, weil das Offensichtliche nicht in das Narrativ passt, dass wir unsere Freiheit im Interesse der Biosicherheit aufgeben müssen.

„Sobald die Menschen erkennen, dass die Impfstoffindustrie und die Biowaffenindustrie ein und dasselbe geworden sind, wird das Gesamtbild klarer werden.“

Aber das Versprechen der Biosicherheit ist selbst eine Lüge. Nicht nur SARS-CoV-2 ist eine Biowaffe, sondern auch die COVID-Impfung. Sobald die Menschen erkennen, dass die Impfstoffindustrie und die Biowaffenindustrie ein und dasselbe geworden sind, wird das Gesamtbild klarer werden.

COVID-Spritzen sind Massenvernichtungswaffen

Diese Impfungen mögen viele Zwecke haben, aber keiner davon dient dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie könnten Teil einer Entvölkerungsagenda sein. Vielleicht sind sie Teil eines laufenden Experiments zur Perfektionierung eines Aspekts des transhumanistischen Ziels, den Menschen mit KI und synthetischer Biologie zu verschmelzen. Vielleicht dienen sie dem Social Engineering. Sie sind zweifellos Teil der globalen Übernahmebestrebungen durch die Kabale der Neuen Weltordnung/Great Reset.

Aber sie sind nicht Teil eines wohlwollenden öffentlichen Gesundheitsprogramms. Wäre dies der Fall, hätte die Allianz aus Unternehmen und Regierung nicht Milliarden ausgegeben, um die Menschen zunächst zu verlocken und zu bestechen, sich impfen zu lassen (erinnern Sie sich an die Millionen-Dollar-Lotterien?), und später die Ungeimpften zu beschämen, zu schikanieren und ihnen zu drohen, sie aus der Gesellschaft auszugrenzen oder gar zu töten.

Wäre COVID-19 ein natürlich vorkommendes Virus, dann hätten Wissenschaftler, Medien, Big Tech und Biowaffen-Chef Dr. Anthony Fauci keine Mühen gescheut, um die Debatte über seinen Ursprung zu unterdrücken und zu zensieren.

Wären die COVID-Spritzen eine neuartige, aber nützliche Intervention gegen eine beispiellose Gesundheitskrise, wären die Beiträge und Rückmeldungen von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt willkommen gewesen und nicht zensiert worden. (Das Gleiche gilt für die Rückmeldungen von Ärzten über erfolgreiche Behandlungen. Wenn es das Ziel wäre, Leben zu retten, wären alle Vorschläge willkommen gewesen.)

Der Grund, warum niemand, unabhängig von seiner Qualifikation, über die Gefahren dieser Impfungen sprechen darf, ist, dass sie gefährlich sein sollen. Sie sind Biowaffen. Die Denkweise derjenigen, die eine posthumane, transhumanistische Welt anstreben, mag komplex (wenn nicht gar unverständlich) sein, aber die Strategie, mit der sie ihre Ziele erreichen wollen, ist so einfach.

Die Menschheit wird in die Vergessenheit zurückgeworfen

Die Menschheit wird nicht nur durch eine, sondern durch mehrere verschiedene Biowaffen dezimiert – das ursprüngliche Virus und ein ständiger Strom von sich ständig verändernden Genbeeinflussungsspritzen. Dabei werden die Überlebenden der nächsten Generation, die Kinder, die in diesen Zeiten geboren werden und aufwachsen, ihrer Intelligenz, Gesundheit und Lebensspanne beraubt.

Die Menschheit wird im wahrsten Sinne des Wortes zurückgebildet. Der Big-Pharma-Biotech-Biowaffenkomplex setzt alles aufs Spiel, die Zukunft der Menschheit selbst, um die Welt „zurückzusetzen“ und sie nach ihrem eigenen Geschmack und Nutzen zu gestalten.

Viele machen sich Sorgen über einen atomaren Dritten Weltkrieg zwischen den Nationen, aber in Wirklichkeit hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen. Die transhumanistisch ausgerichtete Pharma- und Biowaffenindustrie hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, ihren Feind – die Menschheit – zu dezimieren, indem sie die ausgeklügeltsten Mittel der Biokriegsführung und des Social Engineering eingesetzt hat, die die Welt je gesehen hat.

Lernen Sie, Nein zu sagen

Die wichtigste Verteidigung, die wir gegen diese Angriffe haben, ist das Wort „Nein“. Wenn genug von uns einfach ablehnen, was auch immer sie als Nächstes ausrollen, und daran arbeiten, unsere eigenen parallelen Systeme aufzubauen, können wir Leben und Freiheit für kommende Generationen bewahren.

Die globalistische Kabale setzt Biowaffen ein, aber wir können uns weigern, sie anzunehmen. Sie setzen ein ausgeklügeltes Social Engineering ein, aber wir können uns über ihre Taktiken informieren und uns so gegen ihre Programmierung isolieren. Sie reißen die Infrastruktur nieder, auf die wir zum Leben angewiesen sind, einschließlich des Finanzsystems, des Gesundheitswesens und des Ernährungssystems, aber wir können sie durch ethische und menschenfreundliche Alternativen ersetzen.

Wir müssen ihren „Lösungen“ nicht zustimmen, denn sie werden kommen und das Leben in intelligenten Städten mit digitalen Identitäten, einen sozialen Kreditscore, Überwachung bis hin zu Ihren biologischen Prozessen und eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) beinhalten, die Sie zu einem Sklaven des 21. Jahrhunderts mit einer digitalen Würgekette um den Hals machen wird. Diesem Schicksal zu entgehen, wird nicht leicht sein. Es wird sicherlich nicht bequem sein. Aber es wird sich lohnen.

