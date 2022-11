Rekordanstieg von Infektionen bei Kindern und es kommt noch schlimmer!

Diese neuesten Daten aus Kanada sind der bisher deutlichste Beweis dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, an dem Virus zu sterben, umso größer ist, je mehr COVID-Impfungen man erhält. Aber es kommt noch schlimmer.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Krankenhäuser in den USA haben plötzlich damit zu kämpfen, mit den steigenden Raten von Atemwegsinfektionen bei Kindern Schritt zu halten, z. B. mit dem Respiratory Syncytial Virus (RSV), COVID, Rhinoviren und Influenza.

Moderna arbeitet an einem mRNA-Impfstoff gegen RSV, der im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll. Das Unternehmen arbeitet auch an einem kombinierten mRNA-Impfstoff gegen COVID, RSV und Grippe

Zensierte Wissenschaftler und Ärzte warnen seit langem, dass die mRNA-COVID-Impfungen das Immunsystem der Menschen zerstören und dass wir eine Lawine von Infektionen erleben werden, wenn das Immunsystem versagt

Die COVID-Impfung bewirkt eine Unterdrückung des angeborenen Immunsystems, wodurch man anfälliger für alle Arten von Infektionen und chronischen Krankheiten wird. Die Unterdrückung der Typ-1-Interferon-Signalisierung scheint einer der wichtigsten Mechanismen zu sein, durch den die Impfung die Immunkompetenz zerstört, und es ist zuverlässig davon auszugehen, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen die negativen Auswirkungen verstärken

Je mehr Impfungen man erhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben. Während nur 34 % der Kanadier drei oder vier Dosen der COVID-Impfung erhalten haben, entfielen im Juni 2022 81 % aller COVID-Todesfälle auf Dreifach- und Vierfachimpfungen. Auch die Übersterblichkeit bei Kleinkindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen steigt sprunghaft an

Krankenhäuser in den USA haben plötzlich mit der steigenden Zahl von Atemwegsinfektionen bei Kindern zu kämpfen, z. B. mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV), COVID, Rhinoviren und Influenza. Das Krankenhauspersonal gibt sich verwirrt und sagt, es wisse nicht, was los sei.

In der Zwischenzeit warnen zensierte Wissenschaftler und Ärzte seit langem, dass die mRNA-COVID-Impfungen das Immunsystem der Menschen zerstören und dass wir eine Lawine von Infektionen erleben werden, wenn das Immunsystem versagt.

Viele Krankenhäuser an oder nahe der Kapazitätsgrenze

In der dritten Oktoberwoche 2022 meldeten mehrere Kinderkrankenhäuser in Washington, D.C., Maryland, Connecticut und Virginia, dass sie an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind oder diese fast erreicht haben.3Um die Kapazitäten zu erweitern, bitten die Behörden in Hartford, Connecticut, die Nationalgarde und die FEMA um Hilfe.

Laut Dr. Margaret R. Moon, Co-Direktorin des Johns Hopkins Children’s Center in Baltimore, erlebt das Krankenhaus „einen Ansturm von Patienten aufgrund einer Zunahme von RSV-Fällen sowie aus anderen Gründen, und viele umliegende Krankenhäuser sind mit dem gleichen Problem konfrontiert“.4

RSV verursacht in der Regel leichte erkältungsähnliche Symptome, die ein bis zwei Wochen andauern. Während das Virus bei Erwachsenen harmlos ist, kann es bei Säuglingen schwerere Infektionen wie Bronchiolitis (Entzündung der kleineren Äste der Bronchialluftwege) und Lungenentzündung verursachen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention5werden jedes Jahr 58.000 Kinder unter 5 Jahren wegen RSV ins Krankenhaus eingeliefert, und das RSV-Dashboard6der CDC (siehe Screenshot unten) zeigt, dass RSV außerhalb der Saison auftritt. Könnte dieses Auftreten von RSV außerhalb der Saison etwas damit zu tun haben, dass die Food and Drug Administration die COVID-Impfung für Kinder unter 5 Jahren im Juni 2022 zugelassen hat?

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist keine eindeutige Parallele, da RSV auch im Sommer 2021 außerhalb der Saison auftrat, als kleine Kinder noch keinen Zugang zur COVID-Impfung hatten. Eltern und ältere Geschwister konnten sich jedoch impfen lassen, und es gibt noch viele offene Fragen zum Thema Ausscheidung. Es ist möglich, dass die von den Impfungen ausgehenden Spike-Protein-Ausscheidungen jüngere Kinder beeinträchtigten und ihr Immunsystem unterdrückten.

mRNA RSV Impfung in Arbeit

In Anbetracht der Tatsache, dass die Krankenhauseinweisungsraten für RSV niedriger sind als die historischen saisonalen Höchstwerte, fragt man sich auch, ob die Aufmerksamkeit der Medien für RSV mit der Tatsache zusammenhängen könnte, dass Moderna an einem mRNA-Impfstoff gegen RSV arbeitet, der 2023 auf den Markt kommen soll.

Das Unternehmen arbeitet auch an einem kombinierten mRNA-Impfstoff gegen COVID, RSV und Grippe. Letztendlich will Moderna eine jährliche mRNA-Spritze entwickeln, die alle zehn wichtigsten Viren abdeckt, die jedes Jahr zu Krankenhauseinweisungen führen. Wenn die COVID-Spritze ein Hinweis darauf ist, könnte eine solche Injektion katastrophale Folgen haben.

COVID Impfung verursacht eine Unterdrückung des angeborenen Immunsystems

Es gibt inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass die COVID-Impfung eine angeborene Immunsuppression verursacht, die den Menschen anfälliger für alle Arten von Infektionen macht, nicht nur für COVID, sondern auch für eine Reihe von chronischen Krankheiten.

Im Juni 2022 veröffentlichten Dr. Stephanie Seneff, Dr. Greg Nigh, Dr. Anthony Kyriakopoulos und Dr. Peter McCullough in der Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology einen Artikel, in dem sie die Mechanismen untersuchten, durch die die Impfungen die Immunfunktion unterdrücken und Krankheiten auslösen. Wie in der Zusammenfassung vermerkt:

„Die Verwendung von mRNA-Impfstoffen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten ist ohne Beispiel. Die vielen Veränderungen in der mRNA des Impfstoffs verbergen die mRNA vor der zellulären Abwehr und fördern eine längere biologische Halbwertszeit und eine hohe Produktion von Spike-Protein. Die Immunreaktion auf den Impfstoff unterscheidet sich jedoch stark von der auf eine SARS-CoV-2-Infektion. In diesem Beitrag präsentieren wir Beweise dafür, dass die Impfung eine tiefgreifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalübertragung bewirkt, was verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Immunzellen, die die Nanopartikel des Impfstoffs aufgenommen haben, geben eine große Anzahl von Exosomen in den Blutkreislauf ab, die das Spike-Protein zusammen mit kritischen microRNAs enthalten, die eine Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Orten auslösen. Wir stellen auch potenziell tiefgreifende Störungen bei der regulatorischen Kontrolle der Proteinsynthese und der Krebsüberwachung fest. Diese Störungen stehen möglicherweise in kausalem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, beeinträchtigter adaptiver Immunität, beeinträchtigter DNA-Schadensreaktion und Tumorentstehung.“

Die Unterdrückung der Typ-1-Interferon-Signalübertragung scheint einer der wichtigsten Mechanismen zu sein, durch den die Spritze die Immunkompetenz unterdrückt und zerstört, und es ist davon auszugehen, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen alle nachteiligen Auswirkungen verstärken.

Interferon-Unterdrückung von Typ 1 ist ein Rezept für schlechte Gesundheit

Interferon Typ 1 spielt eine wichtige Rolle bei der Immunantwort auf Virusinfektionen, Krebs und Autoimmunerkrankungen. Daher ist es nicht überraschend, dass wir jetzt bei all diesen Erkrankungen einen deutlichen Anstieg beobachten.

Wenn eine Zelle von einem Virus befallen wird, setzt sie Interferon alpha und Interferon beta vom Typ 1 frei. Sie fungieren als Signalmoleküle, die der Zelle mitteilen, dass sie infiziert wurde. Das wiederum löst die Immunreaktion aus und bringt sie in einem frühen Stadium der Virusinfektion in Gang. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die an einer schweren SARS-CoV-2-Infektion erkranken, eine geschwächte Typ-1-Interferon-Reaktion aufweisen. Bei denjenigen, die die Impfung erhalten, ist die Reaktion noch stärker unterdrückt.

Wichtig ist, dass die Antikörperreaktion auf die COVID-Impfung exponentiell höher ist als die auf eine natürliche Infektion, und dass die Antikörperreaktion mit dem Schweregrad der Erkrankung zunimmt. Die Impfung ahmt also im Grunde eine schwere Infektion nach, und deshalb können Auffrischungsimpfungen eine Katastrophe bedeuten.

Wenn Ihre Interferonreaktion vom Typ 1 bereits unzureichend ist, sind Ihre Immunzellen nicht sehr gut in der Lage, die Ausbreitung eines Virus in Ihrem Körper zu stoppen. Je mehr Impfungen Sie also erhalten und je mehr Ihre Typ-1-Interferon-Reaktion beeinträchtigt ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie schwere Infektionen bekommen, sei es COVID oder eine andere Infektion. Das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man stirbt, und die steigenden Statistiken über die Übersterblichkeit, auf die ich gleich noch eingehen werde, bestätigen dies.

Interferon vom Typ 1 hält auch latente Viren wie Herpes- und Varizellenviren (Verursacher der Gürtelrose) in Schach, und wenn Ihr Interferonweg unterdrückt wird, können auch diese latenten Viren zum Vorschein kommen. Und tatsächlich zeigt die Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dass viele, die geimpft wurden, über diese Art von Infektionen berichten.

Lassen Sie sich nicht von „Reframing“-Bemühungen täuschen

Beunruhigend ist, dass Forscher und Mainstream-Medien immer noch die Idee verbreiten, dass die Nebenwirkungen der COVID-Spritze ein Zeichen dafür sind, dass die Spritze gut wirkt. Wie CNN am 24. Oktober 2022 berichtete:

„Menschen, die über Nebenwirkungen der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna COVID-19 wie Fieber, Schüttelfrost oder Muskelschmerzen berichteten, hatten nach der Impfung tendenziell eine stärkere Antikörperreaktion, so eine neue Studie. Solche Symptome nach der Impfung sind mit einer stärkeren Antikörperreaktion verbunden, als wenn man nur Schmerzen oder einen Ausschlag an der Injektionsstelle oder überhaupt keine Symptome hat, so die am Freitag in der Zeitschrift JAMA Network Open veröffentlichte Studie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Ergebnisse dafür sprechen, die Symptome nach der Impfung als Signale für die Wirksamkeit des Impfstoffs zu betrachten und die Richtlinien für die Auffrischung von Impfungen bei älteren Erwachsenen zu verstärken“, schreiben die Forscher in ihrer Studie.“

Um es klar zu sagen: Wenn Sie sich nach der COVID-Spritze schlecht fühlen, ist das kein Beweis dafür, dass die Spritze Ihnen Schutz bietet. Was Sie erleben, ist mit einer schweren COVID-Erkrankung vergleichbar. Die Spritze unterdrückt Ihr Typ-1-Interferon, und die Fortsetzung der Impfungen ist ein Rezept für eine schlechte Gesundheit. So einfach ist das.

Wie in dem JAMA-Artikel angedeutet, wollen sie die Symptome nach der Impfung umdeuten“, um die Menschen davon abzuhalten, die Weisheit der weiteren Impfungen zu überdenken. Sie fühlen sich schrecklich, weil Ihr Körper geschädigt wird.

Je mehr Spritzen man bekommt, desto wahrscheinlicher stirbt man an COVID

Direkt zum Video:

Wie Dr. Charles Hoffe in einem Interview mit Laura-Lynn Tyler Thompson am 15. September 2022 feststellte: „Je mehr Spritzen man bekommt, desto wahrscheinlicher stirbt man an COVID-19“. Ein Auszug aus dem Interview ist oben zu sehen. Das vollständige Interview finden Sie auf Bitchute.

„Während nur 34 % der Kanadier drei oder vier Dosen erhalten hatten, machten die Dreifach- und Vierfachimpfungen 81 % aller COVID-Todesfälle im Juni aus.“ Nach den neuesten Daten aus Kanada, die Hoffe zusammengefasst hat, haben 85 % der Kanadier mindestens zwei COVID-Impfungen erhalten, und im Juni 2022 waren 92 % aller COVID-Todesfälle auf vollständig geimpfte Personen zurückzuführen. Und obwohl nur 34 % der Kanadier drei oder vier Impfungen erhalten hatten, entfielen auf sie 81 % aller COVID-Todesfälle im Monat Juni. „Dies ist der eindeutigste Beweis dafür, dass man umso eher an COVID stirbt, je mehr Impfungen man bekommt“, sagte Hoffe. „Diese [Impfungen] schädigen das Immunsystem schwer. Die Diskriminierung derjenigen, die sich dafür entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, ist also absolut absurd, denn das sind die Menschen, die überleben werden.“

Jugendliche sterben mit erschreckender Geschwindigkeit

Im obigen Video gibt Dr. John Campbell, Ausbilder für Krankenschwestern und -pfleger, einen Überblick über die neuesten Daten aus Großbritannien und den USA zu übermäßigen Todesfällen bei jungen Menschen. In Großbritannien gibt es jetzt 20 bis 30 überzählige Todesfälle pro Woche in der Altersgruppe von der Geburt bis 24 Jahren.

Auch in den USA sind die überzähligen Todesfälle statistisch gesehen höher als erwartet. In der Altersgruppe von der Geburt bis zum Alter von 24 Jahren lag die kumulative Zahl der überzähligen Todesfälle bei 16.747 in Woche 35. Der untenstehende Screenshot von USmortality.com15eranschaulicht, wie die kumulativen Sterbefälle bei unseren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit Juni 2020 sprunghaft angestiegen sind.

Erinnern Sie sich daran, dass die FDA die erste COVID-Impfung am 11. Dezember 2020 für Personen ab 16 Jahren zugelassen hat.16enn die überzähligen Todesfälle von Juni bis Dezember mit COVID zusammenhängen, haben die Impfungen die Situation sicherlich NICHT verbessert oder die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche sterben, verringert. Ganz im Gegenteil.

Medizinische Misshandlung von Frauen und Kindern ist weit verbreitet

Das medizinische System hat Säuglinge jahrzehntelang misshandelt und missbraucht, indem es ihnen eine Reihe von völlig nutzlosen und schädlichen Eingriffen aufgezwungen hat. Die antibiotische Augenbehandlung und der Hepatitis-B-Impfstoff , die beide am Tag der Geburt verabreicht werden, sind nur zwei Beispiele. Die Tatsache, dass die Kindersterblichkeit in den USA unter den 20 wohlhabendsten Nationen am schlechtesten abschneidet , spricht für die Auswirkungen all dieser medizinischen Fehl- und Überbehandlungen von Säuglingen.

Die USA haben auch die höchste Müttersterblichkeitsrate in den Industrieländern, und laut medizinischen Forschern sind 84 % aller Müttersterblichkeitsfälle vermeidbar. Es ist klar, dass wir vieles falsch machen.

CDC hebt Kindesmissbrauch auf ein ganz neues Niveau

Mit ihrer Entscheidung, COVID-Impfungen in die US-Impfpläne für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufzunehmen, heben die Centers for Disease Control and Prevention den Missbrauch von Säuglingen und schwangeren Frauen auf eine ganz neue Ebene. Wie The Defender berichtet:

„Robert F. Kennedy, Jr., Vorstandsvorsitzender und Chefsyndikus von Children’s Health Defense (CHD), kommentierte das einstimmige Votum der CDC mit folgenden Worten Diese rücksichtslose Aktion ist der letzte Beweis für den Zynismus, die Korruption und die Vereinnahmung einer einst vorbildlichen Behörde für öffentliche Gesundheit. Die Mitglieder des ACIP haben wieder einmal bewiesen, dass die Loyalität zu ihren Pharmakonzernen jede noch so kleine Sorge um das Wohlergehen von Kindern oder die öffentliche Gesundheit in den Schatten stellt. Dies ist ein Akt des Kindesmissbrauchs in großem Stil“ … Mit den COVID-19-Impfstoffen werden 18 weitere Impfungen – eine pro Jahr im Alter von 6 Monaten bis 18 Jahren – in den Impfplan aufgenommen, so Dr. Toby Rogers. Über Nacht würde der Impfplan für Kinder von 54 Injektionen (72 Antigene wegen kombinierter Impfungen wie MMR) auf 72 Injektionen (90 Antigene) steigen“, sagte Rogers. Das hat absolut nichts mit Gesundheit zu tun – es geht nur um Profit und Macht“ … Brian Hooker, Ph.D., P.E., erklärte gegenüber The Defender: „Angesichts des hohen Risikos von Impfschäden bei einem Produkt, das Kindern wenig oder gar keinen Nutzen bringt, handelt es sich hier um ein kriminelles Unternehmen, das einzig und allein dazu dient, den Herstellern des COVID-19-Impfstoffs eine Einnahmequelle zu sichern… Bis zum 7. Oktober [2022] wurden in den VAERS-Daten für 6 Monate bis 5 Jahre alte Kinder, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, 4.279 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 182 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 7 gemeldete Todesfälle. Bei den 5- bis 11-Jährigen gab es 14.622 Berichte über unerwünschte Ereignisse, darunter 692 als schwerwiegend eingestufte und 29 gemeldete Todesfälle.“

Können Kinder so viele mRNA-Spritzen überleben?

Die folgenden COVID-19-Empfehlungen werden im Jahr 2023 in Kraft treten:

Alter 6 Monate bis 4 Jahre – eine Primärserie mit zwei Dosen für Moderna oder eine Primärserie mit drei Dosen für Pfizer, plus eine jährliche Auffrischung

Alter 5 bis 11 Jahre – eine Serie von zwei Dosen Moderna oder Pfizer plus eine jährliche Auffrischung

Alter 12 bis 18 Jahre – eine Serie von zwei Dosen Moderna, Novavax oder Pfizer plus eine jährliche Auffrischung

Für Kinder mit mäßig oder stark geschwächtem Immunsystem wird die empfohlene Grundschulimpfung von zwei auf drei Dosen erhöht, was ein Wahnsinn auf dem anderen ist. Ich weiß wirklich nicht, wie kleine Kinder ihre Grundschulzeit lebendig überstehen sollen, wenn sie zusätzlich zur Grundschulimpfung jährliche Auffrischungsimpfungen nehmen müssen.

Regeln für die Entschädigung bei Impfschäden auf den Kopf gestellt

Hinzu kommt, dass die Hersteller der COVID-Impfstoffe durch die Aufnahme der Impfungen in den Kinderimpfplan zwar einen dauerhaften Haftungsschutz erhalten, aber diejenigen, die durch diese mRNA-Impfungen geschädigt werden, keine Entschädigung durch das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) erhalten, das fast alle anderen Impfstoffe im Impfplan abdeckt. Der Defender erklärt:

„Impfstoffhersteller haften nicht für Verletzungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit EUA-Impfstoffen (für den Notgebrauch zugelassene Impfstoffe), können aber für Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch einen vollständig zugelassenen Impfstoff verursacht werden – es sei denn, dieser Impfstoff wird in den CDC-Impfplan für Kinder aufgenommen. Eltern von Kindern, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, die auf der Liste der Kinderimpfungen aufgeführt sind, können in der Regel eine Entschädigung durch das vom Steuerzahler finanzierte National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) beantragen, eine verschuldensunabhängige Alternative zum herkömmlichen Rechtssystem für Ansprüche wegen Impfschäden. In den Änderungen, über die der Ausschuss heute abgestimmt hat, heißt es jedoch ausdrücklich (Folie 24), dass die neu hinzugekommenen … COVID-19-Impfstoffe nicht unter das VICP fallen. Stattdessen werden die COVID-19-Impfstoffe, die in die Liste der Kinderimpfstoffe aufgenommen wurden, weiterhin durch das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) abgedeckt. Bislang wurden nur sechs beim CICP eingereichte Anträge auf Entschädigung genehmigt.“

Abschließend möchte ich sagen, dass Sie, wenn Ihnen Ihre Kinder am Herzen liegen, nicht zulassen sollten, dass ihnen diese immunitätszerstörenden Impfungen verabreicht werden. Wenn Sie noch unschlüssig sind, lesen Sie bitte die zitierte Arbeit von Seneff, Nigh, Kyriakopoulos und McCullough, um zu verstehen, wie diese Impfungen die Gesundheit Ihres Kindes völlig dezimieren können.

Artikel als PDF:

Quellen: