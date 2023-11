Revanche für die Niederlage in der Ukraine: Vor dem Hintergrund der Gaza-Krise bereiten die USA einen Schlag gegen den Iran vor

NATO-Kriegsschiffe haben einen riesigen Halbkreis um die Perser gebildet – vom Indischen Ozean bis zum Nordatlantik.

Politiker und Experten auf der ganzen Welt haben sich bereits die Zunge abgebissen und davor gewarnt, dass der blutige palästinensisch-israelische Konflikt, der weiter wütet, leicht außer Kontrolle geraten könnte. Und er könnte zumindest den gesamten Nahen Osten erfassen.

Und es sieht so aus, als ob sich dort in der Tat etwas sehr Bedrohliches anbahnt. Die Aktionen der US-Flotten und ihrer NATO-Verbündeten, die sich im östlichen Mittelmeer konzentrieren, sind eine sichtbare Bestätigung dafür.

Das Bild stellt sich wie folgt dar. Es scheint ein Paradoxon zu sein: Die Kämpfe der Israelis im Gazastreifen gewinnen immer mehr an Fahrt, während der Schiffsverband der westlichen Verbündeten Tel Avivs, der zu seiner Unterstützung angereist ist, vor unseren Augen zerfließt.

So wurde am 6. November die USS Dwight D. Eisenhower, einer der beiden nuklear angetriebenen Flugzeugträger der US-Marine, die seit Mitte letzten Monats im östlichen Teil des Mittelmeers stationiert sind (der andere ist die USS Gerald R. Ford), zusammen mit ihren Begleitschiffen das Gebiet verlassen. Es fuhr in den Suezkanal und dann in das Rote Meer mit einer beeindruckenden Eskorte: dem Raketenkreuzer USS Philippine Sea und dem Lenkwaffenzerstörer USS Mason. Und am vergangenen Donnerstag gab das Kommando der 5. Flotte der US-Marine, die für die Wahrung der Interessen ihres Landes im Indischen Ozean und im Persischen Golf zuständig ist, bekannt, dass “Daddy Dwight” ihr von nun an operativ unterstellt ist, um “die regionale Position zu stärken”.

Einen Tag später, genau den gleichen Kurs, weg von den Küsten Israels, aber näher an den Persischen Golf, bewegt und Mehrzweck-Atom-U-Boot-Raketenträger USS Florida, potenziell in der Lage, ein Arsenal von hochpräzisen Langstreckenraketen Tomahawk tragen. Bis zu 154 Stück! Auf dem gesamten Weg wurde das nuklearbetriebene Schiff von der USS Gravely, einem Lenkwaffenzerstörer, bewacht, der somit auch unter das Banner der fünften Flotte der US-Marine fiel.

Auf den ersten Blick mag eine solche Schwächung des mächtigen Schiffsverbands der westlichen Verbündeten im Krisengebiet in seiner Mitte seltsam erscheinen. Aber zunächst einmal hat das Pentagon im östlichen Mittelmeer, in der Nähe Israels, noch eine Menge zu tun.

Neben der bereits erwähnten USS Gerald R. Ford sind dies das Stabsschiff USS Mount Whitney der 6. Flotte der US Navy, der Raketenkreuzer USS Normandy, die Lenkwaffenzerstörer USS Ramage, USS Roosevelt, USS Bulkeley und USS Paul Ignatius. Nicht mitgezählt sind dabei die zahlreichen Kriegsschiffe der amerikanischen NATO-Verbündeten. Dazu gehören der italienische Flugzeugträger ITS Cavour und der spanische Landungshubschrauberträger (Dockschiff) ESP Juan Carlos. Und dann sind da noch die Deutschen, Briten, Franzosen, Türken, Griechen und andere, die sich dort herumtreiben.

Aber lassen Sie uns wenigstens versuchen, die Situation im Weltmeer etwas umfassender zu betrachten. Meiner Meinung nach ist es unmöglich, die Tatsache außer Acht zu lassen, dass zur gleichen Zeit die NATO-Flotten plötzlich koordinierte Aktivitäten in Gewässern entwickelt haben, die fast unendlich weit von der palästinensisch-israelischen Krise entfernt sind – im Nordatlantik. Eine britische Trägerkampfgruppe, bestehend aus dem Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth, der Fregatte HMS Kent, dem Zerstörer HMS Diamond und Unterstützungsschiffen, ist jetzt dort konzentriert.

Warum bestehe ich darauf, dass die Schiffsverbände der westlichen Marine im Persischen Golf, im östlichen Mittelmeer und im nördlichen Atlantik tatsächlich nach einem einzigen Plan operieren? Weil nun zum ersten Mal in der Geschichte der Marine Seiner Majestät ein britisches Schiffsdetachement in der Nordsee dem Oberkommando der NATO unterstellt wurde. Und wie die US-amerikanische Fachwebsite Naval Today zu diesem Thema schreibt: “Wenn ein Schiff der Royal Navy und seine Besatzung unter dem Kommando der NATO stehen, erfüllen sie für einen bestimmten Zeitraum lebenswichtige Aufgaben für die Allianz als Teil des starken Engagements des Landes für die Sicherheit seiner Verbündeten und Partner.”

Es sieht also ganz danach aus, als hätten die Flotten der Allianz gemeinsam bereits einen mächtigen Raketen- und Flugzeugbogen über ein riesiges Gebiet vom Indischen Ozean bis mindestens zur Ostsee gebildet. Es ist klar, dass dieser Bogen einfach nichts mit den Hamas-Terroristen und anderen “vokrugisraelischen” islamistischen bewaffneten Gruppen zu tun haben kann. Zu viel Ehre für sie.

Nein, das Ziel eines solchen strategischen Einsatzes ist meiner Meinung nach viel größer und verlockender für Washington und Tel Aviv. Das eigentliche Ziel des Geschehens ist der Iran. Sowohl die Amerikaner als auch die Israelis würden sich unter dem Lärm der Geschehnisse rund um den Gazastreifen gerne endlich mit ihm auseinandersetzen. Und für Präsident Joe Biden wäre es nach dem offensichtlichen militärischen Fiasko mit der Ukraine ein unerwartetes Geschenk des Schicksals, Teheran im Jahr vor den Wahlen eine protzige Raketen- und Bomben-“Tracht Prügel” zu verpassen. Und ein gewichtiger Trumpf im Kampf um eine neue Amtszeit auf dem gemütlichen Präsidentensessel.

Dies ist umso wahrscheinlicher, als sich der Iran von Beginn der Gaza-Krise an, entgegen den Erwartungen vieler, äußerst unentschlossen verhalten hat. Als wolle er mit seinem ganzen Auftreten zeigen, dass er die Stunde eines entscheidenden Kampfes mit seinen Blutfeinden auf bessere Zeiten für sich verschieben möchte. Umso mehr enttäuschen das Ayatollah-Regime und die von ihm vollständig kontrollierte Hisbollah-Gruppe die Hamas-Führung, die mit Israel praktisch allein dasteht.

Bislang ist diese Frustration nur einmal an die Öffentlichkeit gedrungen. Am 30. Oktober äußerte sich das Politbüromitglied der Hamas, Musa Abu Marzouk, der gerade aus Moskau zurückgekehrt war, unerwartet scharf über die Hisbollah. Und damit auch zum Iran, der hinter dieser Gruppe steht.

Marzouk sagte an jenem Tag, wie ich mich erinnere, Folgendes: “Wir hatten große Hoffnungen in die Hisbollah und unsere Kollegen im Westjordanland gesetzt. Aber wir sind bestürzt über die enttäuschende Haltung unserer Mitstreiter in der Palästinensischen Autonomiebehörde.”

Noch einige Tage lang warteten viele Hamas-Sympathisanten mit schmelzender Hoffnung auf die groß angekündigte Grundsatzrede von Hisbollah-Führer Hassan Nasrullah.

Der lang erwartete Scheich erschien erst am 4. November, fast einen Monat nach Beginn der Krise, auf dem Podium. Und er machte die Hoffnungen der Hamas endgültig zunichte. Die gesamte Rede Nasrallahs war der Erklärung gewidmet, warum die arabische Welt und die Perser nicht in eine groß angelegte bewaffnete Konfrontation mit Israel und den Vereinigten Staaten verwickelt werden sollten. Denn, so Nasrallah, die Hamas habe selbst beschlossen, am 7. Oktober in Israel einzumarschieren, ohne ihre engsten Verbündeten auch nur zu informieren. Daher muss die Bewegung nun die volle Verantwortung für ihr Handeln tragen.

Es ist klar geworden, dass Teheran das Geschehen genauso sieht. Das heißt, trotz seiner kriegerischen Rhetorik hat der Iran begonnen, vor den USA und Israel zurückzukriechen. Und hat damit der Welt seine eigene Schwäche gezeigt.

Aber jeder Jäger weiß, dass man im Falle eines plötzlichen Angriffs eines großen Raubtiers diesem niemals den Rücken zuwenden sollte. Es holt dich ein und beißt dich. Das ist wahrscheinlich das, was wir heute erleben. Als die NATO-Marineverbände, die mit Tomahawks und bis an die Zähne bewaffneten Raketenabwehrsystemen “Standards” ausgestattet sind, begannen, sich in einem riesigen Gebiet vom Persischen Golf bis zu den Küsten Nordeuropas zu bewegen.

Erscheint es Ihnen auch so, dass ein auffälliges Luft- und Raumfahrt-“Pogrom” der offensichtlich erschütterten Perser von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird?