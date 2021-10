Revolte der wesentlichen Arbeiter

Die wiederauflebende Arbeiterbewegung könnte die bisher größte Herausforderung für den Klassenkampf von oben nach unten in der Pandemie-Ära sein

Noch bevor die COVID-19-Pandemie ausbrach, kam es 2019 zu regierungsfeindlichen Demonstrationen in Paris, Manila, La Paz, Port-au-Prince, Bogotá, Prag, Quito, Beirut, Hongkong, London, Bagdad, Barcelona, Budapest, Santiago, Neu-Delhi, Jakarta, Buenos Aires und anderen Orten, die den Titel „Jahr des Protests“ verdient haben. Es war auch ein Jahr des Wiederauflebens der Gewerkschaftsbewegung in den Vereinigten Staaten. Nach jahrzehntelangem Rückgang des gewerkschaftlichen Engagements kam es in den USA zu 25 größeren Arbeitsniederlegungen, an denen 425 500 Arbeitnehmer beteiligt waren – die höchste Zahl seit 2001.

Die wirtschaftliche Unzufriedenheit, die sowohl Donald Trump als auch Bernie Sanders zu Popularität verhalf, hatte sich seit vielen Jahren aufgebaut. In einem kürzlich in der Zeitschrift American Affairs erschienenen Artikel wurde festgestellt, dass zwischen 1989 und 2017 ein reales Aktienvermögen von 34 Billionen Dollar (in Dollar 2017) geschaffen wurde. Fast die Hälfte dieser Summe (44 %) bestand aus einer Umverteilung von Unternehmensaktien an die Aktionäre auf Kosten der Arbeitnehmerentgelte, während das Wirtschaftswachstum nur 25 % dieses Vermögenszuwachses ausmachte. Mit anderen Worten: Trotz des Aufkommens scheinbar wundersamer, zeit- und raumsparender digitaler Technologien bestand der „Wirtschaftsboom“ nach dem Kalten Krieg hauptsächlich darin, dass Amerikas wohlhabende Aktionäre den zunehmend unsicheren Arbeitnehmern Geld abnahmen.

Amerika und andere westliche Gesellschaften waren von einem Modell des realen Wachstums und der Ausweitung des Nutzens für alle zu einem Modell übergegangen, bei dem die Reichen durch die Verarmung der weniger wohlhabenden Teile der Gesellschaft noch reicher wurden – und die unteren Schichten wehrten sich. Nach der Verhängung von Abriegelungen im März 2020 verschob sich das Machtgleichgewicht jedoch schlagartig wieder zugunsten von Milliardärs-Oligarchen und Großunternehmen. Die technologiebasierten US-Monopole vergrößerten ihre Gewinnspannen, während die Arbeiter und ihre Kinder in ihren Häusern eingesperrt wurden und die Fed massen an Geld in die Wall Street pumpte. Während die Fed unbegrenzt Unternehmensschulden und Wertpapiere aufkaufte, meldeten sich Millionen von Menschen arbeitslos, fast jeder vierte Haushalt war von Ernährungsunsicherheit betroffen, und 200.000 kleine Unternehmen mussten schließen. Das Ergebnis war ein geschätzter Verlust von 1,3 Billionen Dollar an Haushaltsvermögen für amerikanische Arbeitnehmer. Gleichzeitig gewannen die US-Milliardäre 1 Billion Dollar hinzu.

COVID-19 brachte die aufkeimende amerikanische Arbeiterbewegung zum Erliegen, da Proteste und politische Rebellion im Wesentlichen verboten wurden. Inmitten großer Angst und Verwirrung wurde das Versammlungsrecht durch Erlasse des Gesundheitsministeriums faktisch außer Kraft gesetzt. Das Konzept der „sozialen Distanzierung“ ermutigte die Menschen, ihre Nachbarn, Kollegen, Freunde und sogar Familienmitglieder als potenzielle Krankheitsquellen zu betrachten. „Experten“, Technokraten und Unternehmen wurden zu den Helden der Pandemie, während die Massen zu den Schurken wurden.

Als die Abriegelungen begannen, wurde uns gesagt, dass wir „alle gemeinsam da drin stecken“, aber jede Maßnahme hat seitdem dazu gedient, die Ungleichheit zu verstärken, die Mittelschicht zu sabotieren und die Eliten zu bereichern. Bilder von ultrareichen Prominenten, die ohne Maske auf schicken Veranstaltungen herumlaufen und von maskierten Dienern umgeben sind, haben die COVID-19-Ära eindrucksvoll veranschaulicht – eine Ära, die den größten Vermögenstransfer der modernen Geschichte nach oben erlebt hat. Infolge der Abriegelungen sind weltweit zwischen 143 und 163 Millionen Menschen in Armut geraten, und die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, hat sich versechsfacht. Gleichzeitig verzeichneten Technologieunternehmen wie Amazon, Alphabet und Microsoft Rekordgewinne.

Heute erleben die USA die schnellste Inflationsrate seit 2008 und die Verbraucherpreise sind um 5,4 % gestiegen. Die obersten 1 % des Landes verfügen über mehr Vermögen als die gesamte Mittelschicht, die obersten 10 % besitzen 90 % der Aktien, und BlackRock und andere Investmentfirmen kaufen Häuser auf. Seit den „zwei Wochen zur Abflachung der Kurve“ sind 83 Wochen vergangen. Jetzt stellt sich nicht die Frage, ob die Arbeitnehmer vorübergehende Schließungen akzeptieren, sondern ob sie einen permanenten COVID-Industriekomplex akzeptieren, der ihre Lebensqualität weiter aushöhlt.

John Deere wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Rekordgewinn zwischen 5,7 und 5,9 Milliarden Dollar erzielen, und die 10.000 UAW-Mitglieder, die sich jetzt im Streik befinden, hoffen, ihren gerechten Anteil an diesem Gewinn zu erhalten. Derzeit befinden sich insgesamt 100.000 US-Beschäftigte von John Deere, Kellogg’s, Warrior Met Coal, Kaiser Permanente, InstaCart und vielen anderen Unternehmen entweder im Streik oder haben mit Streiks gedroht. Werden diese wieder auflebende Arbeiterbewegung und der wachsende Widerstand gegen Impfstoffmandate in der Lage sein, den von oben nach unten geführten Klassenkampf der COVID-19-Ära herauszufordern?

Als die „zwei Wochen zur Abflachung der Kurve“ begannen, wurde die Belegschaft in zwei Teile gespalten: Die einen wurden als „unverzichtbare“ Arbeitnehmer definiert, die anderen als „nicht unverzichtbar“. Die „Unentbehrlichen“ bestellten Lieferungen von zu Hause aus, während Landarbeiter die Ernte einbrachten, Arbeiter in Fleischverarbeitungsbetrieben Produkte verarbeiteten und verpackten, Lastwagenfahrer Lebensmittel quer durch das Land transportierten, Köche Gerichte zubereiteten, „Dasher“ von Doordash Take-Outs an der Haustür ablieferten und Reinigungskräfte den Müll aufsammelten. Diese Aufteilung ermöglichte es der Berufsgruppe, sich vor dem Virus zu schützen, und schuf die Voraussetzungen für eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Diese Zweiklassengesellschaft wird heute durch mittelalterliche Protokolle aufrechterhalten, die vorschreiben, dass Servicekräfte maskiert bleiben müssen, während die Gäste ihr nacktes Gesicht zeigen, und durch Impfpasssysteme, die arme Menschen und Menschen aus der Arbeiterklasse, insbesondere Farbige, unverhältnismäßig stark betreffen und ausschließen.

In Verbindung mit dieser scharfen Klasseneinteilung kam die staatliche Unterstützung häufig den Wohlhabenden zugute. Insgesamt erhielten anspruchsberechtigte Amerikaner durch drei Konjunkturpakete 3.200 Dollar. Das erste Konjunkturprogramm, das CARES-Gesetz, verschaffte jedoch 43.000 Millionären eine Steuererleichterung von jeweils 1,7 Millionen Dollar, und das zweite Konjunkturprogramm enthielt ein 200-Milliarden-Dollar-Geschenk für die Reichen. Mit dem CARES-Gesetz wurden auch viele Unternehmen mit wenigen Auflagen gerettet. Im Fall der Luftfahrtindustrie beispielsweise nutzten die Führungskräfte das Geld der Steuerzahler, um sich selbst Boni zu zahlen, während sie Zehntausende von Mitarbeitern entließen.

Dieses Ungleichgewicht ist einer der Gründe für die anhaltende Revolte der Arbeitnehmer. Ein gemeinsames Thema bei den Forderungen der Arbeitnehmer ist, dass sie während der gesamten Pandemie zermürbende und schwierige Arbeit geleistet haben und in einigen Fällen kaum ein existenzsicherndes Gehalt erhalten haben, während die Führungskräfte und Aktionäre die Gewinne horten. Ein weiteres gemeinsames Thema ist das Burnout der Beschäftigten und der Personalmangel. In Kalifornien haben 24.000 Beschäftigte des Gesundheitswesens für einen Streik gestimmt, weil es in einem Drittel der Krankenhäuser des Bundesstaates an Personal mangelt. 78 % der Krankenschwestern und -pfleger in den USA haben über unsichere Personalbedingungen berichtet, und die NIH haben herausgefunden, dass eine Erhöhung der Arbeitsbelastung der Krankenschwestern und -pfleger um nur einen Patienten die Wahrscheinlichkeit der Patientensterblichkeit um 7 % erhöht.

Der Personalmangel hat sich durch Impfvorschriften noch verschärft. Im Bundesstaat New York drohte 83 000 nicht geimpften Beschäftigten des Gesundheitswesens die Kündigung, bevor ein Richter eine einstweilige Verfügung erwirkte, die den Staat verpflichtete, religiöse Ausnahmen anzuerkennen. Letztendlich führte die Impfpflicht in New York zu einem Personalabbau von 34.000 Mitarbeitern, und der Gouverneur von New York hat die Nationalgarde eingesetzt, um das Personal in überlasteten Krankenhäusern zu ersetzen.

Die größte Auswirkung könnte das Mandat auf die LKW-Branche haben. Eine Umfrage unter Lkw-Fahrern ergab, dass 26 % der Befragten eher entlassen würden, als sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, und weitere 10 % gaben an, dass sie eher kündigen würden, als sich impfen zu lassen. Die American Truckers Association hat sich nachdrücklich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, und der Präsident der Gewerkschaft, Chris Spear, erklärte: „Die erste Regel jeder Gesundheitspolitik sollte lauten: ‚Nicht schaden‘. Leider werden diese jüngsten Vorschriften und die unbeabsichtigten Folgen, die sie mit sich bringen werden, diesem Standard nicht gerecht“.

Die Folgen einer Rebellion der Arbeitnehmer gegen künstlich niedrig gehaltene Löhne und Impfvorschriften könnten im kommenden Winter noch weitreichender sein. Die jüngsten Probleme in der Lieferkette sind auf eine Kombination aus einer Energiekrise in China, den langfristigen Auswirkungen von Betriebsschließungen und einem Mangel an 80.000 LKW-Fahrern zurückzuführen. Diese Faktoren haben zu einer Rückkopplungsschleife von Rückständen und Staus geführt, sodass fast eine halbe Million Container und Dutzende von Frachtschiffen in den Häfen von Los Angeles und Long Beach warten, in denen 40 % der in die USA eingehenden Container umgeschlagen werden, während Hunderte von Seeleuten auf See auf Frachtschiffen festsitzen, die nicht entladen werden können. Einige Schulbezirke haben Schwierigkeiten, ihre Schüler zu ernähren, ändern ihre Mittagsmenüs und erwägen aufgrund der Lebensmittelknappheit sogar, den Unterricht auswärts abzuhalten.

Inmitten dieser sich abzeichnenden Krise beharren viele Beschäftigte in den Bereichen Transport, Logistik und Frontline darauf, dass sie ihre körperliche Autonomie nicht aufgeben werden. Mehr als ein Drittel der Polizeikräfte Chicagos hat sich dem Impfmandat der Stadt widersetzt. Der Bürgermeister beschuldigt die Gewerkschaft, „einen Aufstand anzetteln“ zu wollen, und droht, den Beamten, die sich für den Ruhestand entscheiden, anstatt sich impfen zu lassen, die Leistungen zu verweigern. Dreiundsiebzig ungeimpfte Schulbusfahrer mussten bereits vor dem ersten Schultag in Chicago kündigen, so dass über 2.100 Schüler nicht befördert werden konnten. Die Stadt hatte auch mit ungeimpften Lehrern zu kämpfen, bevor sie schließlich aufgab, nachdem sich 15 % der Angestellten des Schulbezirks geweigert hatten, sich impfen zu lassen.

In vielen Teilen des Landes herrscht weiterhin ein ähnliches Chaos. Vierzig Prozent der TSA-Agenten sind nach wie vor nicht geimpft, ebenso wie Hunderttausende von Militärangehörigen. Etwa 12 % der Beschäftigten des Gesundheitswesens im Bundesstaat Washington haben ihre Impffrist nicht eingehalten, Hunderte von Feuerwehrleuten in Los Angeles verklagen die Stadt jetzt auf jeweils 2 Millionen Dollar, und die MTA in San Francisco warnte vor möglichen Störungen im Nahverkehr. Die Fluggesellschaft Southwest Airlines sah sich kürzlich gezwungen, mehr als 2.000 Flüge zu streichen, da Gerüchten zufolge die Piloten wegen der Impfpflicht des Unternehmens „krankgeschrieben“ waren. Später protestierten Southwest-Mitarbeiter öffentlich gegen das Mandat, woraufhin das Unternehmen vorübergehend eingelenkt hat. Jeder lokale Kampf um das Impfmandat trägt letztlich zu einem nationalen Spiel mit hohen Einsätzen bei, bei dem die arbeitende Bevölkerung gegen eine reiche, zunehmend autoritäre Oberschicht antritt.

Der Impfstoff bietet den perfekten Vorwand für ideologische Säuberungen in wichtigen Institutionen und Industrien, aber diese Säuberungen könnten nach hinten losgehen. Derzeit wird immer noch eine beträchtliche Menge an menschlicher Arbeit benötigt, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Obwohl die Reaktion auf die Pandemie in weiten Teilen einem kontrollierten Abriss glich, ist das Potenzial für einen Übergang zur vollständigen Automatisierung, zu einer reinen Mietwirtschaft, selbstfahrenden Fahrzeugen und zentralisierten biometrischen Ausweisen noch nicht voll ausgeschöpft. Wie bei zahllosen Unternehmungen, die aus dem Silicon Valley kommen, sind die Kapital- und Marketingpläne vielen der notwendigen technologischen Entwicklungen vorausgegangen.

Monatelang taten Akademiker, Wissenschaftler, Manager, Verwaltungsangestellte und Journalisten die Härten, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind, als notwendig ab, um „Leben zu retten“. Jetzt, nachdem sie so viele Menschen wie Wegwerfartikel behandelt haben, könnten die Fachleute, die die Schließungen und die Impfvorschriften gerechtfertigt haben, die Auswirkungen dieser Politik in Form von Streiks und Engpässen zu spüren bekommen. Wenn es den Arbeitnehmern gelingt, der Intelligenz genug Unannehmlichkeiten zu bereiten und den Unternehmen und Eliten genug Einnahmeverluste zu bescheren, können sie vielleicht etwas Boden gewinnen. Während die COVID-19-Politik in der Vergangenheit dazu diente, die Mobilisierung und Organisierung der Massen zu untergraben, bietet der angespannte Arbeitsmarkt jetzt eine einzigartige Chance, diesen Trend umzukehren.