„RFK Jr. deckt auf: CIA hinter den Kulissen der großen Medien?“

Rolling Stone, Daily Beast & Washington Post ALLE von der CIA kompromittiert, warnt RFK Jr.

Obwohl er wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden auf die Debattenbühne treten wird, hält sich der Präsidentschaftskandidat für 2024, Robert F. Kennedy Jr., nicht zurück, wenn es darum geht, den Propagandaelefanten im Raum, bekannt als die Central Intelligence Agency (CIA), öffentlich zu thematisieren.

RFK Jr. hat wiederholt behauptet, dass die CIA hinter vielen großen Verschwörungen steckt, einschließlich der Ermordung seines eigenen Onkels. RFK Jr. behauptet ebenfalls, dass die CIA viele große Medien infiltriert hat, einschließlich Rolling Stone, The Daily Beast und The Washington Post.

„Es gab eine Bestimmung in der CIA-Charta, die besagte, dass die CIA das amerikanische Volk nicht propagandistisch beeinflussen kann“, erklärte RFK Jr. kürzlich. Er fügte hinzu, dass Barack Hussein Obama dieses Verbot 2016 aufgehoben habe.

„Dadurch wurde im Grunde die Tür für die Operation Mockingbird geöffnet und die CIA begann wieder, das amerikanische Volk zu beeinflussen. Die Operation Mockingbird war ein Programm zur Kompromittierung amerikanischer Journalisten“, fügte er hinzu.

Laut RFK Jr. ist die CIA „der größte Geldgeber für Journalismus weltweit“. Der Kommentator Dave Rubin lenkte die Aufmerksamkeit auf diese und andere Aussagen, die RFK Jr. kürzlich in einem Video machte, in dem er die Namen all jener zusammenstellte, die er als Mitverschwörer ansieht, um den Massen Propaganda aufzudrängen.

„Hochrangige Geheimdienstbeamte oder Personen, die in Verbindung mit der Geheimdienstindustrie stehen, leiten diese Zeitschriften“, behauptet RFK Jr. über viele der bekanntesten Unternehmensmedien.

„Noah Schlackman, der den Rolling Stone leitet, … Daily Beast wurde von John Avalon geleitet, der Verbindungen zu den Geheimdiensten hat. Selbst Zeitschriften wie Smithsonian und National Geographic, Nature, The Washington Post und The New York Times scheinen von der CIA kompromittiert zu sein.“

Enthüllungen in den Twitter-Dateien zeigen zudem, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) neben der CIA ebenfalls an der Steuerung der „Nachrichten“ beteiligt ist. Beide Agenturen, so RFK Jr., „betreiben Plattformen innerhalb von Twitter und Facebook, die es ihnen ermöglichen, Informationen zu manipulieren, Menschen von der Plattform zu entfernen und bestimmte Personen zum Schweigen zu bringen, die sie nicht mögen.“

„Heute ist die CIA der größte Geldgeber für Journalismus weltweit“, sagte RFK Jr.

Dies sind gewichtige Behauptungen, von der Art, die zum tragischen Ende seines Onkels, dem verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy, geführt haben könnten. Wie dieser Kennedy zeigt auch dieser keine Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen, selbst auf Kosten großer Risiken für sich und seine Familie.

„Er ist ein nationaler Schatz, weil er die Wahrheit über unsere korrupte Regierung sagt“, schrieb jemand auf YouTube über RFK Jr. „Es ist schade, dass die Demokraten ihm keine Plattform bieten.“

Ein anderer äußerte sich tief besorgt über die klare und gegenwärtige Gefahr, der unser Land gegenübersteht – eine Bedrohung, die bereits seit vielen Jahrzehnten besteht und nun bereit zu sein scheint, ihr endgültiges Spiel zu spielen.

„Wenn die Demokraten ihm nicht erlauben zu debattieren oder gehört zu werden, wie ist das dann keine Einmischung in die Wahlen?“, fragte ein anderer angesichts dieser offensichtlichen Missachtung des Gesetzes.

„Wir leben in einer Zeit, in der das berühmte Zitat von William Casey wahr wird: ‚Wenn alles, was das amerikanische Volk für wahr hält, falsch ist, dann haben wir unseren Job erledigt'“, zitierte ein anderer.

„Wenn der Staat groß genug wird, um jeden Aspekt des Lebens zu berühren, wird die gesamte Berichterstattung zunehmend vom Staat abhängig und Medien, die Zugang gewähren, werden zu Staatsmedien“, bemerkte ein weiterer Leser.