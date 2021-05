Risiko einer bewaffneten Konfrontation zwischen China und Taiwan „beispiellos“, sagen Experten

Ein Expertenbericht, über den die South China Morning Post berichtet, weist darauf hin, dass das Risiko einer bewaffneten Konfrontation zwischen dem chinesischen Regime und Taiwan „auf einem Allzeithoch“ ist. Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, analysierten die Experten die militärische Stärke beider Seiten, die Handelsbeziehungen, die öffentliche Meinung, politische Ereignisse, die Unterstützung von Verbündeten und Chinas Reden, die seinen klaren Willen zur Invasion der Insel ausdrücken.

„Die Spannungen in der Straße von Taiwan sind so stark angestiegen, dass das Risiko eines bewaffneten Konflikts so hoch ist wie nie zuvor“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht.

Die Experten, die die Informationen zusammenstellten aufgrund von gemeldeten Daten schlossen, stammen von der China Cross-Strait Academy, einer in Hongkong ansässigen Gruppe von Wissenschaftlern, die von Lei Xiying gegründet wurde.

Ihre Schlussfolgerung basierte auf einem Index für das Risiko eines bewaffneten Konflikts in der Meerenge, den die Forscher bis 2021 auf einer Skala von 1 bis 10 auf 7,21 schätzten.

Sie untersuchten auch die gleichen Faktoren über die letzten 8 Jahrzehnte, um vergleichbare Risikoindizes zu erhalten. Sie nahmen als Basis die 1950er Jahre, als antikommunistische nationalistische Kräfte vom Festland nach Taiwan geflohen waren, und zur Überraschung der Forscher lag der Index dort mit 6,7 Punkten niedriger als heute.

In den 1970er Jahren lag sie bei 6,5, fiel aber 1978 auf 4,55 zurück, als Washington formelle diplomatische Beziehungen zu Peking aufnahm.

Das Risiko eines Konflikts war auch in den 1990er Jahren gering, als Festlandchina wirtschaftliche Reformen einleitete, die Investitionen aus der ganzen Welt, einschließlich Taiwan, anzogen.

Seit dem Jahr 2000 begann der Index wieder stark zu steigen, als die pro-unabhängige Demokratische Fortschrittspartei in Taiwan die Macht übernahm und damit die 55-jährige Herrschaft von Pekings treuem Verbündeten, der Kuomintang, beendete.

Nach einem kleinen Plateau markiert der Index von 2015 bis heute ein exponentielles Wachstum in Bezug auf das Risiko einer echten Konfrontation.

Im gleichen Sinne veröffentlichte die Zeitung The Economist Anfang dieses Monats einen Bericht, in dem sie feststellt, dass die Straße von Taiwan, in der sich der Streitpunkt zwischen China, Taiwan und den verschiedenen intervenierenden Weltmächten befindet, der „gefährlichste Ort auf dem Planeten Erde“ ist.

Inmitten des zunehmend aggressiven Verhaltens der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) schlugen taiwanesische Beamte für nationale Sicherheit Ende Mai erneut ein Gesetz vor, um die Verwendung der chinesischen Flagge auf der Insel zu verbieten, berichtete Breitbart.

Die taiwanesischen Behörden änderten auch das Design ihres Reisepasses, indem sie die Bezeichnung „Republik China“ entfernten, eine Bezeichnung, die ihnen auferlegt wurde, indem sie das Wort Taiwan abschwächten.

Chinas Übergriffe auf Taiwan haben in den letzten Monaten zugenommen. Einschließlich der regelmäßigen Verletzung des Luftraums mit Kampfflugzeugen mit dem einzigen Zweck, das taiwanesische Volk einzuschüchtern.

Die Trump-Administration sicherte Taiwan ihren bedingungslosen Schutz zu. Bei wiederholten Gelegenheiten haben sich verschiedene Offizielle, einschließlich Trump selbst, zur Verteidigung Taiwans geäußert und die Einschüchterungsversuche der KPCh verurteilt. Während die Vereinigten Staaten bestätigten, dass ihr Engagement für Taiwan weiterhin solide ist, gibt es Zweifel daran, wie die neue Biden-Administration auf ein mögliches Kriegsszenario reagieren würde.