RNA für den Omikron-Booster von Moderna wird von einem CIA-nahen Unternehmen hergestellt

Seit Ende letzten Jahres wird die mRNA für die COVID-19-Impfstoffe von Moderna, einschließlich des kürzlich neu formulierten Omicron-Boosters, ausschließlich von einem wenig bekannten Unternehmen mit engen Verbindungen zu den US-Geheimdiensten hergestellt.

Anfang dieser Woche wurde im Vereinigten Königreich als erstem Land die neu formulierte Version des COVID-19-Impfstoffs von Moderna zugelassen, die angeblich sowohl gegen die ursprüngliche Form des Virus als auch gegen die deutlich weniger tödliche, aber übertragbare Omicron-Variante schützt. Das Produkt wurde von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) mit Unterstützung der Kommission für Humanarzneimittel der britischen Regierung zugelassen.

Der neu formulierte Impfstoff, der von den britischen Behörden als „geschärftes Instrument“ in der fortlaufenden Impfkampagne des Landes bezeichnet wird, kombiniert den zuvor zugelassenen COVID-19-Impfstoff mit einem „Impfstoffkandidaten“ gegen die Omicron-Variante BA.1. Dieser Impfstoffkandidat wurde nie zuvor zugelassen und war nicht Gegenstand einer unabhängigen Studie. Die MHRA genehmigte den Impfstoff auf der Grundlage einer einzigen, unvollständigen Humanstudie, die derzeit von Moderna durchgeführt wird. Das Unternehmen hat im Juni und Juli in Pressemitteilungen unvollständige Daten aus dieser Studie veröffentlicht. Die Studie wurde noch nicht in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht oder von Fachleuten geprüft. Keine Zulassungsbehörde, auch nicht die MHRA, hat Bedenken geäußert, dass Moderna in der Vergangenheit verdächtige und wahrscheinlich illegale Aktivitäten bei früheren Produktversuchen durchgeführt hat, auch nicht bei seinem ursprünglichen Impfstoff COVID-19.

Die Zulassung erfolgt kurz bevor mehrere westliche Länder, darunter das Vereinigte Königreich, in diesem Herbst eine massive COVID-19-Auffrischungsimpfkampagne durchführen wollen. Moderna hat außerdem darauf hingewiesen, dass die Zulassung des Omicron-Auffrischungsimpfstoffs in den USA, der EU, Australien und Kanada noch aussteht – alle diese Länder planen im Herbst ebenfalls Impfkampagnen mit Schwerpunkt COVID-19. Der CEO des Unternehmens, Stéphane Bancel, bezeichnete den neu formulierten Impfstoff als „unseren Hauptkandidaten für eine Auffrischungsimpfung im Herbst 2022“.

Moderna-Vorstandschef Stéphane Bancel, Quelle: ClockworkOrange

Im Gegensatz zum ursprünglichen COVID-19-Impfstoff des Unternehmens wird das genetische Material bzw. die Boten-RNA (mRNA) für diesen neuen Impfstoff, einschließlich des neu formulierten genetischen Materials, das Schutz gegen die Omicron-Variante bieten soll, jedoch nicht von Moderna, sondern von einem relativ neuen Unternehmen hergestellt, das trotz seiner offenen Verbindungen zu den US-Geheimdiensten kaum Beachtung in den Medien gefunden hat. Im vergangenen September wurde in aller Stille bekannt gegeben, dass ein Unternehmen namens „National Resilience“ (oft einfach nur „Resilience“ genannt) mit der Herstellung der mRNA für die COVID-19-Impfstoffprodukte von Moderna beginnen würde. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird „Resilience“ die mRNA für den Moderna-COVID-19-Impfstoff in seiner Anlage in Mississauga, Ontario, herstellen und weltweit vertreiben.

„Die Bioproduktion neu erfinden“

„National Resilience“ wurde erst vor relativ kurzer Zeit, im November 2020, gegründet und beschreibt sich selbst als „ein Produktions- und Technologieunternehmen, das sich der Erweiterung des Zugangs zu komplexen Arzneimitteln und dem Schutz der biopharmazeutischen Lieferketten vor Unterbrechungen verschrieben hat“. Seitdem baut es „ein nachhaltiges Netzwerk von Hightech-End-Produktionslösungen auf, um sicherzustellen, dass die Medikamente von heute und morgen schnell, sicher und in großem Maßstab hergestellt werden können.“ Darüber hinaus plant das Unternehmen, „die Bioproduktion neu zu erfinden“ und „den Zugang zu Medikamenten zu demokratisieren“, insbesondere zu Gentherapien, experimentellen Impfstoffen und anderen „Medikamenten von morgen“.

Um diese Ziele zu erreichen, kündigte das Unternehmen an, es werde „aktiv in die Entwicklung leistungsfähiger neuer Technologien zur Herstellung komplexer Medikamente investieren, die die Zukunft der Therapeutika bestimmen, einschließlich Zell- und Gentherapien, viraler Vektoren, Impfstoffe und Proteine“. Das Unternehmen wurde mit der Absicht gegründet, „ein besseres System für die Herstellung komplexer Arzneimittel zur Bekämpfung tödlicher Krankheiten zu entwickeln“, um die „Pandemievorsorge“ nach der COVID-Krise zu verbessern.

Das Unternehmen vermarktete seine Produktionskapazitäten zunächst als „Resilience-Plattform“ und bietet hauptsächlich „RNA-Modalitäten“, einschließlich der Entwicklung von RNA für Impfstoffe, Gen-Editierung und Therapeutika, sowie „Virusproduktion“, einschließlich viraler Vektoren, onkolytischer Viren (d. h. Viren, die so entwickelt wurden, dass sie bevorzugt Krebszellen angreifen), Viren für die Entwicklung von Impfstoffen und gen-editierte Viren für nicht näher spezifizierte Zwecke. Es ist erwähnenswert, dass bisher viele umstrittene „Gain-Of-Function“-Experimente die Modifizierung von Viren für die gleichen Zwecke gerechtfertigt haben, wie sie von „National Resilience’s Virus Production capabilities“ beschrieben werden. Darüber hinaus bietet „National Resilience“ seinen Kunden Produktrezepturen und andere Modalitäten wie Biologika und Zelltherapien an, und der Abschnitt „Virusproduktion“ auf seiner Website wurde inzwischen entfernt.

Resilience-Vorstandschef Rahul Singhvi, Quelle: Resilience

Da „National Resilience“ ein so junges Unternehmen ist, hat es nur sehr wenige Kunden und es gibt nur wenige öffentlich zugängliche Informationen über seine Produktionskapazitäten, abgesehen von der Website des Unternehmens. Das Unternehmen erwarb erst im März 2021 seine erste kommerzielle Produktionsanlage in Boston, MA, die von „Sanofi“ gekauft wurde, und kurz darauf eine weitere Anlage in Mississauga, Ontario, Kanada. Für die Werke wurden Umgestaltungen angekündigt, über deren Fortschritte jedoch nur wenig bekannt ist. Vor den Übernahmen hatte das Unternehmen eine Anlage in Fremont, Kalifornien, in der Bay Area untervermietet. Reporter fragten sich damals verdutzt, warum ein Unternehmen mit damals etwa 700 Mitarbeitern insgesamt 599.00 Quadratmeter Produktionsfläche erworben hatte, nachdem es erst weniger als sechs Monate zuvor aus der Versenkung aufgetaucht war.

Im April 2021 erwarb „National Resilience“ das Unternehmen „Ology Bioservices Inc.“, das im November zuvor vom US-Militär einen Auftrag in Höhe von 37 Millionen Dollar für die Entwicklung eines fortschrittlichen monoklonalen Antikörpers zur Behandlung von COVID-19 erhalten hatte. Mit dieser Übernahme erhielt „National Resilience“ auch sein erstes Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) und die Möglichkeit, Zell- und Gentherapien, virale Lebendimpfstoffe und -vektoren sowie onkolytische Viren herzustellen.

Obwohl sich „National Resilience“ noch im Anfangsstadium der Entwicklung seiner „revolutionären“ Produktionskapazitäten befindet, ist das Unternehmen im Juli letzten Jahres eine Partnerschaft mit der kanadischen Regierung eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant die kanadische Regierung, 199,2 Millionen CAD (etwa 154,9 Millionen kanadische Dollar) in die in Ontario ansässige Tochtergesellschaft von „National Resilience“, „Resilience Biotechnologies Inc.“ zu investieren. Der größte Teil dieser Mittel ist für den Ausbau der Anlage in Ontario bestimmt, die Resilience im vergangenen März erworben hat und in der jetzt die mRNA für die COVID-19-Produkte von Moderna hergestellt wird. Der kanadische Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, François-Philippe Champagne, erklärte damals, die Investition werde „die künftige Pandemiebereitschaft stärken“ und dazu beitragen, „das kanadische Ökosystem der Biowissenschaften als Motor für unseren wirtschaftlichen Aufschwung auszubauen“. Erst kürzlich, im Jahr 2022, hat das Unternehmen einige neue Kunden bekannt gegeben – „Takeda“, „Opus Genetics“ und das US-Verteidigungsministerium.

Den Führungskräften von „National Resilience“ zufolge gehen die Ambitionen des Unternehmens offenbar weit über die Herstellung von RNA und Viren hinaus. So hat der CEO von „Resilience“, Rahul Singhvi, behauptet, das Unternehmen wolle „das fortschrittlichste biopharmazeutische Produktionsökosystem der Welt“ aufbauen. Singhvi hat sich jedoch geweigert, genauere Angaben darüber zu machen, wie das Unternehmen zum besten Biopharmaunternehmen der Welt werden will.

In einem Interview mit der „San Francisco Business Times“ erklärte Singhvi, dass Resilience seine riesigen Produktionsanlagen mit „Technologien und Menschen füllen will, die neue Standards für die Herstellung von Zell- und Gentherapien sowie RNA-basierten Behandlungen setzen und anwenden können“. Vor „Resilience“ war Singhvi CEO von „NovaVax“ und operativer Partner bei „Flagship Pioneering“, das eine wichtige Rolle bei der Gründung und dem Aufstieg von Moderna spielte.

Singhvi betonte ferner, dass „National Resilience“ „kein Unternehmen für Therapeutika, kein Auftragnehmer und kein Unternehmen für Werkzeuge“ sei und stattdessen darauf abziele, „die Produktion unter Verwendung der neuen therapeutischen Modalitäten anzukurbeln“, wie etwa RNA-basierte Behandlungen, die in der COVID-19-Ära zur Normalität geworden sind. Während Auftragshersteller „wie Küchen sind, mit Töpfen und Pfannen, die für jedes Rezept bereitstehen“, „versuchen wir, die Rezepte zu korrigieren“, erklärte Singhvi. Ein Mitglied des Verwaltungsrats von „Resilience“, der ehemalige FDA-Kommissar und Pfizer-Vorstand Scott Gottlieb, hat das Unternehmen als das Äquivalent zu „Amazon Web Services“ für die Biotechnologiebranche beschrieben.

Im Wesentlichen wirbt „Resilience“ damit, Lösungen anzubieten, die es ermöglichen, „futuristische“ Medikamente, einschließlich mRNA-Impfstoffe, schneller und effizienter herzustellen, mit dem offensichtlichen Ziel, bestimmte Teile des Bioproduktionsprozesses zu monopolisieren. Das Unternehmen scheint auch bereit zu sein, der bevorzugte Hersteller für mRNA-Impfstoffe und experimentelle Therapeutika im Falle einer künftigen Pandemie zu werden, die nach Ansicht einiger „Philanthropen“ des öffentlichen Gesundheitswesens wie Bill Gates unmittelbar bevorsteht.

Der vielleicht bemerkenswerteste Ehrgeiz des Unternehmens bezieht sich auf die Behauptung, dass es seine Kunden durch das behördliche Zulassungsverfahren begleitet. In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen den Schwerpunkt auf die schnelle Massenproduktion experimenteller Gentherapien legt, scheint seine erklärte Absicht, die von ihm hergestellten „futuristischen“ medizinischen Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, im Widerspruch zu den langsameren, traditionellen Zulassungsverfahren zu stehen. In der Tat könnte man leicht argumentieren, dass die Zulassungen von mRNA-Impfstoffen, die während der COVID-19-Krise zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit erteilt wurden, nur möglich waren, weil die behördlichen Verfahrensabläufe und Sicherheitstests aufgrund der wahrgenommenen Dringlichkeit der Situation erheblich gelockert wurden.

„Resilience“ scheint darauf bedacht zu sein, dass sich dieses Phänomen wiederholt. Wie bereits erwähnt, behauptet das Unternehmen, die Festlegung und Anwendung „neuer Standards für die Herstellung von Zell- und Gentherapien“ zu ermöglichen, und sagt auch, dass es plant, ein „Träger von technologieübergreifenden Standards zu werden, der dazu beiträgt, dass Therapien effizienter auf den Markt kommen.“ Zuvor hatte das Unternehmen auf seiner Website „regulatorische Unterstützung“ und „Strategieberatung“ für Kunden angeboten und damit angedeutet, dass es versuchen würde, zwischen Kunden und staatlichen Aufsichtsbehörden zu vermitteln, um sein Ziel zu erreichen, dass die von ihm hergestellten Produkte schneller auf den Markt kommen. Darüber hinaus behauptete das Unternehmen, dass es bei seiner Gründung nicht näher spezifizierte „regulatorische Fähigkeiten“ erwerben wolle. Wenn dem so ist, ist es sicherlich bemerkenswert, dass ehemalige Spitzenbeamte der „Food and Drug Administration“ (FDA) entweder im Vorstand des Unternehmens sitzen oder, wie in Kürze erwähnt wird, eine wichtige Rolle bei der Gründung des Unternehmens gespielt haben.

Die Leute hinter „Resilienz“

„Resilience“ wurde von dem Biotech-Risikokapitalgeber Robert Nelsen mitbegründet, der dafür bekannt ist, dass er „den frühesten Einflüsterungen der Wissenschaft zuhört, selbst wenn die Daten für alle anderen noch zu früh sind.“ Nelsen war einer der ersten Investoren von „Illumina“, einem in Kalifornien ansässigen Hard- und Softwaregiganten im Bereich der Gensequenzierung, von dem man annimmt, dass er derzeit den Bereich der Genomik dominiert. Wie in einer früheren „Unlimited Hangout“-Untersuchung erwähnt, ist „Illumina“ eng mit dem DARPA-Äquivalent des „Wellcome Trust“ verbunden, das als „Wellcome Leap“ bekannt ist und sich ebenfalls auf „futuristische“ und transhumanistische „Medikamente“ konzentriert. Nelsen ist jetzt Vorsitzender des Vorstands von „National Resilience“, der ein „Who’s Who“ von Big Playern des nationalen US-Sicherheitsstaates, Big Pharma und der pharmabezogenen „Philanthropie“ ist.

Bob Nelsen von ARCH Venture Partners, Quelle: ARCH Venture Partners

Obwohl Nelsen ein Großteil des Verdienstes für die Gründung von „Resilience“ zugeschrieben wird, verriet er in einem Interview, dass die Idee für das Unternehmen eigentlich von jemand anderem stammte – Luciana Borio. Im Juli letzten Jahres verriet Nelsen, dass ein Gespräch mit Borio über „ihre Arbeit als Leiterin der Pandemievorsorge im NSC [National Security Council]“ zur Gründung von Nelsens 800-Millionen-Dollar-Startup Resilience geführt habe.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Borio Vizepräsidentin von „In-Q-Tel“, dem Risikokapitalzweig der CIA, der seit seiner Gründung Anfang der 2000er Jahre eine Reihe von Unternehmen gegründet hat, von denen viele als Fassade für die Agency fungieren. Vor „In-Q-Tel“ war sie während der Trump-Regierung Direktorin für medizinische und biologische Abwehrbereitschaft im Nationalen Sicherheitsrat und von 2015 bis 2017 amtierende Chefwissenschaftlerin der FDA.

Borio ist derzeit Senior Fellow für globale Gesundheit beim „Council on Foreign Relations“, Beraterin von „Goldman Sachs“, Mitglied der von Bill Gates finanzierten Impfstoffallianz „CEPI“ und Partnerin bei Nelsens Risikokapitalgesellschaft „ARCH Venture Partners“, die „Resilience“ finanziert. Nelsens ARCH finanzierte zuvor „Nanosys“, das Unternehmen des umstrittenen Wissenschaftlers Charles Lieber. Zum Zeitpunkt ihres Gesprächs mit Nelsen, das zur Gründung von „Resilience“ führte, war Borio Mitverfasserin eines Strategiepapiers für das „Johns Hopkins Center for Health Security“, in dem empfohlen wurde, den COVID-19-Impfstatus mit Lebensmittelmarkenprogrammen und Miethilfen zu verknüpfen, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu zwingen, den experimentellen Impfstoff zu nehmen.

Borio ist nicht die einzige Verbindung von Resilience zu „In-Q-Tel“, denn der CEO von In-Q-Tel, Chris Darby, sitzt im Verwaltungsrat des Unternehmens. Darby ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der „CIA Officers Memorial Foundation“. Darby war vor kurzem auch Mitglied der „National Security Commission on Artificial Intelligence“ (NSCAI), in der Mitglieder des Militärs, der Geheimdienste und der führenden Unternehmen des Silicon Valley für die Notwendigkeit plädierten, den Einsatz von „Altsystemen“ zugunsten von KI-Alternativen zu reduzieren, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Zu diesen „Altsystemen“ zählte die NSCAI persönliche Arztbesuche und sogar die medizinische Versorgung durch einen menschlichen Arzt, im Gegensatz zu einem KI-„Arzt“. Die NSCAI sprach sich auch für die Beseitigung von „regulatorischen Hindernissen“ aus, die verhindern, dass diese neuen Technologien die „Altsysteme“ ersetzen können.

Resilienz-Vorstandsmitglied Drew Oetting, Quelle: 8VC

Ein weiteres bemerkenswertes Vorstandsmitglied mit Blick auf die Verbindungen von „Resilience“ zu den Geheimdiensten ist Drew Oetting. Oetting arbeitet für „Cerberus Capital Management“, das Unternehmen unter der Leitung von Steve Feinberg, der zuvor das „Intelligence Advisory Board“ des Präsidenten unter der Trump-Regierung leitete. Cerberus ist insbesondere die Muttergesellschaft von „DynCorp“, einem umstrittenen US-Auftragnehmer für nationale Sicherheit, der in zahlreiche Skandale verwickelt ist, darunter Skandale im Zusammenhang mit Sexhandel in Konfliktgebieten. Oetting ist auch Teil der mit der CIA verbundenen Nichtregierungsorganisation „Thorn“, die sich angeblich auf die Bekämpfung des Kinderhandels konzentriert und Gegenstand einer früheren Untersuchung von „Unlimited Hangout“ war.

Oetting ist auch Mitbegründer von „8VC“, einer Risikokapitalfirma, die einer der Hauptinvestoren von „Resilience“ ist. Der andere Mitbegründer von „8VC“ ist Joe Lonsdale, und Oetting „begann seine Karriere“ als Lonsdales Stabschef. Lonsdale ist zusammen mit Peter Thiel und Alex Karp Mitbegründer von „Palantir“, einem Tarnunternehmen der CIA und Auftragnehmer des Geheimdienstes, das der Nachfolger des umstrittenen Massenüberwachungs- und Datenverarbeitungsprogramms „Total Information Awareness“ (TIA) der DARPA ist. Darüber hinaus arbeitete Oetting früher für den Investmentfonds von Bill Gates.

Bemerkenswert ist auch die Anwesenheit von Joseph Robert Kerrey, ehemaliger US-Senator für Nebraska und ehemaliges Mitglied der mit Interessenkonflikten behafteten 9/11-Kommission, im Vorstand von „Resilience“. Kerrey ist derzeit geschäftsführender Direktor von „Allen & Co“, einem New Yorker Investmentbanking-Unternehmen, das seit 1983 jährlich ein „Sommercamp für Milliardäre“ ausrichtet. „Allen & Co.“ ist seit langem ein wichtiger Akteur in Netzwerken, in denen sich organisierte Kriminalität und Geheimdienste überschneiden, und wird in meinem demnächst erscheinenden Buch „One Nation Under Blackmail“ wiederholt erwähnt. So hatten Charles und Herbert Allen, die das Unternehmen jahrzehntelang leiteten, vor allem auf den Bahamas beträchtliche geschäftliche Beziehungen zu den führenden Köpfen des organisierten Verbrechens und zu Strohmännern berüchtigter Gangster wie Meyer Lansky. Sie waren auch Geschäftspartner von Leslie Wexners Mentoren A. Alfred Taubman und Max Fisher sowie Mitarbeiter von Earl Brian, einem der Architekten des PROMIS-Softwareskandals, bei dem das organisierte Verbrechen und Geheimdienstnetze zusammenarbeiteten, um die PROMIS-Software zu stehlen und dann zu Erpressungs- und Geheimdienstzwecken zu kompromittieren. „Allen & Co.“ war ein Hauptinvestor in Brians Geschäftsinteressen in der Technologiebranche, die Brian bei seinen Versuchen nutzte, die Entwickler von PROMIS, „Inslaw Inc.“, in den Bankrott zu treiben und Versionen von PROMIS zu vermarkten, die zunächst vom israelischen Geheimdienst und später von der CIA kompromittiert worden waren.

Neben diesen mit der Geheimdienstgemeinde verbundenen Personen gehören dem Vorstand von „Resilience“ die ehemalige Vorstandschefin der „Bill & Melinda Gates Foundation“, Susan Desmond-Hellmann, der ehemalige FDA-Kommissar und Pfizer-Vorstandsmitglied Scott Gottlieb, zwei ehemalige Führungskräfte von „Johnson & Johnson“, der ehemalige Präsident und CEO der nordamerikanischen Niederlassung von „Teva Pharmaceuticals“, George Barrett, die CalTech-Professorin und Vorstandsmitglied von „Alphabet“ (d. h. Google) und „Illumina“, Frances Arnold, der ehemalige Geschäftsführer von „Genentech“ und „Merck“, Patrick Yang, sowie der CEO von „Resilience“, Rahul Singhvi, an.

Boosten oder nicht boosten

Es ist sicherlich bezeichnend, dass die normalerweise öffentlichkeitsscheue Firma Moderna so wenig über ihre Partnerschaft mit „Resilience“ gesagt hat und dass „Resilience“ trotz seiner ehrgeizigen Pläne ebenfalls das Rampenlicht der Medien gemieden hat. In Anbetracht der Geschichte von Moderna und der Verbindungen von „Resilience“ könnte hinter dieser Partnerschaft mehr stecken, als man auf den ersten Blick sieht, und besorgte Bürger täten gut daran, „Resilience“, seine Partnerschaften und die Produkte, die es herstellt, sehr genau im Auge zu behalten.

Angesichts der Tatsache, dass wir heute in einer Welt leben, in der die Entscheidungen der Behörden über die Zulassung von Arzneimitteln zunehmend von den Pressemitteilungen der Unternehmen beeinflusst werden und die normalen Regulierungsverfahren als zu „langsam“ auf der Strecke geblieben sind, wird das genetische Material, das „Resilience“ für die „Medikamente von morgen“ herstellt, wahrscheinlich kaum noch geprüft. Dies scheint bereits für den kürzlich umgestalteten COVID-19-Impfstoff von Moderna zu gelten, da es keine unabhängige Untersuchung der neuen genetischen Sequenz der mRNA, die in dem Omicron-spezifischen Impfstoffkandidaten verwendet wird, oder ihrer kurz-, mittel- oder langfristigen Auswirkungen auf den menschlichen Körper gegeben hat. Wer der übergroßen Rolle skeptisch gegenübersteht, die Geheimdienstunternehmen bei der versuchten technologischen „Revolution“ im medizinischen Bereich spielen, sollte die Rolle von „Resilience“ bei der bevorstehenden Impfkampagne im Herbst und bei künftigen Pandemie- und Gesundheitsszenarien bedenken, bevor er deren „futuristische“ Produkte ausprobiert.