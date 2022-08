Neue Dokumente vom Moderna zeigen, dass die mRNA-COVID-Impfstoffe Missbildungen am Skelett verursachen – so erging es den Nachkommen von Laborratten, die geimpft wurden

Ratten, denen die experimentellen mRNA-verändernden COVID-Impfstoffe von Moderna injiziert wurden, entwickelten Rippenfehlbildungen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die Judicial Watch durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act von dem Pharmariesen erhalten hat.

Judicial Watch erhielt ein 700-seitiges Dokumentenpaket des Pharmaunternehmens, darunter Auszüge aus Modernas formellem Antrag auf biologische Zulassung, einem Formular, das Arzneimittelhersteller bei der Food and Drug Administration zur Genehmigung einreichen müssen.

Die Dokumente wurden noch nicht veröffentlicht, wurden aber von der ehemaligen Pharmamanagerin Alexandra Latypova analysiert und von der Epoch Times eingesehen.

Die Dokumente enthalten auch Testergebnisse von reproduktionstoxikologischen Tests, die an Nagetieren durchgeführt wurden. Die Testergebnisse bestätigen, dass die Gen-Editing-Spritzen von Moderna bei den Nachkommen von Ratten, denen Dosen von mRNA-1273 oder Spikevax mRNA injiziert wurden, eine Entstellung des Skeletts verursachen.

Sechs von 149 Rattenbabys hatten gewellte Rippen und 5 von ihnen hatten auch Rippenknötchen, so die internen Dokumente von Moderna.

„Zu den mRNA-1273-bedingten Veränderungen bei der Skelettuntersuchung gehörte ein statistisch signifikanter Anstieg der Zahl der F1-Ratten mit einer oder mehreren gewellten Rippen und einem oder mehreren Rippenknötchen. Gewellte Rippen traten bei 6 Föten und 4 Würfen mit einer fetalen Prävalenz von 4,03 % und einer Wurfprävalenz von 18,2 % auf. Rippenknötchen traten bei 5 dieser 6 Föten auf“, heißt es in dem Dokument.

„F1“ bezieht sich in dem Dokument auf die Nachkommen einer Ratte, „Wurf“ bezieht sich auf eine Gruppengeburt von Ratten und „gewellte Rippen“ bezieht sich auf deformierte Rippen.

„Die mütterliche Toxizität in Form von klinischen Beobachtungen wurde fünf Tage nach der letzten Dosis (13.Trächtigkeitstag) beobachtet, was mit dem empfindlichsten Zeitraum für die Rippenentwicklung bei Ratten (14. bis 17.Trächtigkeitstag) korreliert“, heißt es in den Dokumenten.

Die Epoch Times schreibt:

Laut der Analyse von Latypova wurden nur weibliche Ratten untersucht (männliche Ratten wurden nicht mit dem Moderna-Impfstoff behandelt).

Die Weibchen erhielten eine menschliche Dosis von 100mcg Spikevax mRNA, 28 und 14 Tage vor der Paarung und an den Trächtigkeitstagen 1 und 13. Die hälfte der Ratten wurde vor der Geburt eingeschläfert, um die Föten zu untersuchen, der Rest folgte bis 21 Tage nach der Geburt“, erklärte Latypova, „für die Größe der Studie werden keine Zahlen angegeben.“

…

Reproduktionstoxikologie ist die Untersuchung der schädlichen Auswirkungen von Arzneimitteln auf die Fortpflanzung. Die FDA verlangt Reproduktionstoxizitätstests für jedes NME, das bei Frauen im gebärfähigen Alter eingesetzt werden soll“, so Latypova, die in mehr als 60 pharmazeutischen Unternehmen gearbeitet hat, wobei sie sich hauptsächlich auf die Erstellung und Überprüfung von klinischen Studien konzentrierte, von denen viele bei der FDA eingereicht wurden.

Die FDA hat der Öffentlichkeit versichert, dass COVID-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind und keine nachteiligen Auswirkungen auf die postnatale Entwicklung haben.

„In der Studie wurden keine impfstoffbedingten fötalen Missbildungen oder Abweichungen und keine nachteiligen Auswirkungen auf die postnatale Entwicklung beobachtet“, so die FDA auf ihrem Etikett vom 30. Januar für den Spikevax-Impfstoff von Moderna.

Das Center for Disease Control besteht darauf, dass schwangere Frauen eine COVID-19-Injektion erhalten.

Dennoch haben Ärzte davor gewarnt, dass Totgeburten bei vollständig geimpften Müttern in einem noch nie dagewesenen Ausmaß vorkommen.

Auf gerichtliche Anordnung hin veröffentlicht die FDA jeden Monat die Daten der Pfizer-Studie. Einem am 1. Juli veröffentlichten Bericht von Pfizer über unerwünschte Ereignisse zufolge verloren 44 Prozent aller Frauen, die an der COVID-Impfstudie von Pfizer teilnahmen, ihre ungeborenen Kinder. Pfizer behauptet, die ungewöhnlich hohe Zahl von Totgeburten stehe in keinem Zusammenhang mit der COVID-Impfstudie.

In der Zwischenzeit hat das National Institute of Health (NIH) erst im Juni damit begonnen, die Auswirkungen von COVID-Impfstoffen auf die Immunreaktionen von Schwangeren zu untersuchen.

Die Forscher, die die NIH-Studie MOMI-Vax auswerten, haben etwa 750 schwangere Frauen und 250 Frauen nach der Geburt innerhalb von zwei Monaten nach der Entbindung aufgenommen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben oder erhalten werden, der von der U.S. Food and Drug Administration genehmigt oder zugelassen wurde. Auch ihre Säuglinge werden in die Studie aufgenommen“, so die NIH in einer Pressemitteilung vom 23. Juni. „Die Teilnehmer und ihre Säuglinge werden während des ersten Jahres nach der Entbindung beobachtet.