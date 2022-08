Zensur-Attacke: Children´s Health Defense von Facebook und Instagram gelöscht!

childrenshealthdefense.org

Liebe Freunde:

Am Mittwoch, den 17. August, wurden wir – Children’s Health Defense (CHD) – ohne Vorwarnung , von Facebook informiert, dass unsere Seite aus der Veröffentlichung genommen wurde. Gleichzeitig wurde auch unser Instagram-Konto suspendiert. Jede dieser Plattformen hatte

hunderttausende Follower. Insgesamt wurde mehr als einer halben Million Followern so der Zugang zu wahrheitsgetreuen Informationen verwehrt. Wir haben von beiden Plattformen die folgenden Benachrichtigungen erhalten:

Obwohl wir in den letzten 21 Tagen aufgrund einer bestehenden 30-tägigen Sperre bereits keine Inhalte auf Facebook gepostet und unsere Inhalte selbst zensiert haben, um ein ständiges Shadow- Banning und Zensur zu vermeiden, wurden unsere beiden Seiten plötzlich gelöscht. Die Löschung unserer Konten ist ein Beweis für einen ganz klar orchestrierten Versuch, unseren Einfluss zu stoppen, in einer Zeit verstärkter Kritik an den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen..

Das Deplatforming durch die Tech-Giganten erfolgte wenige Tage, nachdem die CDC1. viele ihrer früheren COVID-19-Maßnahmen, die wir seit Beginn der Pandemie kritisiert haben, still und leise zurückgenommen hatten. Nur wenige Stunden nach unserem Deplatforming teilte die Direktorin der CDC, Dr. Rochelle Walensky, ihre Pläne zur Überarbeitung der Arbeitsweise der Behörde mit2., und räumte gleichzeitig ein fehlerhaftes Reagieren auf COVID-19, bzw fehlerhafte Pandemie-Abläufe ein3..

Es gibt keinen eindeutigen Hinweise darauf, warum Facebook und Instagram sich entschieden haben, uns zu diesem Zeitpunkt von der Plattform zu nehmen, aber der Zeitpunkt passt zu unserer laufenden Zensurklage gegen Facebook4.. Children´s Health Defense reichte im August 2020 eine Klage gegen Meta ein5., das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram. Kürzlich, in der Berufung beim Ninth Circuit Court6., die am 29. Juli eingereicht wurde, legten wir dem Gericht von der CDC erstellte Dokumente7. vor, die die Behörde mit Facebook ausgetauscht hatte. Diese Dokumente, die Facebook regelmäßig zur Verfügung gestellt wurden, enthielten nach Ansicht der CDC Fake-Informationen8.. Unter dem Titel „COVID Vaccine Misinformation: Hot Topics“ (Heiße Themen) wurden die Tech-Giganten aufgefordert, bei den verschiedenen Themen wachsam zu sein9., die sie als Fake-Informationen betrachten, darunter: Aufschlußreiche Infos über den COVID- 19-Impfstoff, VAERS-Berichte, Spike-Protein-Daten und mehr. Unser Fall ist derzeit anhängig bei einer Ninth Circuit10. Enscheidung.

Robert F. Kennedy, Jr.:

„Facebook agiert hier als Stellvertreter in diesem Kreuzzug der Bundesregierung, um jegliche Kritik an den drakonischen Regierungsmaßnahmen zum Schweigen zu bringen. Unsere Verfassungsgeber erkannten [sehr wohl] diese Gefahr staatlicher Zensur. Wir brauchen den ersten Verfassungszusatz nicht, um populäre oder solche von der Regierung genehmigten Äußerungen zu schützen. Der Erste Zusatzartikel zur Verfassung wurde ganz besonders zum Schutz der freien Äußerung abweichender Meinungen eingeführt. Sie verstanden damals, dass eine Regierung, die ihre Kritiker zum Schweigen bringen kann, sich zu jedweder Greueltat ermächtigt hat“.

Roger Teich, Rechtsberater von Childrens´s Health Defense bei der Meta-Klage, fügte hinzu: „Zensur ist nicht nur verfassungswidrig, sie ist unamerikanisch.“

Big Tech will, dass wir schweigen … Lassen wir das nicht zu!

Trotz der Versuche, Children´s Health Defense zu zensieren, werden wir unserern wichtigen Auftrag fortsetzen. Viele Menschen waren unsere Follower bei den großen Social-Media-Plattformen. Daher ist es wichtig, dass wir allen mitteilen, dass wir gelöscht wurden. Bitte leiten Sie diese Info an Ihre Freunde und Familie weiter, damit sie sich für unseren kostenlosen Newsletter „The Defender“ anmelden11. und unsere zensurfreien Sendungen sehen können, die täglich live auf CHD.TV12. übertragen werden. Im Moment ist E-Mail der zuverlässigste Weg, um in Kontakt zu bleiben.

Wenn Sie uns auf Facebook und Instagram gefolgt sind, finden Sie die gleichen Qualitäts-Inhalte von Children´s Health Defense auch auf anderen Social-Media-Kanälen:

Verpassen Sie nicht unsere kritschen Informationen und wichtigen Inhalte! Children’s Health Defense ist auch auf Twitter13., Telegram14., Rumble15., MeWe16., Parler17., Gab18., Gettr19., Reddit20., Bitchute21., TikTok22. und Sovren23. zu finden. Folgen Sie uns auf diesen Plattformen, und empfehlen Sie uns weiter.

