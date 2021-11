Robert F. Kennedy, Jr. spricht über CIA und Totalitarismus – Unser Land steht unter Beschuss

childrenshealthdefense.org: Robert F. Kennedy, Jr. hielt letzten Monat eine Rede auf der Konferenz „Pandemic and the Road to Totalitarianism“ (Pandemie und der Weg in den Totalitarismus) des Ron Paul Institute im Jahr 2021.

In seiner Rede – die vom Ron Paul Institute als „eine überzeugende Anklage des wahnsinnigen Drangs zur totalen Kontrolle“ beschrieben wurde – sagte Kennedy, dass die Techniken, die von Regierungsbeamten während der COVID-Pandemie eingesetzt wurden, um „Menschen in die Unterwerfung zu treiben“, direkt aus den Handbüchern der Central Intelligence Agency (CIA) stammen, die er für sein Buch „American Values“ recherchiert hat.

Er sagte, die Handbücher enthielten einen Leitfaden für die Zerstörung lokaler Unternehmen, der Wirtschaft, institutioneller und sozialer Strukturen und sozialer Beziehungen. Er sagte, der Zweck sei:

„… ein Chaos zu schaffen, das dann genügend Menschen in diesem Land hervorbringt, die es einer ausländischen Organisation erlauben, einzutreten und die zentralisierte Kontrolle zu übernehmen. Und fast alle Techniken, die in diesen Handbüchern beschrieben werden, sind dieselben Techniken, die sie Jahr für Jahr in diesen Simulationen mit Hunderttausenden von Menschen geübt haben.“

Kennedy beschrieb eine kürzlich durchgeführte Simulation, Event 201, eine Pandemie-„Tabletop-Übung“, die eine globale Pandemie simulierte, die fast identisch mit COVID war. Die Veranstaltung fand im Oktober 2019 im Johns Hopkins Center for Health Security statt.

Dr. Tom Inglesby, Direktor des Zentrums für Gesundheitssicherheit, leitete die Simulation. Bill Gates von der Bill & Melinda Gates Foundation, globale Gesundheitsbeauftragte und Personen aus sozialen Mediengruppen, großen Pharmaunternehmen und globalen Konzernen nahmen teil oder schickten Vertreter.

Kennedy sagte:

„Was haben sie simuliert? Sie simulierten eine Pandemie, aber sie simulierten nicht die medizinische Reaktion auf diese Pandemie. Sie simulierten eine militarisierte Reaktion. Wie kann man diese Pandemie nutzen, um, insbesondere bei diesem Ereignis 201, die Zensur weltweit durchzusetzen? Und genau das haben sie simuliert.“ Kennedy beschrieb CIA-Operationen und organisierte Bewusstseinskontrollprogramme an Spitzenuniversitäten, die an „entbehrlichen“ Subjekten wie Militärs und Inhaftierten durchgeführt wurden, und sagte, dass dieselben Techniken auch bei den heutigen Abriegelungen eingesetzt werden: „Die wirkungsvollste Technik, die sie übrigens immer und immer wieder anwandten – wirkungsvoller als physische Folter – war die Isolation … Und sie taten dies in Tanks mit sensorischer Deprivation … und auch einfach, indem sie Menschen in Einzelhaft sperrten. „Man kann [die Menschen] nach einer gewissen Zeit dazu bringen, fast alles zu tun, was man will. Das wird sie in den Wahnsinn treiben, denn wir sind soziale Tiere, wir sind soziale Wesen. Und wenn man das soziale Gefüge zerreißt, macht das die Menschen verzweifelt, ängstlich und gehorsam, alles zu tun.“

Kennedy ging ausführlich auf die Reaktion Amerikas auf Pandemien im Laufe der Geschichte ein und erläuterte die Bedeutung des ersten Zusatzartikels zur US-Verfassung, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert.

„Wenn eine Regierung verbergen kann, was sie tut, indem sie ihre Gegner zensiert und Andersdenkende zum Schweigen bringt, hat sie die Lizenz, alles zu tun, was sie will“, sagte Kennedy.

Er sagte, was passiert, wenn eine Bevölkerung in Angst lebt, ist die völlige Auslöschung des kritischen Denkens, und dann hören die Leute auf, Fragen zu stellen“.

Kennedy beschrieb, wie die Regeln und Vorschriften, die während der Pandemie erlassen wurden, so weit manipuliert wurden, dass niemand mehr das Land als Demokratie erkennt:

„Es gibt also all diese demokratischen Schutzmechanismen, die aufgehoben wurden. All das wurde außer Kraft gesetzt. All diese Dinge wurden uns per Erlass auferlegt – ohne Diskussion, ohne dass eine Wissenschaft zitiert wurde.“

Kennedy verwies auf Parallelen in Büchern, die er von George Orwell und dem Science-Fiction-Autor Robert Heinlein gelesen hat, zu dem, was er überall in der zivilisierten Welt sieht. Er sagte, sein demnächst erscheinendes Buch „The Real Anthony Fauci“ sei ein Bericht aus der realen Welt über das, was ihm so surreal wie Science-Fiction erscheint:

„Ich bin dabei, dieses Buch über Anthony Fauci zu veröffentlichen, und ein Teil meiner Reise beim Schreiben dieses Buches – und es hat mich mehr als ein Jahr intensiver Recherche gekostet – bestand darin, zu versuchen zu erklären, wie dies in Amerika geschehen konnte. „Und eines der Dinge, die ich während dieses Prozesses entdeckte, ist, dass das, was jetzt passiert, die schrittweise Durchsetzung totalitärer Kontrollen ist – nicht nur in Amerika, sondern in allen liberalen Demokratien der Welt und in allen anderen Ländern der Welt. „China ist in Hongkong eingezogen und hat die letzte demokratische Zeitung verboten. Überall auf der Welt sehen wir, wie Demokratie und verfassungsmäßige Rechte verschwinden. Und das alles geschah auf einmal, als ob es geplant war.“

Kennedy verglich die beiden Arten, wie das amerikanische Volk auf totalitäre Kontrolle reagiert, indem er die Ergebnisse der Elektroschock-Studien von Stanley Milgram aus den 1960er Jahren detailliert darlegte.

Milgram rekrutierte Probanden aus allen Gesellschaftsschichten, um herauszufinden, wie viele Menschen eine im Nebenzimmer sitzende Person mit dem Drehen eines „vermeintlichen“ elektrischen Schalters foltern und möglicherweise töten würden.

Kennedy erklärte:

„Mittels einer Wählscheibe sollten einer Person, die im Nebenzimmer saß und die sie nicht sehen konnten, Elektroschocks verabreicht werden. Und sie konnten die Schreie und das Flehen und das Weinen hören, die Qualen, die sie verursachten, und das Betteln. Und sie hatten einen Mann, der wie ein Arzt in einem weißen Laborkittel gekleidet war, der ihnen sagte: „Drehen Sie die Stromstärke in verschiedenen Abständen höher. Viele der Leute, die sie aufdrehten, weinten, weil sie es nicht tun wollten, weil es mit ihren Grundwerten kollidierte. Es kollidierte mit ihrem Gewissen.“

Letztendlich stellte das Milgram-Experiment jedoch fest, dass mehr Menschen den „ärztlichen Anordnungen“ folgten als ihrem eigenen Gewissen.

„Siebenundsechzig Prozent der Menschen – der Amerikaner – liberal, konservativ usw. -, die dazu aufgefordert wurden, schalteten die Wählscheibe auf 450 Volt“, sagte Kennedy. „Es stand auf der Wählscheibe: ‚Potentiell tödlich‘, und sie waren bereit, jemanden zu töten, wenn ein Arzt ihnen sagte, dass sie es tun sollten.“

Kennedy lobte die Ärzte und Wissenschaftler, die den Mut haben, sich zu medizinischen Protokollen zu äußern, die für COVID funktionieren. Er sagte, die Tatsache, dass sie zum Schweigen gebracht werden, sei „nicht Amerika … es ist keine Debatte. Es heißt nicht: ‚Lasst mich eure Beweise sehen. Es heißt: ‚Diese Leute sind gefährlich. Sie müssen zum Schweigen gebracht werden.'“

Er schloss mit einem Aufruf zum Handeln: