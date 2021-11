Filip Ingebrigtsen: Norwegischer Olympiasportler kämpft 7 Monate nach schwerer Reaktion auf COVID-Impfstoff noch immer mit Problemen

NORWEGEN – Der 28-jährige norwegische 1500-Meter-Läufer Filip Ingebrigtsen hat nach einer schweren Reaktion auf den Impfstoff COVID-19 ein schweres Jahr 2021 hinter sich. Filip, ein zweifacher Olympiateilnehmer, wurde erstmals im März geimpft. Er litt mehrere Monate lang unter Energiemangel und konnte nach der Impfung nur eine Trainingseinheit absolvieren. Er und sein Team wussten nicht, was mit ihm los war, bis vor kurzem Tests zeigten, dass er unter den Nebenwirkungen seiner ersten COVID-Impfung litt.

Sein Bruder Jakob Ingebrigtsen hatte gerade die beste Saison seiner Karriere hinter sich und gewann in Tokio Olympiagold über 1500 Meter. Filip stand während der Spiele jedoch im Schatten seines kleinen Bruders und erreichte aufgrund seiner schweren Reaktion auf den Impfstoff COVID-19 nicht sein normales Leistungsniveau.

Seit der Impfung im März fällt es Filip schwer, seinen Alltag zu bewältigen, und es wurden unzählige Blutproben entnommen, um seinen Zustand zu diagnostizieren.

Auf die Frage, ob der zweifache Olympiateilnehmer die Impfung bereut, sagte er:

„Im Nachhinein bereut man es, wenn man negative Ergebnisse erhält und dadurch in seiner Arbeit eingeschränkt wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Gleiche noch einmal getan hätte. Ich fühle mich schlecht, dass es sich so negativ ausgewirkt hat, und ich wünschte, ich hätte diese Probleme nicht gehabt. Ich wusste nicht, dass es sich so entwickeln würde. Leider ist es dieses Mal für mich schiefgelaufen.“