Roboter werden Autos kaufen müssen

Egon W. Kreutzer

Als Henry Ford I. zu dem weisen Schluss gelangte: „Autos kaufen keine Autos“, waren das doch noch ganz andere Zeiten und mit den heutigen nicht vergleichbar. Da standen Menschen an mannigfachen Maschinen und an den Montage-Bändern und hinten kamen Autos raus. Klar! Damals mussten Menschen Autos kaufen – und, wie wir alle wissen: Sie haben es getan. Sie haben es getan, und immer wieder getan, bis auf den heutigen Tag.

Doch inzwischen werden die Menschen an den Maschinen und an den Montagebändern weniger. An ihre Stelle sind Roboter getreten. Ein Prozess, der sich immer noch beschleunigt, wie es in dem am Schluss verlinkten Artikel von Tyler Durden auf Uncut News überzeugend glaubhaft dargestellt wird.