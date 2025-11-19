Verhindert Vitamin D vielleicht auch Herzinfarkt?

Vitamin D ist eines dieser Moleküle, das immer wieder Schlagzeilen macht. Mal gilt es als Wundermittel, mal als nutzlos. Auf diesem Blog habe ich bereits oft darüber geschrieben, nicht zuletzt deshalb, weil Vitamin-D-Mangel extrem wichtig für eine gute Infektabwehr ist. Tatsächlich ist Vitamin-D-Mangel aber auch mit einer erstaunlichen Zahl von Gesundheitsproblemen assoziiert: Von Infekten bis zu Stoffwechselstörungen, und sogar mit erhöhter Gesamtmortalität.

Das Hauptproblem für die wissenschaftliche Akzeptanz einer Vitamin-D-Wirkung war bisher, dass grosse Interventionsstudien wenig Effekte zeigten. Doch diese Studien hatten eine Gemeinsamkeit: Sie gaben Vitamin D praktisch immer in fixer, tiefer Dosis – ohne darauf zu achten, welchen