Walmart arbeitet mit OpenAI zusammen, um Kunden Einkäufe über ChatGPT zu ermöglichen und erfüllt damit eine weitere Agenda des Weltwirtschaftsforums

„Wir freuen uns, mit Walmart zusammenzuarbeiten, um alltägliche Einkäufe ein bisschen einfacher zu machen. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie KI den Menschen jeden Tag helfen wird, durch unsere gemeinsame Arbeit“, sagte Sam Altman

The WinePress

Der folgende Bericht ist eine Pressemitteilung, die am 14. Oktober von Walmart veröffentlicht wurde.

Walmart läutet die nächste Generation des Einzelhandels ein, indem das Unternehmen sein riesiges Sortiment, seine täglich niedrigen Preise und seine Liefergeschwindigkeit mit der Kraft von KI kombiniert. Heute kündigte das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit OpenAI an, die damit beginnen wird, dass Kunden und Mitglieder bald über ChatGPT mit Instant Checkout bei Walmart einkaufen können. Ob bei der Essensplanung, dem Auffüllen von Haushaltswaren oder dem Finden von etwas Neuem – die Kunden können einfach chatten und kaufen, und Walmart erledigt den Rest.

„Seit vielen Jahren bestehen E-Commerce-Einkaufserlebnisse aus einer Suchleiste und einer langen Liste von Artikelergebnissen. Das wird sich jetzt ändern. Es kommt ein natives KI-Erlebnis, das multimedial, personalisiert und kontextbezogen ist. Wir laufen auf diese angenehmere und bequemere Zukunft zu – mit Sparky und durch Partnerschaften wie diesen wichtigen Schritt mit OpenAI“, sagte Doug McMillon, Präsident und CEO von Walmart Inc.

Im Zentrum dieser Transformation stehen die alltäglichen Momente, die bestimmen, wie Menschen einkaufen. Dies ist agentische Handelsführung in Aktion: wo KI von reaktiv zu proaktiv wird, von statisch zu dynamisch. Sie lernt, plant und sagt voraus – und hilft den Kunden, ihre Bedürfnisse zu erkennen, bevor sie es selbst tun.

„Wir freuen uns, mit Walmart zusammenzuarbeiten, um alltägliche Einkäufe ein wenig einfacher zu machen. Das ist nur eine Möglichkeit, wie KI den Menschen jeden Tag helfen wird, durch unsere gemeinsame Arbeit“, sagte Sam Altman, Mitbegründer und CEO von OpenAI.

Heute nutzen Walmart und Sam’s Club KI in jedem Bereich des Unternehmens. Es geht nicht nur darum, schnell zu handeln; es geht darum, intelligenter und zielgerichteter zu handeln. Von der Verbesserung des Produktkatalogs, um Modenherstellungszeiten um bis zu 18 Wochen zu reduzieren, bis hin zur Gewährleistung eines nahtloseren Einkaufserlebnisses und der Verkürzung der Bearbeitungszeiten im Kundenservice um bis zu 40 % – das Unternehmen setzt KI ein, um jedes Einkaufserlebnis bequemer und lohnender zu machen.

Walmart stattet außerdem seine Mitarbeiter mit KI-Werkzeugen und Schulungen aus, einschließlich der Förderung der KI-Kompetenz in der gesamten Belegschaft, als einer der ersten Partner, die OpenAI-Zertifizierungen eingeführt haben, und der Einführung von ChatGPT Enterprise für Teams im gesamten Unternehmen.

Während Walmart definiert, was als Nächstes für den Einzelhandel kommt, bleibt der Ansatz derselbe: von Menschen geführt und von Technologie unterstützt – damit Menschen Geld sparen und besser leben können.

Die Zukunft des Einzelhandels besteht nicht darin, menschliche Verbindung durch Maschinen zu ersetzen, sondern KI zu nutzen, um Reibung zu entfernen und alltägliche Momente einfacher, intelligenter und erfreulicher zu machen.

KOMMENTAR DES AUTORS

Wir haben schon oft darüber berichtet, dass KI zum neuen Gott der Massen werden wird, unter dem alles operieren wird. Die KI wird beginnen, Gewohnheiten zu verfolgen und Menschen Einkäufe zu empfehlen und schließlich automatisch Einkäufe für Menschen zu tätigen, nachdem der intelligente Kühlschrank, der alle darin befindlichen Artikel scannt, sich mit der digitalen ID einer Person verbindet, um diese Einkäufe zu tätigen – basierend auf dem Sozialkredit-Score des Inhabers der digitalen Brieftasche.

Dies ist es, was das Weltwirtschaftsforum (WEF) einst in einem kurzen Essay über das Leben im Jahr 2030 vorhergesagt hat:

„Einkaufen? Ich kann mich nicht wirklich mehr daran erinnern, was das ist. Für die meisten von uns wurde es in das Auswählen von Dingen verwandelt, die wir benutzen. Manchmal finde ich das lustig, und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich übernimmt. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich selbst.

Als KI und Roboter so viel unserer Arbeit übernahmen, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das Konzept der Hauptverkehrszeit ergibt keinen Sinn mehr, da die Arbeit, die wir tun, jederzeit erledigt werden kann. Ich weiß nicht einmal, ob ich es noch Arbeit nennen würde. Es ist eher Denkzeit, Kreativzeit und Entwicklungszeit.

Eine Weile lang wurde alles zur Unterhaltung und die Menschen wollten sich nicht mehr mit schwierigen Themen beschäftigen. Erst in letzter Minute fanden wir heraus, wie wir all diese neuen Technologien für bessere Zwecke nutzen konnten als nur Zeit totzuschlagen.“

Klingt verrückt, aber dies ist die Zukunft, schneller als die Menschen glauben.

Vers 12,24

„Die Hand der Fleißigen wird herrschen; aber die lässige Hand wird zur Zwangsarbeit dienen.“

…Inzwischen bringen Walmart, Amazon und andere Konzerne, Banken und Firmen wie BlackRock ihre eigenen Stablecoins auf den Markt – Nachrichten, die Wochen vor der Unterzeichnung des GENIUS Act durch Trump im Juli veröffentlicht wurden, um die Schaffung digitaler Dollar-Stablecoins voranzutreiben.

Forbes schrieb:

„Stablecoins könnten erhebliche Transaktionsvolumina – und zentrale Einlagen – von Banken abziehen, da Einzelhändler, Fintechs und Big Tech gebrandete Stablecoins herausgeben, die dazu führen, dass Verbraucher Bargeld in Stablecoins verschieben – aus Gründen der Bequemlichkeit, Belohnungen oder Programmierbarkeit.

In diesem Szenario werden Stablecoins funktionale Äquivalente von Bankeinlagen – jedoch ohne die FDIC-Versicherung, ohne die Bindungen zu Bankbeziehungen oder regulatorischen Schutzmechanismen, die Banken bieten.

Für Banken, die handeln, sind der GENIUS Act und die Amazon- und Walmart-Stablecoins keine Bedrohung – sondern ein Bauplan.“

In der Tat, und alles konvergiert zu einem Punkt, wo alles verfolgt wird und zu einem Token wird.