Die Geldversorgung ist ein weltweit umgesetzter, rechtstaatlich verordneter Justizskandal

Jeder Arbeitsumfang, so auch bei der Politik, ist erst dann sinnvoll, wenn die Grundlagen korrekt sind und auch verstanden werden. Dies ist beim Steuer- und Sozialrecht, weltweit keinesfalls erfüllt! Die sachgerechte Erkenntnis, wonach es sich beim Geld-, Staats- und Sozialwesen, systembedingt, entgegen den Gesetzgebungen und Praxis, nicht um eine intermediäre Funktion, handeln kann, stellt die Einschätzung, in einem Rechtstaat mit Demokratie zu leben in Frage!

Es ist weltweit nicht hinnehmbar, dass der Rechtstaat. das Bank-, Staats- und Sozialwesen für politisch, gleich welcher Ideologie, motivierte Zwecke missbraucht und die Bildung zwingt, die Irrlehren als Wahrheit zu vermitteln. Diese Erkenntnis, hat Henry Ford, in den 1940er Jahren gemeint, als er prophezeite, dass mit dem Verstehen des Geldsystems eine geistige Revolution, unausweichlich wäre. Der Rechtstaat hat jedoch dafür gesorgt, wir stehen im 21. JH., dass unser Bewusstsein mittels diktierter Bildungsverwahrlosung, nicht in der Lage scheint, die Irreführungen kognitiv erkennen zu können.

Ein willkürlich gewähltes Substrat zur Abdeckung der Staats- und Soziallleistung, kann weder rechtlich noch ökonomisch begründet werden. Die Irreführung verstösst gegen Treu und Glauben! Die Diskussionen über die Finanzierung einer Renten- oder Steuerreform, basiert auf dem staatlich verordneten (Bildung) Nichtverstehen des Geldsystems!

Korrekte Rechtsauffassung ohne eine staatlich verordnetes Studium, einfach nach gesundem Rechtsempfinden:

Die Organisation des Geldsystems, in Tat und Wahrheit, Weltwährung Buchungsziffern als Gegenwert und Ermöglichung des Leistungsaustausches , einerseits als eigenständiges Gewerbe und andererseits als Schuld- und Verzinsungskonstrukt konzipiert, bildet die infamste Bewusstseins-Täuschung Ein Rechtstaat (Judikative) würde eine solche Irreführung niemals tolerieren! Darum muss man festhalten, dass wir in einem Rechtsaat leben, welche sich bei korrekter, rechtlicher und ökonomischer Einordnung, als mafiaähnlich operierende Sekte entpuppt, denn der Staat diktiert, nachweislich die irreführende Bildungsverwahrlosung. Demzufolge wählt die Bevölkerung als Sektenmitglieder, die Sektenmitarbeiter für das Links-Rechts-Schema ideologisierte Sektenparteienirrenhaus, die Demokratie als Spielwiese benutzend. Es steht zweifelsfrei fest, wenn die Grundlagen falsch sind oder nicht verstanden werden, kann das erdachte Ergebnis niemals stimmen. Die praktizierte Politik bedeutet, Irreführung der Bevölkerung! Es steht zweifelsfrei fest, dass unser Steuer- und Sozialrecht, wie überall auf der Welt, auf der fingierten Lehrmeinung beruht, wonach es sich beim Geldwesen um eine intermediäre Funktion handle. Es ist systemisch unmöglich! Es steht zweifelsfrei fest, dass Im Ergebnis des Leistungsaustausches als Wirtschaftseinnahmen verbucht, bekanntlich (Preiskalkulation) sämtliche Faktoren enthalten sind. Zweifelsfrei steht fest, dass der Gegenwert der Leistungserbringung, immer wieder (perpetum mobile) aus diesen Wirtschaftseinnahmen umgelegt wird. Somit sind auch die entsprechenden vom Staat diktierten Quoten (Gemeinwohl- und Sozialleistungsgegenwert), aus den Wirtschaftseinnahmen, direkt zwischen Wirtschaft und Staat umzulegen. Parameter: Branchen- und tarifbasierter Bruttogewinn, abzüglich Geschäftsaufwand und Abschreibungen, und die politisch motivierten und modellierten Irreführungen sind beendet! Es steht darum zweifelsfrei fest, dass die Substraterfindungen der Irreführung eines Zahlers dient, welcher systemisch nicht existent sein kann. LUG und TRUG als Grundlage eines Rechtstaates, gleich welcher politisch ideologisierten Parteienmeinung! Zudem steht auch zweifelsfrei fest, dürften die Menschen das Geldsystem aus der staatlich verordneten Bildung, korrekt erlernen, wir hätten weltweit eine zum Positiven, radikal veränderte Gesellschaft-, Sozial-, Gesundheit- Politik- (Gemeinschaft/Staat) und Wirtschaftsordnung. Ohne Preiskampfglobalismus, ohne Armut und Existenzkämpfe, denn die geistige Revolution, wie sie von Henry Ford in den 1940er Jahren prophezeit wurde, wäre längst ein Relikt der Geschichte.

Fazit, Mündigkeit vorausgesetzt:

Es würden weltweit keine Steuer- und Sozialämter in praktizierter Form existieren, welche das vom Bankensystem (Geldmonopol) als Gegenwert der Beschaffung (Investition) bereitgestellte Geldvolumen zur Abdeckung der Gemeinwohl- und Sozialleistung über willkürlich gewählte Substrate, wie Erbschaftsteuer, abwickelt.

Kein Land braucht zur Bedürfnisabdeckung gemäss VWL Export, es braucht nur Import (Ressourcen- und Umweltschonung) für Güter oder Dienstleistungen, welche sie selbst nicht erbringen kann oder will! Der Leistungstausch hat mit der Importwährung 1 : 1 zu erfolgen! Jeglicher Währungsunterschied, basiert auf der Geldsystemirrlehre!

Diese Grundsatzfragen sind von der Judikative und vor allem von der Politik zu beantworten, dann würde man feststellen, dass alle Gesetzgebungen und Kommentare, sinn- und haltlos sind!

In diesem Sinne, wünsche ich meinen Mitmenschen, in ihrer Berufung, trotzdem eine Befriedigung, denn mit dem Wissen, dass die Judikative für Recht- und Ordnung in allen Bereichen sorgen sollte, es jedoch nicht korrekt umsetzt, sollte man sich auseinandersetzen (Henry Ford und I. Kant = Mündigkeit).

In diesem Sinne, die grösste Waffe ist der Verstand, das grösste Risiko ist es, ihn nicht zu benutzen.

Über den Autor:

Georg Bender

in meiner Aktivzeit als Bank- und Finanzfachmann, zuletzt als GL-Vorsitzender einer Schweizer Bank, habe in voller Überzeugung geglaubt, dass die Kundschaft unsere Aktivgeschäfte ermöglichen. Diese praktizierte, bewusste Irreführung, nicht erkannt zu haben, kann ich mir rational nicht erklären, zudem wurde mein Einkommen mit keinem Rappen für den Staat und Vorsorge belastet, ich habe die systembedingte, betrügerische zugeordnete Hinzufügung zu meinem Gegenwert der Erwerbsleistung, «ordnungsgemäss» weitergeleitet.

Als Mensch lege ich jedoch Wert auf korrektes Verhalten, geordnete Abläufe und stimmige Verhältnisse. Deshalb bin ich Anarchist. An-Archie verstanden im Sinn des Worts als Ordnung ohne „Arche“ (=griechisch Vorherrschaft), das heisst als Gesellschaftsordnung mit verlässlichen Verhaltensregeln, Ordnungsstrukturen und Verfahrensabläufen, notfalls auch mit handfesten Konfliktlösungen in fairen Prozessen – jedoch all dies, ohne dass jemand in diesen Belangen für sich ein Monopol im Sinn einer obersten Vor-Herrschaft beanspruchen kann. Das würde nämlich – wie jedes Monopol – die Qualität des Rechts-, Ordnungs- und Verfahrensangebots verschlechtern, den Preis erhöhen und den Anbieter arrogant werden lassen. Gerade Letzteres ist im Bereich von Recht und Ordnung besonders gefährlich, wie die Geschichte immer wieder zeigt.