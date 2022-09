Roger Waters bittet die ukrainische First Lady um Hilfe, um ihren Mann davon zu überzeugen, „das Gemetzel zu stoppen“

Der englische Musiker und Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat sich in einem offenen Brief an die ukrainische First Lady Olena Zelenska gewandt und sie gebeten, ihren Mann zu einem Waffenstillstand mit Russland zu bewegen und „das Gemetzel zu beenden“.

Er begann mit dem Schreiben: „Mein Herz blutet für Sie und alle ukrainischen und russischen Familien, die durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine am Boden zerstört sind.“

Sein Brief, der auf Facebook gepostet wurde, war eine Reaktion auf Zelenskas Interview mit Laura Kuenssberg in der BBC, in dem sie sagte „Wenn die Unterstützung für die Ukraine stark ist, wird die Krise kürzer sein.“

Yahoo News berichtet: Der Pink Floyd-Mitbegründer stellte ihre Aussage infrage und schrieb: „Hmmm? Ich schätze, das hängt davon ab, was Sie mit ‚Unterstützung für die Ukraine‘ meinen?

„Wenn Sie mit ‚Unterstützung für die Ukraine‘ meinen, dass der Westen weiterhin Waffen an die Armeen der Kiewer Regierung liefert, fürchte ich, dass Sie sich tragisch irren.“

Waters fügte hinzu, dass „das Werfen von Benzin in Form von Rüstungsgütern in ein Feuergefecht in der Vergangenheit noch nie dazu beigetragen hat, einen Krieg zu verkürzen, und es wird auch jetzt nicht funktionieren“, da in diesem Fall „das meiste Benzin (a) von Washington DC aus in das Feuer geworfen wird, das sich in relativ sicherer Entfernung von der Feuersbrunst befindet, und (b) weil die ‚Benzinwerfer‘ bereits ein Interesse daran bekundet haben, dass der Krieg so lange wie möglich andauert.“

Der Sänger von Is This The Life We Really Want? schlug vor, dass „wir, um ein anderes Ergebnis zu erreichen“, statt auf die Unterstützung des Westens angewiesen zu sein, „vielleicht einen anderen Weg suchen müssen“, und dieser Weg könnte in den „zuvor erklärten guten Absichten“ von Präsident Volodymyr Zelensky liegen.

Im weiteren Verlauf des Schreibens verwies Waters auf die Versprechen, die der ukrainische Präsident während seiner Wahlkampagne 2019 gemacht hatte.

Dazu gehörte das Versprechen, „den Bürgerkrieg im Osten zu beenden und dem Donbas Frieden und Donezk und Luhansk Teilautonomie zu bringen“ sowie „das Minsk-II-Abkommen zu ratifizieren“, das einen Waffenstillstand zwischen der ukrainischen Regierung und den von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes sichern sollte.

„Man kann nur vermuten, dass die Wahlpolitik Ihres Mannes bestimmten politischen Gruppierungen in Kiew nicht gefiel und dass diese Gruppierungen Ihren Mann zu einem diametralen Kurswechsel unter Missachtung des Mandats des Volkes (sic) überredeten“, schrieb Waters.

„Traurigerweise stimmte Ihr alter Herr diesen totalitären, antidemokratischen Missachtungen des Willens des ukrainischen Volkes zu, und die Kräfte des extremen Nationalismus, die böswillig im Schatten lauerten, regieren seither die Ukraine.

„Sie haben seitdem auch eine Reihe von roten Linien überschritten, die von Ihren Nachbarn, der Russischen Föderation, über mehrere Jahre hinweg ganz klar festgelegt worden waren, und infolgedessen haben sie, die extremen Nationalisten, Ihr Land auf den Weg zu diesem verhängnisvollen Krieg gebracht.“

Waters beendete seinen Brief mit der Bitte an Zelenska, ihm dabei zu helfen, „unsere Führer davon zu überzeugen, das Gemetzel zu beenden“.