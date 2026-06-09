RUAG: Der digitale Supergau eines Bundeskonzerns

Es gibt Meldungen, die einen sprachlos machen. Nicht wegen ihrer Komplexität, sondern wegen ihrer schieren Unverfrorenheit. Die Nachricht, dass der Bundesrüstungskonzern RUAG einer Erpressung durch die Hackergruppe Akira nachgegeben und Lösegeld bezahlt hat, gehört dazu. Ein Unternehmen im Vollbesitz des Bundes. Mit militärischen Daten. In einem Land, das sich als Hochburg der Cybersicherheit versteht.

Man zahlt. Man schweigt. Man erklärt es später zur richtigen Entscheidung.

Das Versagen beginnt vor dem Einbruch

Bevor man über die Lösegeldzahlung diskutiert, muss man eine