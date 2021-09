Rückblende – Der ehemalige malaysische Premierminister Mahathir: „Die Eliten wollen die Weltbevölkerung auf 1 Milliarde reduzieren“!

Am 9. März 2015 behauptete der ehemalige malaysische Premierminister Mahathir Mohammed, dass die Neue Weltordnung die Transpazifische Partnerschaft nutzen wird, um durch Globalisierung eine Weltregierung zu installieren.

„Es handelt sich nicht um eine Partnerschaft“, sagte Dr. Mahathir auf einer internationalen Konferenz über die neue Weltordnung. „Alle Länder, die daran teilnehmen, müssen mit strengeren Regeln rechnen“.

Former Prime minister of Malaysia Dr Matahir Mohamad – former prime minister of Malaysia – whistle-blows the Global Depopulation plan. And he would know these things. pic.twitter.com/qJfBlb6ZRk