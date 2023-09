Russell Brand im Visier einer „koordinierten“ Hetzkampagne der Medien

Russell Brand ist die jüngste Zielscheibe einer „koordinierten Kampagne“ der Konzernmedien, um seinen Namen zu verleumden.

Der britische Komiker hat auf seinem YouTube-Kanal die gegen ihn erhobenen „sehr ernsten kriminellen Anschuldigungen“ entschieden zurückgewiesen.

Elon Musk und Andrew Tate unterstützten Brands Behauptung, er sei Opfer einer „koordinierten Medienattacke“ geworden.

Das Video wurde vor einem Bericht des britischen Establishment-Mediennetzwerks Channel 4 veröffentlicht.

Die Folge von Channel 4 Dispatches wird am Samstagabend um 21 Uhr (britische Zeit) ausgestrahlt.

Die Spekulationen darüber, wer oder was im Mittelpunkt der Anschuldigungen stehen könnte, nehmen zu.

Quellen haben der Daily Mail berichtet, dass die seit Langem ausgestrahlte Dokumentarserie Details über einen bekannten Prominenten enthalten wird.

Die Anschuldigungen seien schockierend, so die Mail.

Allerdings gibt es keine Anzeichen dafür, dass Brand in der Sendung zu sehen sein wird.

Gestern Abend wandte sich Brand in einer Videoansprache an seine Fans, in der er betonte, dass alle Beziehungen, die er „während seiner Zeit der Promiskuität“ gehabt habe, „einvernehmlich“ gewesen seien.

Brand sagte, er habe zwei „extrem beunruhigende Briefe“ von einem „Mainstream-Mediensender“ und einer Zeitung erhalten.

Der Komiker sagte, die Briefe enthielten „eine Litanei von äußerst ungeheuerlichen und aggressiven Angriffen, die nicht der Wahrheit entsprechen“.

Der Komiker und Schauspieler wies die Vorwürfe zurück und sagte: „Wir haben schon früher koordinierte Medienangriffe erlebt“.

Er bezog sich dabei auf die Ankündigung von Joe Rogan, er habe während der Pandemie das Medikament Ivermectin zur Behandlung seiner Covidien-Infektion eingenommen.

Brand sagte, er sei sich „bewusst, dass Zeitungen angerufen“ und „Briefe“ an Leute geschickt haben, die er „seit Ewigkeiten“ kenne.

Er sagte, er habe das Gefühl, dass es „eine ernsthafte und konzertierte Agenda gibt, diese Art von Räumen zu kontrollieren“, und bezog sich dabei auf seinen YouTube-Kanal.

Brand ist als unabhängiger politischer Kommentator sehr erfolgreich.

Seine YouTube- und Rumble-Kanäle haben Millionen von Abonnenten, und die Einschaltquoten seiner Sendungen übertreffen oft die der Fernsehsender.

Der YouTuber Andrew Tate unterstützte Brand auf Twitter/X und postete ein Cartoon-Memo eines Ritters, der sich auf die Schlacht vorbereitet.

Das Bild war mit dem Text „Auf dem Weg zum Kampf gegen die verrückten B***h Behauptungen“ versehen.

Neben das Bild schrieb er: „Willkommen im Russell-Brand-Club“.

Tate, der sich derzeit mit Vorwürfen der Vergewaltigung und des Menschenhandels konfrontiert sieht, die er bestreitet, reagierte in einem separaten Tweet auf Brands Video und nannte es einen „Matrix-Angriff“.

Das Video schien auch die Unterstützung des Tech-Tycoons Musk zu gewinnen, der Brand auf Twitter/X antwortete.

Musk unterstützte die Kommentare des britischen Stars in den Medien.

„Natürlich“, sagte Musk.

Sie mögen keine Konkurrenz.

Sowohl Musk als auch Brand wurden im Laufe der Jahre in ähnlicher Weise kritisiert und als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt, weil sie die offizielle Darstellung in Frage stellten.

Während der Pandemie wurde Brand verurteilt, weil er Bedenken hinsichtlich der Quarantäne, der Masken- und Impfvorschriften geäußert hatte.

Im Jahr 2014 bekam er Gegenwind, nachdem er gesagt hatte, er sei „offen“ für die Idee, dass die US-Regierung hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stecken könnte.

Gestern postete er das Video auf X, wo Brand 11 Millionen Abonnent hat, mit den Worten: „Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream war, als ich die ganze Zeit in den Zeitungen war, als ich in Filmen war.

„Und wie ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben habe, war ich sehr, sehr promiskuitiv.

„Während dieser Zeit der Promiskuität waren die Beziehungen, die ich hatte, absolut immer einvernehmlich.

„Ich war damals immer transparent und bin es auch heute noch.

„Und wenn ich sehe, wie sich diese Transparenz in etwas Kriminelles verwandelt, was ich absolut ablehne, dann frage ich mich, ob da nicht eine andere Agenda im Spiel ist“.

Unter den „sehr ernsten Vorwürfen“ gebe es auch eine „Litanei von erstaunlichen Angriffen“, sagte Brand.

Einige der Anschuldigungen bezeichnete er als „ziemlich dummes Zeug“, darunter die Forderung, sein Community Festival in Hay-on-Wye abzusagen.

„Ich brauche meine Stimme genauso wie Sie“, fügte er hinzu.

„Es stört mich nicht, dass sie meine Bücher und meine Stand-up-Auftritte benutzen, um über mein früheres promiskuitives Sexualverhalten zu sprechen.

„Was ich jedoch entschieden zurückweise, sind diese sehr ernsten, kriminellen Anschuldigungen.

„Es ist auch erwähnenswert, dass es Zeugen gibt, deren Beweise direkt den Geschichten widersprechen, die diese beiden Mainstream-Medien zu konstruieren versuchen, offensichtlich in einem, wie mir scheint, koordinierten Angriff.“

Während des Clips erwähnte er, dass Abonnenten seines YouTube-Kanals zuvor in den Kommentaren geschrieben hätten: „Pass auf Russell auf, sie kommen zu dir“.

Brand schließt das Video, das seit seiner Veröffentlichung am Freitag bereits millionenfach angeklickt wurde, mit den Worten: „In der Zwischenzeit möchte ich, dass ihr in der Nähe bleibt, wach bleibt, aber am wichtigsten von allem – wenn ihr könnt, bitte – bleibt frei“.