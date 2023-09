Das vergessene dritte World-Trade-Gebäude, das von der CIA genutzt wurde und am 11. September 2001 abbrannte

In den Annalen der Geschichte haben sich die lebhaften und erschreckenden Bilder des Einsturzes der Zwillingstürme an jenem schicksalhaften 11. September 2001 in das kollektive Gedächtnis der Amerikaner eingebrannt. Doch inmitten des Chaos und der Verwüstung dieses Tages gibt es ein Gebäude, das oft im Dunkeln bleibt und dessen Bedeutung in den Schatten gestellt wird – das World Trade Center 7.

An jenem Tag stürzte Gebäude 7 um 17:20 Uhr in sich zusammen. Erstaunlicherweise war dieser Wolkenkratzer nicht von einem Flugzeug getroffen worden, und Brände wüteten nur in einigen Stockwerken. Der Grund für den Einsturz ist seit langem umstritten, und viele stellen die offizielle Darstellung in Frage. Der Einsturz von Gebäude 7 des World Trade Centers bleibt oft unbemerkt, aber es ist ein Thema, das auch mehr als zwei Jahrzehnte später noch für Diskussionen und Intrigen sorgt.

Die Bewohner dieses nahegelegenen Wolkenkratzers waren bereits evakuiert worden, was den Evakuierungsbemühungen in den meisten Gebäuden rund um die Zwillingstürme entsprach. Vor diesem Tag war das World Trade Center ein weitläufiger Komplex mit sieben Gebäuden im Herzen des Finanzdistrikts von Lower Manhattan. Insbesondere die Zwillingstürme, der Nordturm mit einer Höhe von 1.368 Fuß und sein Gegenstück, der Südturm mit 1.362 Fuß, galten als die höchsten Gebäude der Welt. Aber der Komplex bestand aus mehr als nur den ikonischen Zwillingen.

Zu dem Ensemble gehörten Gebäude wie das Marriott World Trade Center (3 World Trade Center), 4 World Trade Center, 5 World Trade Center, 6 World Trade Center und natürlich das 7 World Trade Center. Gebäude 7 war ein 47-stöckiges Bauwerk, das in markantes rotes Granitmauerwerk gehüllt war und eine unkonventionelle trapezförmige Grundfläche besaß. Ein erhöhter Gehweg überspannte anmutig die Vesey Street und verband das Gebäude mit dem Platz des World Trade Centers.

Was Gebäude 7 noch einzigartiger machte, war seine Lage über einem ConEd-Umspannwerk, was eine innovative Konstruktion erforderte. Als das Gebäude 1987 seine Pforten öffnete, hatte es Mühe, Mieter anzulocken. Das Blatt wendete sich jedoch 1988, als die Investmentbank Salomon Brothers einen langfristigen Mietvertrag abschloss und zum Hauptmieter wurde.

Auch die geheimnisvolle Welt der Geheimdienste fand in diesen Mauern ihr Zuhause. Die Stockwerke 9 und 10 beherbergten den Secret Service, während im 25. Stock die Büros der CIA untergebracht waren. Anonyme Quellen berichteten dem Sender CBS, dass Geheimdienstmitarbeiter eine Fülle von geheimen Dokumenten und wichtigen Geheimdienstberichten verloren haben, die in der Station aufbewahrt wurden – entweder auf Papier oder in Computern.

Ein CIA-Sprecher lehnte es ab, die Existenz des Büros zu kommentieren, über das die New York Times erstmals 2001 berichtet hatte. Das New Yorker Büro diente als Operationsbasis, um ausländische Diplomaten, die bei den Vereinten Nationen stationiert waren, auszuspionieren und zu rekrutieren sowie ausgewählte amerikanische Führungskräfte und andere Personen, die bereit waren, nach ihrer Rückkehr aus Übersee mit der CIA zu sprechen, zu befragen.

Der Abschlussbericht des National Institute of Standards and Technology aus dem Jahr 2008 über den Einsturz von Gebäude 7 des World Trade Centers enthüllte, dass die Etage 14 unbesetzt blieb, was ein neues Licht auf die Mietvereinbarungen aus dem Jahr 2001 wirft, bei denen Salomon Smith Barney die Etagen 15 bis 17 besaß. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) veröffentlichte im August 2008 einen Bericht, demzufolge der Einsturz von Gebäude 7 kein Rätsel mehr ist. Dem Bericht zufolge erlag das Gebäude der starken Hitze der Brände, die durch die Trümmer des in der Nähe eingestürzten Nordturms ausgelöst wurden.

Diese Erklärung stellte jedoch eine Gruppe von Ingenieuren und Architekten, die nach der Wahrheit suchten, nicht zufrieden. Die Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911T) ist ein Zusammenschluss von über 3.000 Fachleuten, darunter Wissenschaftler, Ingenieure und Architekten, die sich der Aufdeckung der Fakten verschrieben haben. Im Jahr 2020 reichten sie beim NIST einen formellen Antrag auf Korrektur ein, der sich auf eine umfassende vierjährige Analyse stützte, die von einem Team der University of Alaska Fairbanks (UAF) durchgeführt wurde.

Die UAF-Studie stellt die Schlussfolgerungen des NIST in Frage und weist darauf hin, dass der Einsturz von Gebäude 7 ein „nahezu gleichzeitiges Versagen aller Säulen des Gebäudes“ war. Dies widerspricht der Behauptung des NIST, das Feuer habe die Stahlstützen geschwächt, so dass sie versagten und das Gebäude einstürzte. Ted Walter, Sprecher von AE911T, sagte: „Wir haben einen Antrag auf Korrektur gestellt, weil der NIST-Bericht falsch ist.“

Die Gruppe ist der Ansicht, dass das Verständnis der genauen Gründe für den Einsturz des Gebäudes aus ingenieurtechnischer Sicht wesentlich ist. Die UAF-Studie hat fundamentale Fehler bei der Einschätzung der Steifigkeit des Außenrahmens des Gebäudes festgestellt und die Vorstellung in Frage gestellt, dass die Hitze der Brände kritische strukturelle Bewegungen ausgelöst hat. Darüber hinaus besteht AE911T, zu dem auch die Familien der Opfer gehören, darauf, dass sich die Untersuchung auf „Wissenschaft und Technik“ stützen muss und die Möglichkeit einer kontrollierten Sprengung als plausible Ursache nicht ausschließen darf.

Die Debatte verschärft sich, da in der UAF-Studie behauptet wird, dass der äußere Rahmen flexibler war als die innere Struktur, so dass die Behauptung des NIST von einer Verschiebung von 6,25 Zoll nicht haltbar ist.

Bis heute ist das Rätsel um den Einsturz des World Trade Center 7 ungelöst, und es bleiben viele Fragen offen. Während die Kontroverse andauert, wurde 2002 mit dem Bau eines neuen World Trade Center 7 begonnen, der 2006 abgeschlossen wurde.